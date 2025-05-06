«Они играют с огнем». Россияне возмущаются из-за чешской инициативы по боеприпасам

Новости и статьи 6 мая 2025 16:30 1263

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Прагу Российская Федерация подвергла критике чешскую инициативу по боеприпасам, которая, по словам президента Петра Павела, может быть продолжена и в будущем году. Например, российское агентство РИА Новости в связи с этой инициативой заявило, что страны любыми поставками оружия «играют с огнем», а российский сайт «Комсомольская правда» ложно сообщил, что боеприпасы оплачиваются из денег чешских налогоплательщиков.