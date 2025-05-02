«Я не боюсь России. Мы — экономическая колония Запада, у нас нет никаких сырьевых ресурсов, у нас нечего брать», — говорит глава KSČM Катержина Конечна
2 мая 2025
09:00
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Председательница чешских коммунистов Катержина Конечна, по ее собственным словам, уверена, что левое движение Stačilo! («Хватит!»), лидером которого она является, пройдет в парламент осенью. И у нее нет скромных целей. Она планирует, что все партии, кроме бывшей пятерки коалиции, могли бы сотрудничать и получить, в лучшем случае, конституционное большинство. Она хочет изменить такие важные вещи, как проведение референдума о выходе из ЕС и НАТО или упразднение Сената. Председательница коммунистов также продолжает призывать к разоружению. Она не боится России. И по-прежнему настаивает, что она не пророссийская.
Многие политические комментаторы говорят, что вы просто перекрасились, что скрываете свою истинную сущность. Можете ли вы со стопроцентной уверенностью сказать, что со временем KSČM не распадется и не преобразуется в движение Stačilo!
Я могу сказать это на сто процентов. Но, возможно, мы хотим, чтобы эти комментаторы были чем заняты. Их выдумки, которые я читаю почти каждый день... Должна сказать, что они мне действительно нравятся. Поэтому я позволю им еще немного поразвлечься.
Допустим, что в конце концов движение «Stačilo» преодолеет пятипроцентный барьер... Некоторые текущие опросы показывают, что вы находитесь чуть ниже, а некоторые — чуть выше этого барьера. Но к кому из нынешних политических представителей вы ближе по своим взглядам?
Конечно, что преодолеет. Я в этом уверена... Определенно не к тем, кто сегодня у власти. И мы, безусловно, гораздо ближе к тем, кто пытается продвигать в первую очередь социальные темы. Продвигать такие вещи, как возвращение пенсионного возраста к 65 или даже 63 годам, повышение пособий инвалидам, чтобы 80 процентов людей не жили в нищете и не повышались налоги.
Какие конкретно партии?
Вещи, которые частично есть в нашей программе, предлагали SPD и ANO. Так что по этим вопросам мы сможем договориться с ними лучше, чем с пятипартийным правительством. У нас есть ряд вопросов, касающихся, например, налогов и налоговой прогрессии, налогообложения транснациональных корпораций, иностранных компаний, банков, энергетических компаний. И это пока никто в Палате депутатов не поднял.
Каков ваш идеальный вариант после выборов? Трехпартийная коалиция с движением ANO и SPD?
Мой идеальный вариант после выборов — чтобы «пятидемократы» получили максимум 79 мандатов.
А вы хотите войти в правительство?
Дело не в том, будем мы в правительстве или нет. Речь идет о том, чтобы наконец решить некоторые вопросы, например, закон о референдуме. А для этого нужна конституционная большинство в 120 депутатов. Я не претендую на министерские посты. Я говорю о том, что мы обещаем, и если мы хотим добиться как можно большего, то это вовсе не означает, что мы будем править вместе с этими партиями. Может быть так, что мы будем договариваться с ними об этих шагах на разовой основе. Но для того, чтобы многие пункты программы были реализованы, нужна не сто, а сто двадцать голосов, потому что это будет очень важно.
Для меня идеальный вариант — когда «пятерка» наберет 79 голосов, а все остальные партии согласятся на сто двадцать. А потом они должны будут договориться.
Выборы в Палату депутатов 2025
Скоро предвыборная кампания будет в полном разгаре. Как это отражается на вашей жизни? Вы сталкиваетесь с какими-то нестандартными вещами, угрозами и т. п.?
Угрозы я получаю уже несколько лет, это совершенно нормально. Их бывает несколько в день, и иногда они очень конкретные. С такими я обращаюсь в полицию, особенно когда речь идет о моей семье.
Хорошо, давайте перейдем к следующей важной теме, а именно к вашим высказываниям, которые многие критикуют как пророссийские. Вы, напротив, говорите, что не пророссийская. Тем не менее, вы часто говорите о том, что мы должны верить российскому президенту Путину в мирных переговорах, вы говорите, что Россия только защищает свою страну от угрозы, что украинский президент Зеленский правит без мандата граждан, вы не согласны с вооружением Украины и тому подобное. Это же заявления, которые однозначно подписал бы Владимир Путин, не так ли?
И, возможно, даже Дональд Трамп, на данный момент. Так что они еще и проамериканские?
И вы считаете, что если Украине не помогать с вооружением, это поможет положить конец конфликту?
