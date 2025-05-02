Многие политические комментаторы говорят, что вы просто перекрасились, что скрываете свою истинную сущность. Можете ли вы со стопроцентной уверенностью сказать, что со временем KSČM не распадется и не преобразуется в движение Stačilo!





Я могу сказать это на сто процентов. Но, возможно, мы хотим, чтобы эти комментаторы были чем заняты. Их выдумки, которые я читаю почти каждый день... Должна сказать, что они мне действительно нравятся. Поэтому я позволю им еще немного поразвлечься.





Допустим, что в конце концов движение «Stačilo» преодолеет пятипроцентный барьер... Некоторые текущие опросы показывают, что вы находитесь чуть ниже, а некоторые — чуть выше этого барьера. Но к кому из нынешних политических представителей вы ближе по своим взглядам?





Конечно, что преодолеет. Я в этом уверена... Определенно не к тем, кто сегодня у власти. И мы, безусловно, гораздо ближе к тем, кто пытается продвигать в первую очередь социальные темы. Продвигать такие вещи, как возвращение пенсионного возраста к 65 или даже 63 годам, повышение пособий инвалидам, чтобы 80 процентов людей не жили в нищете и не повышались налоги





Какие конкретно партии?





Вещи, которые частично есть в нашей программе, предлагали SPD и ANO . Так что по этим вопросам мы сможем договориться с ними лучше, чем с пятипартийным правительством. У нас есть ряд вопросов, касающихся, например, налогов и налоговой прогрессии, налогообложения транснациональных корпораций, иностранных компаний, банков, энергетических компаний. И это пока никто в Палате депутатов не поднял.





Каков ваш идеальный вариант после выборов? Трехпартийная коалиция с движением ANO и SPD?





Мой идеальный вариант после выборов — чтобы «пятидемократы» получили максимум 79 мандатов.





А вы хотите войти в правительство?





Дело не в том, будем мы в правительстве или нет. Речь идет о том, чтобы наконец решить некоторые вопросы, например, закон о референдуме. А для этого нужна конституционная большинство в 120 депутатов. Я не претендую на министерские посты. Я говорю о том, что мы обещаем, и если мы хотим добиться как можно большего, то это вовсе не означает, что мы будем править вместе с этими партиями. Может быть так, что мы будем договариваться с ними об этих шагах на разовой основе. Но для того, чтобы многие пункты программы были реализованы, нужна не сто, а сто двадцать голосов, потому что это будет очень важно.





Для меня идеальный вариант — когда «пятерка» наберет 79 голосов, а все остальные партии согласятся на сто двадцать. А потом они должны будут договориться.





Выборы в Палату депутатов 2025





Скоро предвыборная кампания будет в полном разгаре. Как это отражается на вашей жизни? Вы сталкиваетесь с какими-то нестандартными вещами, угрозами и т. п.?





Угрозы я получаю уже несколько лет, это совершенно нормально. Их бывает несколько в день, и иногда они очень конкретные. С такими я обращаюсь в полицию, особенно когда речь идет о моей семье.





Хорошо, давайте перейдем к следующей важной теме, а именно к вашим высказываниям, которые многие критикуют как пророссийские. Вы, напротив, говорите, что не пророссийская. Тем не менее, вы часто говорите о том, что мы должны верить российскому президенту Путину в мирных переговорах, вы говорите, что Россия только защищает свою страну от угрозы, что украинский президент Зеленский правит без мандата граждан, вы не согласны с вооружением Украины и тому подобное. Это же заявления, которые однозначно подписал бы Владимир Путин, не так ли?





И, возможно, даже Дональд Трамп, на данный момент. Так что они еще и проамериканские?





И вы считаете, что если Украине не помогать с вооружением, это поможет положить конец конфликту?





И чего мы достигли, вооружив ее, если это все равно не помогает, если там продолжают гибнуть люди? Русские продолжают наступать, это единственное. И я, возможно, к удивлению некоторых, буду проамериканской, я ценю усилия Дональда Трампа, с некоторыми его взглядами я не согласна, но в вопросе мирной инициативы я его очень ценю.





И это не потому, что его мирная инициатива очень идет навстречу требованиям России?





