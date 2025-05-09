Давайте привлечем Путина к ответственности. Украина и ЕС поддерживают создание специального трибунала

Новости и статьи 9 мая 2025 19:30 134

Почти два десятка европейских министров, а также Украина в пятницу поддержали идею создания специального трибунала для привлечения российского диктатора Владимира Путина и других высокопоставленных российских деятелей к ответственности за их захватническую войну против Украины. Лидеры ЕС договорились об этом на встрече в западноукраинском городе Львове, где они собрались на мероприятие, призванное послужить контрастом к торжествам на Красной площади в Москве.