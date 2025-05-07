В Европе есть интерес к созданию нового железного занавеса, считает премьер-министр Словакии

Новости и статьи 7 мая 2025 19:30 594

По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в Европе заинтересованы в создании так называемого железного занавеса. В этом контексте Фицо раскритиковал антироссийские санкции ЕС и план Еврокомиссии по ограничению импорта энергоносителей из России.