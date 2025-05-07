ВИДЕО: Ночные волки прибыли на Ольшаны. Там их ждал огромный транспарант

Новости и статьи 7 мая 2025 10:00 919

Пророссийские мотоциклисты Ночные волки прибыли во вторник днем на пражское кладбище Ольшаны, где поклонились памятнику солдатам Красной армии.