Чешские СМИ: Трамп хочет, чтобы Украина приняла мигрантов, депортированных из США

Новости 420on 10 мая 2025 16:30 76

Команда президента США Дональда Трампа настоятельно призвала Украину принять мигрантов, депортированных из США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы. С начала своего президентского срока в январе 2025 года Трамп не одобрил ни одного нового пакета военной помощи США для Украины.