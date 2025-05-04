Чешский президент сегодня примет на Пражском граде Владимира Зеленского

Новости 420on 4 мая 2025 09:00 64

Президент Чехии Петр Павел сегодня днем примет на Пражском Граде главу иностранного государства. Администрация президента пока не сообщила, кто это будет, однако, по данным некоторых СМИ, в Прагу прибудет президент Украины Владимир Зеленский.