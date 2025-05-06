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«Они играют с огнем». Россияне возмущаются из-за чешской инициативы по боеприпасам

Новости и статьи
6 мая 2025
16:30
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Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Прагу Российская Федерация подвергла критике чешскую инициативу по боеприпасам, которая, по словам президента Петра Павела, может быть продолжена и в будущем году. Например, российское агентство РИА Новости в связи с этой инициативой заявило, что страны любыми поставками оружия «играют с огнем», а российский сайт «Комсомольская правда» ложно сообщил, что боеприпасы оплачиваются из денег чешских налогоплательщиков.
Сервер РБК написал, что Россия осуждает поставки оружия Украине, поскольку они только затягивают войну и не могут изменить ее исход. Однако благодаря этой инициативе соотношение количества артиллерийских снарядов из прежних 10:1 изменилось на 2:1, и Украина может более эффективно защищаться от российской оккупации.

«Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта, непосредственно вовлекают в него страны НАТО и являются „игрой с огнем“», — написало агентство РИА Новости.

«Премьер-министр Чехии Петер Фиала рапортует об очередной поставке боеприпасов для украинских нацистов, само собой за деньги чешских налогоплательщиков», — перевирает «Комсомольская правда». 


Чешская Республика является лишь посредником, подавляющее большинство артиллерийских снарядов покупают другие страны, такие как Норвегия, Нидерланды, Канада и Дания.

КП напомнила, что президент Павел во время визита Зеленского заявил, что продолжаются переговоры о поставках боеприпасов на 2026 год. «Мы ведем переговоры о поставках боеприпасов и на следующий год. Хорошо быть готовым», — сказал Павел.

«Россия осуждает любую военную помощь Украине, в том числе поставки оружия. Москва полагает, что они лишь затягивают конфликт и не могут изменить его исхода», — написал сервер РБК.


На самом деле, чешская инициатива по поставкам боеприпасов помогает Украине защищаться от агрессивной России. До этой инициативы российские оккупанты имели превосходство в артиллерии в соотношении десять к одному, но теперь это превосходство сократилось до двух к одному.

«Чешская инициатива по поставкам боеприпасов работает отлично. Вы действительно очень нам помогли», — заявил Зеленский в Праге.

Премьер-министр Фиала заявил, что в рамках этой инициативы Чехия должна быть в состоянии поставить Украине в этом году 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов калибром 155 и 152 миллиметра.

В то время как в настоящее время уже идет речь о боеприпасах дальше, движение ANO, если оно войдет в правительство, не будет продолжать эту успешную инициативу. Об этом в январе заявил заместитель председателя этого движения Карел Гавличек.

«Мы не будем продолжать инициативу по поставкам боеприпасов. Вообще», — процитировала газета Respekt слова заместителя председателя движения ANO, которые сразу же подхватили российские СМИ, такие как «Московский комсомолец» и сайт Moskva.bezformata.

Гавличек заявил, что отменит инициативу по боеприпасам, потому что «изменилась ситуация». По его словам, Украина ежедневно теряет территории, и «переговорная позиция Украины с каждым днем ухудшается». 


Однако он упустил из виду, что без чешской инициативы по боеприпасам Украина, вероятно, потеряла бы еще больше территории, поскольку не смогла бы так эффективно защищаться.
Чехия Украина Россия оружие
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