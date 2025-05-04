Чешская инициатива по боеприпасам работает отлично, поблагодарил Зеленский чешского президента после переговоров в Пражском Граде

Новости 420on 4 мая 2025 19:30 660

Президент Чехии Петр Павел в воскресенье принял на Пражском Граде президента Украины Владимира Зеленского с супругой Еленой. После торжественного приема и переговоров государственных деятелей и их делегаций оба президента выступили на совместной пресс-конференции. Зеленский поблагодарил за поддержку и высоко оценил чешскую инициативу по боеприпасам.