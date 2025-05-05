В Чехии более 3 миллионов человек не участвуют в выборах, так как не доверяют политикам

Аналитики выделяют три категории не голосующих. Постоянно не участвующих в выборах насчитывается 1,4 миллиона человек. Их доля среди людей, имеющих право голоса, составляет 17%. Среди них преобладают люди без среднего образования, с низким уровнем жизни в возрасте от 30 до 55 лет. Из последних восьми выборов, которые прошли в Чехии, эти люди участвовали максимум раз.









Вторую группу составляют так называемые пассивные не голосующие. Их около 1,5 миллиона, то есть примерно 18% от числа избирателей, имеющих право голоса. Они ходят на выборы только изредка, менее чем в половине случаев. Две трети этой категории составляют женщины.

Третья группа называется разочарованными или сдавшимися не голосующими. Они участвовали в парламентских выборах в 2021 году, но в этом году не хотят идти. Удивительно, что это всего 4% населения. Подавляющее большинство избирателей, проголосовавших на прошлых парламентских выборах, придут на избирательные участки и в этом году. При этом еще в прошлом году часть из них была более скептична. Вероятно, у них преобладает избирательная ответственность, которая со временем усиливается.





Среди тех, кто голосовал четыре года назад, но в этом году, по всей видимости, не пойдет, больше бывших избирателей коалиции Spolu и «Пиратов» с движением STAN. Однако среди них есть и избиратели парламентской оппозиции или внепарламентских субъектов.









Исследователи отмечают, что многие из тех, кто не хочет идти на выборы, в итоге все же могут прийти. Примерно треть не голосующих заранее знают, что не придут, но еще треть решают в последний момент, а у трети случаи индивидуальны. В то время как хронические неголосующие в большинстве своем просто не хотят идти на выборы, нерешительные чаще колеблются, и их окончательное неучастие в выборах является скорее результатом их моментального настроения или кажущихся мелочей, таких как, например, текущая погода

43% опрошенных объясняют свое неучастие в выборах тем, что им некого выбирать. Среди разочарованных не голосующих это даже 56%. Другими причинами являются незаинтересованность в политике, ощущение, что выборы ничего не изменят, а затем следуют временные и медицинские причины. Ключевым фактором нежелания значительной части населения участвовать является общий негативный образ чешской политической сцены, а также отсутствие политического субъекта, с которым люди могли бы отождествить себя. Нынешней Палате депутатов доверяют только 8% опрошенных, столько же, сколько правительству.





По мнению не участвующих в выборах, наиболее важными являются президентские и муниципальные выборы, а наименее важными — выборы в Европейский парламент и Сенат. Президентские выборы связаны с конкретными сильными личностями, они кажутся им простыми и однозначными. Кандидатов в муниципальных выборах, особенно в небольших населенных пунктах, люди знают лично. Напротив, парламентские выборы связаны с «абстрактными» политическими партиями, сложны и непонятны для обычного гражданина.









Согласно опросу, более высокая явка на выборах скорее будет способствовать позитивным изменениям, а негативные изменения, напротив, ведут к апатии. Только крайне негативные события могли бы мобилизовать не голосующих, среди таких причин называются риск втягивания в войну или экономический кризис . Многие опрошенные не голосующие призывают к созданию новой политической партии и появлению новых ярких кандидатов на чешской политической арене.

Опрос проводился с 24 февраля по 12 марта, в нем приняли участие 1 207 человек.