МИД Чехии скептически относится к попыткам перемирия и не видит реальных шагов со стороны России

Новости 420on 12 мая 2025 09:00 881

Министр иностранных дел Ян Липавский скептически относится к попыткам достичь перемирия на Украине. Он не видит реальных шагов в этом направлении со стороны России. Об этом он заявил в программе Partie на телеканале CNN Prima News.