ВИДЕО: Ночные волки прибыли на Ольшаны. Там их ждал огромный транспарант
7 мая 2025
10:00
919
Пророссийские мотоциклисты Ночные волки прибыли во вторник днем на пражское кладбище Ольшаны, где поклонились памятнику солдатам Красной армии.
Перед входом на кладбище их ждали противники с транспарантом «5-я колонна, вы банда коллаборационистов». Поездку «Ночных волков» по территории Чешской Республики отслеживают полиция, включая криминалистов и экспертов Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.