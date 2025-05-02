Роберт Фицо отменяет мероприятия: появились вопросы о его здоровье





Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил запланированные мероприятия на День труда, когда он должен был отработать часть ночной смены на хлебозаводе Penam в Нитре и выступить с речью в Липтовском Микулаше. Премьер-министр и правительство Словакии не сообщают о причинах, но множатся предположения о состоянии здоровья премьера.





Словацкий премьер-министр опубликовал в День труда видео на Facebook, где без подробностей признал, что на этот день у него были другие планы. «Я должен признать, что в нашей стране есть люди, которым не нравится работа и которые очень хотели бы затмить День труда различными другими событиями и придать ему другое значение», — атаковал Фицо организаторов антиправительственных протестов. «Однако для меня, как для левого политика , 1 мая всегда будет ассоциироваться прежде всего с Днем труда», — добавил он. В этот день премьер-министр посетил группу рабочих, которые занимаются реконструкцией здания правительства, и угостил их легкими закусками.





Словацкие СМИ отмечают, что в последнее время Фицо неоднократно отменяет свои планы. Сайт čas.sk напомнил, что некоторое время назад тот отменил свое участие в теледебатах с бывшим президентом Чехии Милошем Земаном. Ведущий попытался оправдать премьера рабочей загрузкой, но бывший президент Чехии тогда открыто заявил, что у Фицо были осложнения со здоровьем, вызванные прошлогодним покушением.

Две недели назад Фицо заявил перед депутатами парламента, что ему предстоят новые операции. «Не спрашивайте, как я выгляжу», — добавил он.





Также политик отменил поездку во вторник в Великобританию, где он должен был выступить в Оксфорде и почтить память чехословацких бойцов, сражавшихся во Второй мировой войне в RAF.





В то же время Фицо повторно подтвердил свое участие в военном параде 9 мая на Красной площади в Москве, где он хочет почтить память советских солдат, павших при освобождении Словакии.









Председатель правительственной Словенской национальной партии Андрей Данко в эфире телеканала TA3 заявил, что каждый должен учитывать свои физические силы и знать, когда пора уходить из политики. «К сожалению, главным показателем являются здоровье и возраст», — сказал Данко в адрес шестидесятилетнего Фицо. По мнению Данко, Фицо держит некоторых партнеров на расстоянии и все больше изолируется. «Иногда у меня создается впечатление, что чем он старше, тем он более замкнут. Он живет в своем мирке», — добавил он.

15 мая прошлого года на Фицо было совершено покушение в городе Хандлова. Стрелок воспользовался тем, что словацкое правительство было на выезде, и несколько раз выстрелил в Фицо. Врачи в больнице Банска-Бистрица в ходе пятичасовой операции спасли ему жизнь, и премьер-министр постепенно вернулся к своим рабочим обязанностям.