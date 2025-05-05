«Вы не поняли». Украина отреагировала на заявления Фицо об угрозах





На прошлой неделе президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил о перемирии с 7 по 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это пропагандистским шагом, призванным создать «мирную атмосферу» и помочь Путину преодолеть международную изоляцию во время празднования 9 мая. В то же время он призвал к перемирию на срок не менее одного месяца.





Зеленский заявил, что в эти дни Россия несет ответственность за безопасность иностранных гостей в Москве. «Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты.

Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас. Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения (безопасности) посещать РФ. А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение...





... Украина точно не несет никакой ответственности за то, что происходит сегодня в России. Это факт. Мы несем ответственность, когда мы находимся здесь. Тем более, что я уверен, что такой же дипломатией занимаются другие страны с россиянами, когда они приезжают к нам, и как показывает опыт, у нас бывало много разных лидеров, и во время их визитов были разного формата удары, штурмы, запугивания», — сказал Зеленский на прошлой неделе.





Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал эти слова угрозой.





По данным украинского посольства, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не понял слов президента Зеленского. Украина лишь предупредила, что в течение 9 мая нельзя исключать провокации со стороны России и что Москва может свалить ответственность за возможные инциденты на Украину. По этой причине она не может гарантировать безопасность иностранных гостей в России.



«Словацкий премьер-министр должен признать, что российское вторжение в Украину является нарушением международного права, и наконец принять другой очевидный факт: единственный, кто хочет, чтобы эта



«Словацкий премьер-министр должен признать, что российское вторжение в Украину является нарушением международного права, и наконец принять другой очевидный факт: единственный, кто хочет, чтобы эта война продолжалась с целью уничтожить Украину, — это Путин», — говорится в заявлении посольства. «Слепое игнорирование этого простого факта со стороны словацкого руководства не только негативно влияет на наши двусторонние отношения , но и поддерживает российский режим в его агрессии», — продолжается текст.