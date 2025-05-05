Зеленский заявил, что Украина готова в этом году начать первые раунды переговоров о вступлении в Евросоюз

Новости 420on 5 мая 2025 10:30 1038

Президент Украины Владимир Зеленский, который в понедельник продолжает второй день официального визита в Чешскую Республику, высоко оценил поддержку Чехии на пути Украины в ЕС и одновременно раскритиковал политиков, которые блокируют вступление Украины в Союз. Зеленский в воскресенье провел переговоры с президентом Петром Павлом, а в понедельник его ждет встреча с премьер-министром Петром Фиалой (ODS) и представителями компаний оборонной промышленности.