Президент Украины провел переговоры в Палате депутатов Чехии. Его приветствовала Пекарова Адамова, не обошлось и без партии ANO
5 мая 2025
11:31
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Второй день своего визита в Чехию украинский президент Владимир Зеленский начал в Палате депутатов, где около половины десятого его приняла председательница Маркета Пекарова Адамова (TOP 09). После переговоров Зеленский поблагодарил Чехию за поддержку его страны и назвал это совместной борьбой против терроризма.
Украинская делегация во главе с Зеленским прибыла в Палату депутатов немногим позже девяти часов. Затем состоялись переговоры с представителями руководства Палаты депутатов, которую возглавляет Пекарова Адамова.
После мероприятия она выразила признательность украинцам за их мужество и заверила Зеленского, что Чехия будет и впредь оказывать поддержку стране, подвергшейся нападению, как в военном, так и в гуманитарном плане. «Я хотела бы от имени всего народа Чешской Республики поблагодарить украинских солдат за то, что они уже три года сдерживают россиян и не пропускают их дальше в Европу. Тем самым вы защищаете и нас. Благодарю ваших солдат и ваш народ за мужество и стойкость», — заявила глава Палаты депутатов.
Во встрече также приняли участие все заместители председателя Палаты депутатов, в том числе представители оппозиционной партии ANO Карел Гавличек и Алеш Юхелка. «Все заместители председателя осуждают российскую агрессию против Украины», — подчеркнула Пекарова Адамова.
Зеленский в свою очередь поблагодарил чешских граждан за поддержку. «В Украине мы очень ценим всю помощь, которую получаем от Чешской Республики. Украинцы особенно благодарны за инициативу по поставкам боеприпасов. Мы рассматриваем это как совместную борьбу против терроризма», — сказал Зеленский после обсуждения в нижней палате парламента.
Из Палаты депутатов Зеленский направится в Кабинет министров, где проведет переговоры с премьер-министром Петром Фиалой (ODS), а в течение дня глава украинского государства посетит Сенат и встретится со студентами, украинской общиной и представителями оружейных компаний.
В воскресенье, когда Зеленский с супругой Еленой прибыли в Чехию с официальным визитом, украинский президент встретился с главой чешского государства Петром Павелом. Главы государств обсудили ситуацию на поле боя, чешскую инициативу по поставкам боеприпасов, которую Зеленский назвал «отлично работающей», послевоенное восстановление и перспективы мирных переговоров.
После мероприятия она выразила признательность украинцам за их мужество и заверила Зеленского, что Чехия будет и впредь оказывать поддержку стране, подвергшейся нападению, как в военном, так и в гуманитарном плане. «Я хотела бы от имени всего народа Чешской Республики поблагодарить украинских солдат за то, что они уже три года сдерживают россиян и не пропускают их дальше в Европу. Тем самым вы защищаете и нас. Благодарю ваших солдат и ваш народ за мужество и стойкость», — заявила глава Палаты депутатов.
Во встрече также приняли участие все заместители председателя Палаты депутатов, в том числе представители оппозиционной партии ANO Карел Гавличек и Алеш Юхелка. «Все заместители председателя осуждают российскую агрессию против Украины», — подчеркнула Пекарова Адамова.
Зеленский в свою очередь поблагодарил чешских граждан за поддержку. «В Украине мы очень ценим всю помощь, которую получаем от Чешской Республики. Украинцы особенно благодарны за инициативу по поставкам боеприпасов. Мы рассматриваем это как совместную борьбу против терроризма», — сказал Зеленский после обсуждения в нижней палате парламента.
Из Палаты депутатов Зеленский направится в Кабинет министров, где проведет переговоры с премьер-министром Петром Фиалой (ODS), а в течение дня глава украинского государства посетит Сенат и встретится со студентами, украинской общиной и представителями оружейных компаний.
В воскресенье, когда Зеленский с супругой Еленой прибыли в Чехию с официальным визитом, украинский президент встретился с главой чешского государства Петром Павелом. Главы государств обсудили ситуацию на поле боя, чешскую инициативу по поставкам боеприпасов, которую Зеленский назвал «отлично работающей», послевоенное восстановление и перспективы мирных переговоров.