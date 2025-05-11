Премьер Словакии Путину: «Я бы приехал к вам даже на машине»
11 мая 2025
10:30
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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо поблагодарил в пятницу на встрече с президентом России Владимиром Путиным за приглашение на празднование Дня Победы в Москве. При этом он упомянул о трудностях, которые сопровождали его поездку, когда страны Прибалтики не хотели пропускать его через свое воздушное пространство. Фицо, который был единственным лидером стран ЕС, принявшим участие в торжествах, отметил, что даже рассматривал вариант поехать на машине через Беларусь.
«Для меня было честью принять приглашение, которое я с радостью принял», — заявил Фицо во время встречи с Путиным, транслировавшейся по российскому государственному телевидению. «Позвольте поблагодарить вас и ваших сотрудников за гостеприимство и заботу, проявленную к нам сегодня во время нашего визита в Российскую Федерацию», — сказал он также главе Кремля.
Прибалтийские страны Эстония, Латвия и Литва, граничащие с Россией, в начале недели объявили, что из соображений безопасности закроют свое воздушное пространство для самолетов, перевозящих Фицо и сербского президента Александра Вучича в Москву. Фицо, который из-за этого был вынужден лететь более длинным маршрутом через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, назвал запрет на пролет «смешной детской игрой».
«Должен дружески сказать, что у нас были в запасе различные альтернативы, как добраться сюда. Был даже вариант поехать на машине через Беларусь, потом был вариант через Калининград», — перечислял Фицо.
Глава Кремля: Я постараюсь восстановить отношения со Словакией
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При этом он подчеркнул, что очень рад, что успел в Москву вовремя на военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. Путин не смог сдержать улыбки. То, на какое рискованное путешествие был готов Фицо, привлекло внимание нескольких российских СМИ, в том числе Gazeta.ru, которая опубликовала об этом отдельное сообщение.
«Я думаю, что те, кто пытался помешать вам приехать, снова поняли, что лучше этого не делать», — прокомментировал Путин «логистические проблемы» Фицо. «Вы все равно достигнете своих целей», — сказал он ему.
Фицо также заявил, что Словакия наложит вето на предложение ЕС о полном прекращении поставок энергоресурсов из России в Европу, если такой шаг потребует единогласного согласия стран-членов. Среди стран ЕС, которые по-прежнему покупают российский газ, — Венгрия и Словакия, которые получают поставки по южному газопроводу «Турецкий поток». Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания получают СПГ от российской компании «Новатэк» на основе долгосрочных контрактов.
«Еще раз благодарю за эту возможность, за эту встречу. Как премьер-министр, я повторяю, что заинтересован в прагматичных, рациональных и дружественных отношениях с Российской Федерацией», — сказал Фицо.
Он добавил, что приветствует дипломатические усилия по прекращению войны в Украине, которая более трех лет защищается от полномасштабного вторжения России, поскольку, по его мнению, «военного решения не существует».
При этом российский президент пообещал Фицо, что будет стремиться к восстановлению двусторонних отношений со Словакией, которая, будучи членом ЕС, фигурирует в российском списке «недружественных государств». По словам главы Кремля, двусторонние отношения были «де-факто заморожены» предыдущим словарским правительством, «которое четко следовало коллективной линии Запада».
Прибалтийские страны Эстония, Латвия и Литва, граничащие с Россией, в начале недели объявили, что из соображений безопасности закроют свое воздушное пространство для самолетов, перевозящих Фицо и сербского президента Александра Вучича в Москву. Фицо, который из-за этого был вынужден лететь более длинным маршрутом через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, назвал запрет на пролет «смешной детской игрой».
«Должен дружески сказать, что у нас были в запасе различные альтернативы, как добраться сюда. Был даже вариант поехать на машине через Беларусь, потом был вариант через Калининград», — перечислял Фицо.
Глава Кремля: Я постараюсь восстановить отношения со Словакией
2
При этом он подчеркнул, что очень рад, что успел в Москву вовремя на военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. Путин не смог сдержать улыбки. То, на какое рискованное путешествие был готов Фицо, привлекло внимание нескольких российских СМИ, в том числе Gazeta.ru, которая опубликовала об этом отдельное сообщение.
«Я думаю, что те, кто пытался помешать вам приехать, снова поняли, что лучше этого не делать», — прокомментировал Путин «логистические проблемы» Фицо. «Вы все равно достигнете своих целей», — сказал он ему.
Фицо также заявил, что Словакия наложит вето на предложение ЕС о полном прекращении поставок энергоресурсов из России в Европу, если такой шаг потребует единогласного согласия стран-членов. Среди стран ЕС, которые по-прежнему покупают российский газ, — Венгрия и Словакия, которые получают поставки по южному газопроводу «Турецкий поток». Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания получают СПГ от российской компании «Новатэк» на основе долгосрочных контрактов.
«Еще раз благодарю за эту возможность, за эту встречу. Как премьер-министр, я повторяю, что заинтересован в прагматичных, рациональных и дружественных отношениях с Российской Федерацией», — сказал Фицо.
Он добавил, что приветствует дипломатические усилия по прекращению войны в Украине, которая более трех лет защищается от полномасштабного вторжения России, поскольку, по его мнению, «военного решения не существует».
При этом российский президент пообещал Фицо, что будет стремиться к восстановлению двусторонних отношений со Словакией, которая, будучи членом ЕС, фигурирует в российском списке «недружественных государств». По словам главы Кремля, двусторонние отношения были «де-факто заморожены» предыдущим словарским правительством, «которое четко следовало коллективной линии Запада».