«Они играют с огнем». Россияне возмущаются из-за чешской инициативы по боеприпасам
6 мая 2025
16:30
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Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Прагу Российская Федерация подвергла критике чешскую инициативу по боеприпасам, которая, по словам президента Петра Павела, может быть продолжена и в будущем году. Например, российское агентство РИА Новости в связи с этой инициативой заявило, что страны любыми поставками оружия «играют с огнем», а российский сайт «Комсомольская правда» ложно сообщил, что боеприпасы оплачиваются из денег чешских налогоплательщиков.
Сервер РБК написал, что Россия осуждает поставки оружия Украине, поскольку они только затягивают войну и не могут изменить ее исход. Однако благодаря этой инициативе соотношение количества артиллерийских снарядов из прежних 10:1 изменилось на 2:1, и Украина может более эффективно защищаться от российской оккупации.
«Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта, непосредственно вовлекают в него страны НАТО и являются „игрой с огнем“», — написало агентство РИА Новости.
«Премьер-министр Чехии Петер Фиала рапортует об очередной поставке боеприпасов для украинских нацистов, само собой за деньги чешских налогоплательщиков», — перевирает «Комсомольская правда».
«Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта, непосредственно вовлекают в него страны НАТО и являются „игрой с огнем“», — написало агентство РИА Новости.
«Премьер-министр Чехии Петер Фиала рапортует об очередной поставке боеприпасов для украинских нацистов, само собой за деньги чешских налогоплательщиков», — перевирает «Комсомольская правда».
Чешская Республика является лишь посредником, подавляющее большинство артиллерийских снарядов покупают другие страны, такие как Норвегия, Нидерланды, Канада и Дания.
КП напомнила, что президент Павел во время визита Зеленского заявил, что продолжаются переговоры о поставках боеприпасов на 2026 год. «Мы ведем переговоры о поставках боеприпасов и на следующий год. Хорошо быть готовым», — сказал Павел.
«Россия осуждает любую военную помощь Украине, в том числе поставки оружия. Москва полагает, что они лишь затягивают конфликт и не могут изменить его исхода», — написал сервер РБК.
На самом деле, чешская инициатива по поставкам боеприпасов помогает Украине защищаться от агрессивной России. До этой инициативы российские оккупанты имели превосходство в артиллерии в соотношении десять к одному, но теперь это превосходство сократилось до двух к одному.
«Чешская инициатива по поставкам боеприпасов работает отлично. Вы действительно очень нам помогли», — заявил Зеленский в Праге.
Премьер-министр Фиала заявил, что в рамках этой инициативы Чехия должна быть в состоянии поставить Украине в этом году 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов калибром 155 и 152 миллиметра.
В то время как в настоящее время уже идет речь о боеприпасах дальше, движение ANO, если оно войдет в правительство, не будет продолжать эту успешную инициативу. Об этом в январе заявил заместитель председателя этого движения Карел Гавличек.
«Мы не будем продолжать инициативу по поставкам боеприпасов. Вообще», — процитировала газета Respekt слова заместителя председателя движения ANO, которые сразу же подхватили российские СМИ, такие как «Московский комсомолец» и сайт Moskva.bezformata.
Гавличек заявил, что отменит инициативу по боеприпасам, потому что «изменилась ситуация». По его словам, Украина ежедневно теряет территории, и «переговорная позиция Украины с каждым днем ухудшается».
Однако он упустил из виду, что без чешской инициативы по боеприпасам Украина, вероятно, потеряла бы еще больше территории, поскольку не смогла бы так эффективно защищаться.