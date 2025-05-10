Чешские СМИ: Трамп хочет, чтобы Украина приняла мигрантов, депортированных из США
10 мая 2025
16:30
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Команда президента США Дональда Трампа настоятельно призвала Украину принять мигрантов, депортированных из США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы. С начала своего президентского срока в январе 2025 года Трамп не одобрил ни одного нового пакета военной помощи США для Украины.
Согласно документам, проверенным газетой The Washington Post, администрация Трампа неоднократно призывала украинское правительство принять неуказанное количество депортированных граждан.
Как отреагировали киевские чиновники на то, что американские дипломаты хотели отправить граждан третьих стран в Украину в разгар разрушительной российской инвазии, газета не сообщает. Украина проинформировала посольство США, что правительство даст ответ, как только сформулирует свою позицию, следует из документов, на которые ссылается газета.
Однако ничто не указывает на то, что Киев серьезно рассматривает американский запрос. Два украинских представителя, знакомые с этим вопросом на условиях анонимности, заявили, что эта тема никогда не доходила до высшего правительственного уровня.
Документы, датированные январем-маем, подтверждают, что президент Дональд Трамп в рамках своей жесткой иммиграционной политики стремится резко расширить депортации и полностью изменить иммиграционную политику США. Администрация интенсивно работает над увеличением числа стран, которые будут принимать депортированных мигрантов.
Несколько правительств в Латинской Америке, включая Сальвадор, Мексику, Коста-Рику и Панаму, согласились принять депортированных лиц, которые не являются их гражданами. Администрация Трампа ухаживала за некоторыми из этих стран, а другие запугивала более высокими пошлинами и другими мерами.
«Необычно разнообразие соглашений», — заявила TWP директор гуманитарной организации Refugees International по Америке и Европе Яэль Шахер. «Их ситуативный характер, четкие условия и разные суммы денег, которые потратит администрация», — добавила она. В то же время она отметила, что администрация Трампа, по-видимому, нацелена на правительства, «о которых она знает, что они хотят завоевать благосклонность и находятся под давлением».
Как отреагировали киевские чиновники на то, что американские дипломаты хотели отправить граждан третьих стран в Украину в разгар разрушительной российской инвазии, газета не сообщает. Украина проинформировала посольство США, что правительство даст ответ, как только сформулирует свою позицию, следует из документов, на которые ссылается газета.
Однако ничто не указывает на то, что Киев серьезно рассматривает американский запрос. Два украинских представителя, знакомые с этим вопросом на условиях анонимности, заявили, что эта тема никогда не доходила до высшего правительственного уровня.
Документы, датированные январем-маем, подтверждают, что президент Дональд Трамп в рамках своей жесткой иммиграционной политики стремится резко расширить депортации и полностью изменить иммиграционную политику США. Администрация интенсивно работает над увеличением числа стран, которые будут принимать депортированных мигрантов.
Несколько правительств в Латинской Америке, включая Сальвадор, Мексику, Коста-Рику и Панаму, согласились принять депортированных лиц, которые не являются их гражданами. Администрация Трампа ухаживала за некоторыми из этих стран, а другие запугивала более высокими пошлинами и другими мерами.
«Необычно разнообразие соглашений», — заявила TWP директор гуманитарной организации Refugees International по Америке и Европе Яэль Шахер. «Их ситуативный характер, четкие условия и разные суммы денег, которые потратит администрация», — добавила она. В то же время она отметила, что администрация Трампа, по-видимому, нацелена на правительства, «о которых она знает, что они хотят завоевать благосклонность и находятся под давлением».