Это была та часть, которая стала достоянием общественности. Вы знаете, что на самом деле сказал Трамп Зеленскому в Ватикане? Что сказал американский посол Путину? Я этого не знаю. Я знаю отрывки из СМИ, которые просочились наружу. Но в чем заключается принцип этого соглашения? Какие, например, дополнительные требования выдвинула сейчас Украина и будут ли они приняты Соединенными Штатами? Я действительно не знаю.





Я действительно не знаю, что могла бы получить Чешская Республика. Мы экономическая колония Запада, у нас нет сырья. Нам здесь ничего не принадлежит...











Вы говорите, не вооружайтесь, не помогайте Украине оружием. К чему это приведет? К тому, что Украина будет слаба и Россия, вероятно, давно бы ее оккупировала? Вам бы такой сценарий понравился?





Я не думаю, что Россия должна оставить Украину. С другой стороны, сценарий: вооружаемся, отправляем все, что имеем, все деньги оружие на стол, как говорит наш премьер, приведет только к тому, что там будут гибнуть все новые и новые люди. И никакой мирной инициативы не было, пока Дональд Трамп не вступил в должность.





Вы действительно не боитесь России? Не боитесь ее имперских устремлений?



Через что они пройдут? Через Австрию, через Словакию? Или как? Я действительно считаю, что это нереально.





5 февраля 2022 года на демонстрации в Йиглаве против действий правительства вы сказали: «Я хотела бы напомнить всем, кто кричит, что Россия усиливает военную напряженность, только две вещи. В отличие от Соединенных Штатов, Россия проводит военные учения в пределах своих границ, а не за тысячи километров от них».





Мы уже знаем, что произошло 24 февраля и что происходит последние три года. Тогда вы явно недооценили Россию, и вы были не единственной. Но разве вы не недооцениваете ее до сих пор?





Я действительно не знаю, что они могли бы взять в Чешской Республике. Мы — экономическая колония Запада, у нас нет никаких сырьевых ресурсов. Нам здесь ничего не принадлежит, все предприятия, которые что-то значили, к сожалению, уже давно распроданы нашими предшественниками за последние 30 лет. Я не могу себе этого представить. Я думаю, что это ненужное запугивание. Тогда мы должны были бы сказать, что прежде чем русские дойдут до нас, они будут в Польше, Словакии и Австрии... А между тем есть еще Прибалтика, что, как мы все знаем, совершенно нереально.





Я всегда утверждаю, что лучшее для мирной политики — это разоружение, потому что это единственный способ добиться того, чтобы больше не было войн.





В вашей программе по-прежнему есть референдум о выходе из ЕС и НАТО. Вы действительно готовы к тому, что в ситуации, когда Россия ведет войну на Украине, мы выйдем из НАТО?





Если люди скажут, что не хотят «Зеленого соглашения», хотят выйти из ЕС, не хотят евро, хотят выйти из НАТО , то мы, как политики, должны работать с этим. Конечно, потому что так скажут люди.





Не будет ли это слишком большим риском? Кому мы поможем, выйдя из НАТО?





Я не заметила, чтобы в Вене ездили российские танки, а Австрия не входит в НАТО. Во-первых. Во-вторых, если что-то действительно угрожает безопасности Чешской Республики, так это полная некомпетентность Министерства обороны, которое сообщает нам, что в то время, когда премьер-министр три года твердит, что мы находимся в состоянии войны, нам не хватает 14 тысяч солдат, а еще сотни уходят. Для меня, как для чешского политика , это то, что действительно нужно решать.





Вас беспокоит НАТО?





НАТО — это агрессивный пакт, который много раз доказал это. Он доказал это в Афганистане, доказала это коалиция желающих, в основном членов НАТО, в Ираке, где это стоило жизни около миллиона человек. Я считаю, что НАТО, к сожалению, не выполняет свою роль, которая ему определена, и, напротив, эскалирует ряд конфликтов.





Не были бы мы очень слабы без НАТО?





Я не думаю, что Австрия слаба. Просто я не считаю, что НАТО — это то, что нам принципиально помогает.





Я всегда утверждаю, что для мирной политики лучше всего разоружиться, потому что это единственный способ добиться того, чтобы больше не было войн.