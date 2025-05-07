Куда вы дели памятник Коневу? Россия направила в Прагу ноту

Новости и статьи 7 мая 2025 15:00 388

Российская Федерация направила Чешской Республике дипломатическую ноту, в которой просит «о помощи в определении точного местонахождения и контроле за демонтированным памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу». Об этом сообщил в интервью посол России в Праге Александр Змеевский. Министр иностранных дел Ян Липавский сказал, что ответит на ноту, несмотря на то, что россияне могут легко самостоятельно узнать информацию о местонахождении монумента. Он также напомнил, что Конев участвовал в оккупации Чехословакии в 1968 году.