И чего мы достигли, вооружив ее, если это все равно не помогает, если там продолжают гибнуть люди? Русские продолжают наступать, это единственное. И я, возможно, к удивлению некоторых, буду проамериканской, я ценю усилия Дональда Трампа, с некоторыми его взглядами я не согласна, но в вопросе мирной инициативы я его очень ценю.
И это не потому, что его мирная инициатива очень идет навстречу требованиям России?
Это была та часть, которая стала достоянием общественности. Вы знаете, что на самом деле сказал Трамп Зеленскому в Ватикане? Что сказал американский посол Путину? Я этого не знаю. Я знаю отрывки из СМИ, которые просочились наружу. Но в чем заключается принцип этого соглашения? Какие, например, дополнительные требования выдвинула сейчас Украина и будут ли они приняты Соединенными Штатами? Я действительно не знаю.
Я действительно не знаю, что могла бы получить Чешская Республика. Мы экономическая колония Запада, у нас нет сырья. Нам здесь ничего не принадлежит...
Вы говорите, не вооружайтесь, не помогайте Украине оружием. К чему это приведет? К тому, что Украина будет слаба и Россия, вероятно, давно бы ее оккупировала? Вам бы такой сценарий понравился?
Я не думаю, что Россия должна оставить Украину. С другой стороны, сценарий: вооружаемся, отправляем все, что имеем, все деньги и оружие на стол, как говорит наш премьер, приведет только к тому, что там будут гибнуть все новые и новые люди. И никакой мирной инициативы не было, пока Дональд Трамп не вступил в должность.
Вы действительно не боитесь России? Не боитесь ее имперских устремлений?
Через что они пройдут? Через Австрию, через Словакию? Или как? Я действительно считаю, что это нереально.
5 февраля 2022 года на демонстрации в Йиглаве против действий правительства вы сказали: «Я хотела бы напомнить всем, кто кричит, что Россия усиливает военную напряженность, только две вещи. В отличие от Соединенных Штатов, Россия проводит военные учения в пределах своих границ, а не за тысячи километров от них».
Мы уже знаем, что произошло 24 февраля и что происходит последние три года. Тогда вы явно недооценили Россию, и вы были не единственной. Но разве вы не недооцениваете ее до сих пор?
Я действительно не знаю, что они могли бы взять в Чешской Республике. Мы — экономическая колония Запада, у нас нет никаких сырьевых ресурсов. Нам здесь ничего не принадлежит, все предприятия, которые что-то значили, к сожалению, уже давно распроданы нашими предшественниками за последние 30 лет. Я не могу себе этого представить. Я думаю, что это ненужное запугивание. Тогда мы должны были бы сказать, что прежде чем русские дойдут до нас, они будут в Польше, Словакии и Австрии... А между тем есть еще Прибалтика, что, как мы все знаем, совершенно нереально.
Я всегда утверждаю, что лучшее для мирной политики — это разоружение, потому что это единственный способ добиться того, чтобы больше не было войн.
В вашей программе по-прежнему есть референдум о выходе из ЕС и НАТО. Вы действительно готовы к тому, что в ситуации, когда Россия ведет войну на Украине, мы выйдем из НАТО?
Если люди скажут, что не хотят «Зеленого соглашения», хотят выйти из ЕС, не хотят евро, хотят выйти из НАТО, то мы, как политики, должны работать с этим. Конечно, потому что так скажут люди.
Не будет ли это слишком большим риском? Кому мы поможем, выйдя из НАТО?
Я не заметила, чтобы в Вене ездили российские танки, а Австрия не входит в НАТО. Во-первых. Во-вторых, если что-то действительно угрожает безопасности Чешской Республики, так это полная некомпетентность Министерства обороны, которое сообщает нам, что в то время, когда премьер-министр три года твердит, что мы находимся в состоянии войны, нам не хватает 14 тысяч солдат, а еще сотни уходят. Для меня, как для чешского политика, это то, что действительно нужно решать.
Вас беспокоит НАТО?
НАТО — это агрессивный пакт, который много раз доказал это. Он доказал это в Афганистане, доказала это коалиция желающих, в основном членов НАТО, в Ираке, где это стоило жизни около миллиона человек. Я считаю, что НАТО, к сожалению, не выполняет свою роль, которая ему определена, и, напротив, эскалирует ряд конфликтов.
Не были бы мы очень слабы без НАТО?
Я не думаю, что Австрия слаба. Просто я не считаю, что НАТО — это то, что нам принципиально помогает.
Я всегда утверждаю, что для мирной политики лучше всего разоружиться, потому что это единственный способ добиться того, чтобы больше не было войн.