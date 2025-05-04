Чешский президент сегодня примет на Пражском граде Владимира Зеленского
4 мая 2025
09:00
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Президент Чехии Петр Павел сегодня днем примет на Пражском Граде главу иностранного государства. Администрация президента пока не сообщила, кто это будет, однако, по данным некоторых СМИ, в Прагу прибудет президент Украины Владимир Зеленский.
Согласно сайту Пражского града, сегодня в течение всего дня для публики будут закрыты кассы, информационные центры, сады, объекты для посетителей и выставки на Пражском Граде. Территория будет недоступна с 11:00 до 16:30.
Зеленский, чья страна более трех лет защищается от российской военной агрессии, по первоначальным планам должен был принять участие в саммите в Варшаве во вторник, где он должен был встретиться со своим чешским коллегой. В конце концов, глава украинского государства присоединился к саммиту по видеосвязи.
Павел посетил Украину 20 и 21 марта. Украинский президент был в Праге в июле 2023 года, визит не был объявлен заранее. Тогда Зеленский, среди прочего, после встречи с Павелом поблагодарил за помощь Чехии Украине и предупредил о последствиях российской пропаганды. Глава чешского государства высоко оценил украинскую контрнаступательную операцию. Зеленский также встретился с премьер-министром Петром Фиалой (ODS) и главами обеих палат парламента.
Зеленский, чья страна более трех лет защищается от российской военной агрессии, по первоначальным планам должен был принять участие в саммите в Варшаве во вторник, где он должен был встретиться со своим чешским коллегой. В конце концов, глава украинского государства присоединился к саммиту по видеосвязи.
Павел посетил Украину 20 и 21 марта. Украинский президент был в Праге в июле 2023 года, визит не был объявлен заранее. Тогда Зеленский, среди прочего, после встречи с Павелом поблагодарил за помощь Чехии Украине и предупредил о последствиях российской пропаганды. Глава чешского государства высоко оценил украинскую контрнаступательную операцию. Зеленский также встретился с премьер-министром Петром Фиалой (ODS) и главами обеих палат парламента.