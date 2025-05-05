Президент Украины провел переговоры в Палате депутатов Чехии. Его приветствовала Пекарова Адамова, не обошлось и без партии ANO

Новости и статьи 5 мая 2025 11:31 915

Второй день своего визита в Чехию украинский президент Владимир Зеленский начал в Палате депутатов, где около половины десятого его приняла председательница Маркета Пекарова Адамова (TOP 09). После переговоров Зеленский поблагодарил Чехию за поддержку его страны и назвал это совместной борьбой против терроризма.