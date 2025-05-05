Зеленский заявил, что Украина готова в этом году начать первые раунды переговоров о вступлении в Евросоюз
5 мая 2025
10:30
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Президент Украины Владимир Зеленский, который в понедельник продолжает второй день официального визита в Чешскую Республику, высоко оценил поддержку Чехии на пути Украины в ЕС и одновременно раскритиковал политиков, которые блокируют вступление Украины в Союз. Зеленский в воскресенье провел переговоры с президентом Петром Павлом, а в понедельник его ждет встреча с премьер-министром Петром Фиалой (ODS) и представителями компаний оборонной промышленности.
Зеленский заявил, что Украина готова в этом году начать первые раунды переговоров о вступлении в Европейский Союз.
«К сожалению, некоторые политики в Европе блокируют этот прогресс — не из интересов своих стран, а для того, чтобы обеспечить себе лучшее место на трибуне на Красной площади», — написал он в социальной сети X, намекая на приближающийся парад в Москве.
По словам Зеленского, Европа должна быть сильной, чтобы защищать интересы каждого народа в ее составе. «Для всех нас в Европе важно, чтобы преобладали европейские ценности, а не прихоти отдельных политиков. Мы были бы благодарны Чешской Республике за поддержку такой позиции на европейском уровне», — добавил он.
В воскресенье президент Украины встретился с президентом Петром Павлом. Они обсудили развитие ситуации в Украине, перспективы мирных переговоров, а также военную и другую помощь.
Зеленский также сообщил, что при поддержке Чехии он стремится создать украинско-чешскую школу для пилотов истребителей F-16. «В связи с текущими проблемами безопасности открыть такое учреждение на территории Украины пока невозможно. Российские атаки продолжаются каждый день. Поэтому мы сотрудничаем с партнерами по созданию школы за пределами Украины. И это обязательно произойдет. Мы договорились, что Чешская Республика поддержит нас в этом», — написал Зеленский в сети X.
В понедельник украинский президент должен встретиться с премьер-министром Петром Фиалой (ODS), с которым он обсудит как чешскую инициативу по поставкам боеприпасов, так и возможности перемирия и обеспечения мира, а также участие чешских компаний в восстановлении страны. Он также посетит Палату депутатов, где его примут представители оппозиционного движения ANO. Позже главу украинского государства примет председатель Сената Милош Выстржил (ODS).
Зеленский также планирует провести переговоры с руководством компаний оборонной промышленности, встретиться со студентами и украинской общиной.
«К сожалению, некоторые политики в Европе блокируют этот прогресс — не из интересов своих стран, а для того, чтобы обеспечить себе лучшее место на трибуне на Красной площади», — написал он в социальной сети X, намекая на приближающийся парад в Москве.
По словам Зеленского, Европа должна быть сильной, чтобы защищать интересы каждого народа в ее составе. «Для всех нас в Европе важно, чтобы преобладали европейские ценности, а не прихоти отдельных политиков. Мы были бы благодарны Чешской Республике за поддержку такой позиции на европейском уровне», — добавил он.
В воскресенье президент Украины встретился с президентом Петром Павлом. Они обсудили развитие ситуации в Украине, перспективы мирных переговоров, а также военную и другую помощь.
Зеленский также сообщил, что при поддержке Чехии он стремится создать украинско-чешскую школу для пилотов истребителей F-16. «В связи с текущими проблемами безопасности открыть такое учреждение на территории Украины пока невозможно. Российские атаки продолжаются каждый день. Поэтому мы сотрудничаем с партнерами по созданию школы за пределами Украины. И это обязательно произойдет. Мы договорились, что Чешская Республика поддержит нас в этом», — написал Зеленский в сети X.
В понедельник украинский президент должен встретиться с премьер-министром Петром Фиалой (ODS), с которым он обсудит как чешскую инициативу по поставкам боеприпасов, так и возможности перемирия и обеспечения мира, а также участие чешских компаний в восстановлении страны. Он также посетит Палату депутатов, где его примут представители оппозиционного движения ANO. Позже главу украинского государства примет председатель Сената Милош Выстржил (ODS).
Зеленский также планирует провести переговоры с руководством компаний оборонной промышленности, встретиться со студентами и украинской общиной.