Соглашение Украины с США о полезных ископаемых является сбалансированным, считает Зеленский

Зеленский в своем выступлении, опубликованном в Telegram, сказал, что соглашение изменилось в ходе подготовки и что оно открывает путь к модернизации промышленности на Украине и создает инвестиционные возможности в этой стране. «Это соглашение на справедливых условиях, когда и Украина , и Соединенные Штаты, которые помогают нам в обороне, могут зарабатывать деньги », — сказал Зеленский.





Президент Украины также заявил, что соглашение является результатом переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые он провел в минувшую субботу в Ватикане. «Я с нетерпением жду дальнейших результатов наших переговоров», — добавил Зеленский, не вдаваясь в подробности. Он и Трамп присутствовали в Ватикане на похоронах папы Франциска.





Подписание соглашения между Вашингтоном и Киевом произошло на фоне новой волны российских ударов беспилотников по территории соседней страны, которые, по данным местных властей, привели к гибели людей в Одессе.





Глава чешской дипломатии Ян Липавский считает соглашение доказательством того, что Киев готов к мирным переговорам, в то время как Россия продолжает уклоняться. «Подписание соглашения о минералах является еще одним доказательством того, что Украина действительно готова к мирным переговорам. Скоро будет уже 50 дней, как она приняла американское предложение о перемирии», — отметил Липавский в заявлении для ČTK. По его словам, Россия продолжает уклоняться и не реагирует на американские попытки положить конец войне. «Мяч на их стороне», — добавил Липавский.





Согласно СМИ, вновь созданный совместный инвестиционный фонд восстановления предоставит американцам доступ к украинским природным ресурсам.





Основные пункты соглашения





В четверг правительство в Киеве опубликовало текст соглашения. Как сообщает газета Financial Times (FT), вице-премьер Украины Юлия Свириденко перечислила в сети X несколько ключевых моментов. По ее словам, владение и контроль над всеми украинскими ресурсами будут в руках Киева.





Украина также будет решать, какие природные ресурсы будут добываться, а между подписантами соглашения будет установлено равноправное партнерство. «Фонд будет создан в пропорции 50/50. Мы будем управлять им совместно с США. Ни одна из сторон не будет иметь преимущественного права голоса», — добавила Свириденкова.





Согласно FT, фонд будет инвестировать в добычу стратегических полезных ископаемых, нефти и газа, а также в связанную с этим инфраструктуру и переработку, при этом решения по проектам будут приниматься совместно США и Украиной.





По словам министра финансов США Скотта Беллента, соглашение является сигналом России о том, что американская администрация намерена стремиться к мирному процессу, направленному на «свободную, суверенную и процветающую Украину». В интервью Fox Business Бессент назвал пакт полноценным экономическим партнерством. По его словам, соглашение «покажет российскому руководству, что между украинским и американским народами, между нашими целями нет никакой разницы».





Договор был предметом длительных переговоров. Вашингтон и Киев были близки к его заключению еще в феврале. Однако подписание не состоялось из-за эмоционального разрыва между Трампом, его вице-президентом Дж. Д. Вансом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.