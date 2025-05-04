Чешская инициатива по боеприпасам работает отлично, поблагодарил Зеленский чешского президента после переговоров в Пражском Граде
4 мая 2025
19:30
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Президент Чехии Петр Павел в воскресенье принял на Пражском Граде президента Украины Владимира Зеленского с супругой Еленой. После торжественного приема и переговоров государственных деятелей и их делегаций оба президента выступили на совместной пресс-конференции. Зеленский поблагодарил за поддержку и высоко оценил чешскую инициативу по боеприпасам.
«Чешская Республика делает все, чтобы остановить российскую агрессию. Чешская инициатива по боеприпасам работает отлично. Вы очень нам помогли», — сказал президент Украины. Президент Павел затем сообщил, что в инициативу вошли 11 стран, и если все пойдет так, как согласовано, Украина может получить до конца года 1,8 миллиона единиц артиллерийских боеприпасов. О дальнейших поставках на следующий год ведутся переговоры.
«Поддержка Украины — это прежде всего поддержка Чешской Республики, чешского народа, а также европейцев. Безопасность Украины — это и безопасность Европы», — добавил Зеленский, по словам которого Запад должен ввести больше санкций против России. В то же время, по его мнению, необходимо продолжать поддерживать Украину и значительно усилить взаимное сотрудничество в области обороны в рамках Европы. «Россия должна знать, что европейцы будут защищаться», — считает он.
«Мы поддерживаем Украину с самого начала, и я считаю это принципиально правильным. Мы согласны с союзниками в том, что мы должны и будем продолжать поддерживать Украину, чтобы она была сильной», — сказал после переговоров президент Павел, добавив, что если Россия добьется успеха, это будет иметь негативные последствия и для нас.
Они также обсудили послевоенное восстановление Украины, в котором хочет участвовать Чехия, и перспективы мирных переговоров.
«Если агрессивное государство, в данном случае Россия, будет вознаграждено за свою агрессию, то единственное, что произойдет, — это то, что оно укрепится в убеждении, что способ, которым оно достигало своих внешнеполитических целей, является правильным, и это будет для него стимулом продолжать действовать таким же образом. В наших непосредственных интересах, чтобы результатом мирных переговоров не стало вознаграждение агрессора и наказание жертвы. Поэтому мы продолжаем поддерживать Украину, чтобы мир был как можно более справедливым», — сказал Павел.
По его словам, Чехия будет поддерживать Украину в ее стремлении стать частью ЕС, а в перспективе и НАТО. Зеленский в связи с этим выразил сожаление, что некоторые европейские политики блокируют этот процесс. «Даже не из-за интересов своих стран, а только потому, что хотят получить лучшее место на трибуне на Красной площади», — отметил он.
Он косвенно имел в виду премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который, по-видимому, единственный из высокопоставленных европейских политиков намерен принять участие в параде в Москве 9 мая, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией и окончанию Второй мировой войны.
Павел также заявил на совместной пресс-конференции, что в настоящее время не рассматривается вопрос о размещении иностранных, в том числе и чешских, войск на Украине, о чем недавно говорил президент Франции Эммануэль Макрон. По крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение. Именно этот шаг, по мнению Павла, мог бы стать достаточной гарантией мира для Украины, объединив политические, дипломатические, экономические и военные гарантии.
Зеленский с женой прибыл в Прагу в воскресенье, вскоре после полудня, и на взлетно-посадочной полосе их встретил министр иностранных дел Ян Липавский. В 15:00 они прибыли на Пражский Град.
«Самое важное — это наша благодарность Чешской Республике за принципиальную поддержку», — сказал он. Он упомянул о важности продолжения чешской инициативы по поставкам боеприпасов и сотрудничества в области подготовки украинских пилотов. «Конечно, мы будем говорить о дипломатических усилиях и совместном давлении на Россию с целью достижения постоянного перемирия и прекращения войны», — добавил он к одной из тем переговоров, которые он проведет с чешскими представителями.
В понедельник украинский президент встретится с премьер-министром Петром Фиалой (ODS), председателем Палаты депутатов Маркетой Пекаровой Адамовой (TOP 09) и главой Сената Милошем Выстрчилом (ODS). Он также проведет переговоры с отечественными производителями оружия, встретится со студентами Карлова университета и украинской общиной в Чехии.
«Поддержка Украины — это прежде всего поддержка Чешской Республики, чешского народа, а также европейцев. Безопасность Украины — это и безопасность Европы», — добавил Зеленский, по словам которого Запад должен ввести больше санкций против России. В то же время, по его мнению, необходимо продолжать поддерживать Украину и значительно усилить взаимное сотрудничество в области обороны в рамках Европы. «Россия должна знать, что европейцы будут защищаться», — считает он.
«Мы поддерживаем Украину с самого начала, и я считаю это принципиально правильным. Мы согласны с союзниками в том, что мы должны и будем продолжать поддерживать Украину, чтобы она была сильной», — сказал после переговоров президент Павел, добавив, что если Россия добьется успеха, это будет иметь негативные последствия и для нас.
Они также обсудили послевоенное восстановление Украины, в котором хочет участвовать Чехия, и перспективы мирных переговоров.
«Если агрессивное государство, в данном случае Россия, будет вознаграждено за свою агрессию, то единственное, что произойдет, — это то, что оно укрепится в убеждении, что способ, которым оно достигало своих внешнеполитических целей, является правильным, и это будет для него стимулом продолжать действовать таким же образом. В наших непосредственных интересах, чтобы результатом мирных переговоров не стало вознаграждение агрессора и наказание жертвы. Поэтому мы продолжаем поддерживать Украину, чтобы мир был как можно более справедливым», — сказал Павел.
По его словам, Чехия будет поддерживать Украину в ее стремлении стать частью ЕС, а в перспективе и НАТО. Зеленский в связи с этим выразил сожаление, что некоторые европейские политики блокируют этот процесс. «Даже не из-за интересов своих стран, а только потому, что хотят получить лучшее место на трибуне на Красной площади», — отметил он.
Он косвенно имел в виду премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который, по-видимому, единственный из высокопоставленных европейских политиков намерен принять участие в параде в Москве 9 мая, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией и окончанию Второй мировой войны.
Павел также заявил на совместной пресс-конференции, что в настоящее время не рассматривается вопрос о размещении иностранных, в том числе и чешских, войск на Украине, о чем недавно говорил президент Франции Эммануэль Макрон. По крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение. Именно этот шаг, по мнению Павла, мог бы стать достаточной гарантией мира для Украины, объединив политические, дипломатические, экономические и военные гарантии.
Зеленский с женой прибыл в Прагу в воскресенье, вскоре после полудня, и на взлетно-посадочной полосе их встретил министр иностранных дел Ян Липавский. В 15:00 они прибыли на Пражский Град.
«Самое важное — это наша благодарность Чешской Республике за принципиальную поддержку», — сказал он. Он упомянул о важности продолжения чешской инициативы по поставкам боеприпасов и сотрудничества в области подготовки украинских пилотов. «Конечно, мы будем говорить о дипломатических усилиях и совместном давлении на Россию с целью достижения постоянного перемирия и прекращения войны», — добавил он к одной из тем переговоров, которые он проведет с чешскими представителями.
В понедельник украинский президент встретится с премьер-министром Петром Фиалой (ODS), председателем Палаты депутатов Маркетой Пекаровой Адамовой (TOP 09) и главой Сената Милошем Выстрчилом (ODS). Он также проведет переговоры с отечественными производителями оружия, встретится со студентами Карлова университета и украинской общиной в Чехии.