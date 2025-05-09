Давайте привлечем Путина к ответственности. Украина и ЕС поддерживают создание специального трибунала
9 мая 2025
19:30
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Почти два десятка европейских министров, а также Украина в пятницу поддержали идею создания специального трибунала для привлечения российского диктатора Владимира Путина и других высокопоставленных российских деятелей к ответственности за их захватническую войну против Украины. Лидеры ЕС договорились об этом на встрече в западноукраинском городе Львове, где они собрались на мероприятие, призванное послужить контрастом к торжествам на Красной площади в Москве.
«Этот трибунал обеспечит привлечение к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за агрессию против Украины», — заявила журналистам во Львове глава дипломатии ЕС Кайя Каллас. От Чешской Республики в заседании принимает участие министр иностранных дел Ян Липавский.
Президент Украины Владимир Зеленский также высказался по поводу трибунала, заявив в видеообращении к Европе, что это ее моральный долг — призвать Российскую Федерацию к ответу за развязанную ею войну. «Сильный трибунал по преступлениям агрессии может — и должен — заставить любого потенциального агрессора передумать», — сказал украинский президент.
Агентство Reuters сообщило, что трибунал, который будет создан в Европе, может начать работу уже в следующем году. Около 40 стран, включая те, которые не прислали своих представителей во Львов, подписали так называемую Львовскую декларацию, которая завершает подготовку юридических документов, необходимых для создания трибунала, отмечает агентство.
Европейские лидеры встретились в день, когда российский лидер Путин празднует окончание Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве. На встрече присутствовали его китайский коллега Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Именно его присутствие раскритиковали лидеры ЕС во Львове. Например, глава дипломатии Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что это «пощечина». Каллас сказала, что не понимает Фицо. «Я действительно не могу этого понять. Все, кто поддерживает свободу, независимость и все европейские ценности, должны быть сегодня в Украине, в День Европы, а не в Москве», — сказала Каллас в интервью.
Президент Украины Владимир Зеленский также высказался по поводу трибунала, заявив в видеообращении к Европе, что это ее моральный долг — призвать Российскую Федерацию к ответу за развязанную ею войну. «Сильный трибунал по преступлениям агрессии может — и должен — заставить любого потенциального агрессора передумать», — сказал украинский президент.
Агентство Reuters сообщило, что трибунал, который будет создан в Европе, может начать работу уже в следующем году. Около 40 стран, включая те, которые не прислали своих представителей во Львов, подписали так называемую Львовскую декларацию, которая завершает подготовку юридических документов, необходимых для создания трибунала, отмечает агентство.
Европейские лидеры встретились в день, когда российский лидер Путин празднует окончание Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве. На встрече присутствовали его китайский коллега Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Именно его присутствие раскритиковали лидеры ЕС во Львове. Например, глава дипломатии Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что это «пощечина». Каллас сказала, что не понимает Фицо. «Я действительно не могу этого понять. Все, кто поддерживает свободу, независимость и все европейские ценности, должны быть сегодня в Украине, в День Европы, а не в Москве», — сказала Каллас в интервью.