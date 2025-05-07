Куда вы дели памятник Коневу? Россия направила в Прагу ноту
7 мая 2025
15:00
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Российская Федерация направила Чешской Республике дипломатическую ноту, в которой просит «о помощи в определении точного местонахождения и контроле за демонтированным памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу». Об этом сообщил в интервью посол России в Праге Александр Змеевский. Министр иностранных дел Ян Липавский сказал, что ответит на ноту, несмотря на то, что россияне могут легко самостоятельно узнать информацию о местонахождении монумента. Он также напомнил, что Конев участвовал в оккупации Чехословакии в 1968 году.
Змеевский упомянул, что в дипломатической ноте Россия просила Прагу помочь сотрудникам российского посольства определить точное местонахождение статуи.
«Мы получили ноту примерно в то время, когда г-н Змеевский упомянул об этом в интервью. Опять обычная советская тактика», — сказал Липавский.
«В отличие от россиян, которые уже десятки дней не реагируют на предложение о перемирии, мы ответим на их ноту. И это на основе общедоступной информации, которую российская сторона, несомненно, могла бы найти за несколько минут сама», — добавил он. При этом он имел в виду действительно доступную информацию о том, что памятник Коневу находится в хранилище муниципалитета Мешице в районе Прага-Восток.
«Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу является символом Победы, символом освобождения Чехословакии и ее столицы Праги от гитлеровской оккупации», — заявил Змеевский. Липавский, однако, возразил, что это было гораздо более поздним проявлением преклонения чешских большевиков.
«В то же время я подчеркиваю, что это исключительно дело чешского государства. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге 6 в 1980 году как выражение нормализационной подчиненности московскому руководству. А чешские демократы в 2020 году приняли решение об удалении, чтобы указать на темную роль Ивана Конева в истории угнетения европейских народов. В случае с Чехословакией он участвовал в подготовке оккупации в 1968 году», — сказал министр.
Змеевский также сказал, что Россия уже в прошлом просила Чехию вернуть монумент Коневу, но положительного ответа так и не получила. «На наши предыдущие запросы мы не получили утвердительного ответа» — сказал он.
В конце Второй мировой войны Прага в значительной степени освободилась сама благодаря Пражскому восстанию, которое началось 5 мая 1945 года. Красная армия прибыла в Прагу утром 9 мая и сражалась с остатками нацистских солдат.
Памятник маршалу Коневу был открыт 9 мая 1980 года. С самого начала он был предметом споров, поскольку Конев среди прочего участвовал во вторжении войск Варшавского договора в Чехословакию, а также в жестоком подавлении Венгерского восстания.
В сентябре 2019 года совет района Прага 6 принял решение об удалении объекта. 3 апреля 2020 года он был снят с постамента.
Изъятие инициировал тогдашний мэр района Прага 6, а ныне депутат Европарламента Ондржей Коларж, в связи с чем Россия выдала ордер на его арест.
Россияне давно борются против сноса исторических объектов. В 2020 году Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские власти могут сажать людей в тюрьму на срок до пяти лет за уничтожение советских памятников. Причем они могут находиться как в России, так и за рубежом.
Помимо монумента Коневу, Змеевский в интервью пожаловался на отношение Чехии к Русскому дому в Праге.
К недовольству Москвы, Чехия не признает дипломатический статус здания, в котором находится Русский дом. Посол России заявил, что в чешских СМИ регулярно появляются призывы «закрыть Русский дом».
Многие люди связывают этот центр с российской агрессией в Украине, поскольку любая пропаганда российской культуры одновременно означает распространение российской пропаганды и дезинформации.