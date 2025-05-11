Премьер Словакии Путину: «Я бы приехал к вам даже на машине»

Новости 420on 11 мая 2025 10:30 1065

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо поблагодарил в пятницу на встрече с президентом России Владимиром Путиным за приглашение на празднование Дня Победы в Москве. При этом он упомянул о трудностях, которые сопровождали его поездку, когда страны Прибалтики не хотели пропускать его через свое воздушное пространство. Фицо, который был единственным лидером стран ЕС, принявшим участие в торжествах, отметил, что даже рассматривал вариант поехать на машине через Беларусь.