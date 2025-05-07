В Европе есть интерес к созданию нового железного занавеса, считает премьер-министр Словакии
7 мая 2025
19:30
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По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в Европе заинтересованы в создании так называемого железного занавеса. В этом контексте Фицо раскритиковал антироссийские санкции ЕС и план Еврокомиссии по ограничению импорта энергоносителей из России.
«Европейская комиссия представляет „дорожную карту“, чтобы навсегда прекратить поступление любых энергоносителей из Российской Федерации в Европу. В конце концов, это железный занавес с невероятными экономическими последствиями для всего Европейского союза», — заявил Фицо, выступая на военном кладбище Красной армии в Михаловце (восточная Словакия) по случаю памятного мероприятия, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Европейский союз пытается избавиться от зависимости от российских энергоресурсов с тех пор, как Россия совершила военное нападение на Украину в феврале 2022 года и с тех пор пытается захватить часть ее территории.
По данным Reuters, Еврокомиссия предложит в июне остановить импорт российского природного газа и российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз по действующим контрактам до конца 2027 года. Она также предложит запретить новые сделки по российскому газу.
В качестве доказательства существования железного занавеса Фицо назвал тот факт, что в Россию нельзя попасть напрямую по воздуху.
Он указал на сложности с собственным транспортом, когда в декабре отправился в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
«Кто-то придумал новый железный занавес. Я этот новый железный занавес отвергаю. Пусть мое несогласие будет продемонстрировано моим присутствием 9 мая на праздновании окончания Второй мировой войны, где эти празднования, естественно, должны состояться», — сказал Фицо о своей запланированной поездке в Москву.
Большинство западных политиков не будут присутствовать на московских торжествах из-за продолжающейся агрессии России против соседней страны. Но Фицо заявил, что нынешние события не имеют никакого отношения к годовщине окончания войны.
Однако во время Второй мировой войны в рядах советской Красной армии сражались и солдаты украинского происхождения.
Фицо заявил, что на посту премьер-министра он сделает все возможное, чтобы Словакия не была частью железного занавеса, изыскивая возможности для сотрудничества.