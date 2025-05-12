МИД Чехии скептически относится к попыткам перемирия и не видит реальных шагов со стороны России
12 мая 2025
09:00
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Министр иностранных дел Ян Липавский скептически относится к попыткам достичь перемирия на Украине. Он не видит реальных шагов в этом направлении со стороны России. Об этом он заявил в программе Partie на телеканале CNN Prima News.
Глава чешской дипломатии добавил, что если удастся добиться предложенного 30-дневного перемирия, необходимо также принять меры, чтобы удержать Россию от последующих атак. Евродепутат Филипп Турек указывает на то, что у россиян есть ядерное оружие, которое они могут применить под давлением. Липавский назвал угрозы ядерной войной классической российской пропагандой.
В субботу Киев и крупные европейские страны предложили России 30-дневное безусловное перемирие, которое должно вступить в силу с понедельника. Если Москва не примет его, Европа и США намерены скоординировать новые антироссийские санкции. В ответ президент России Владимир Путин предложил провести 15 мая прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Россия рассмотрит предложение о перемирии, но давить на него нет смысла. Ранее он уже заявлял, что Кремль не поддастся угрозам санкций.
«Я повторяю, что скептически отношусь к попыткам перемирия. Я не вижу реальных шагов, которые бы к этому вели», — сказал Липавский. Он упомянул реакцию России на представленные мирные предложения. «Путин сказал, что будет вести переговоры, но что с мирными планами мы должны сделать то, что я не буду говорить. Это было очень вульгарным», — сказал глава чешской дипломатии. Он добавил, что краткосрочные перемирия, объявленные Россией, были «скорее оперативной паузой», за которой последовали еще более сильные атаки. Министр сказал, что если удастся добиться 30-дневного перемирия, необходимо принять меры, чтобы после него «Россия не имела желания продолжать нападения».
По мнению Турека, если дальнейшая поддержка стран на сотни миллиардов евро приведет к вытеснению России из Украины, она может применить стратегическое ядерное оружие. Евродепутат назвал европейские антироссийские санкции смешными. Он считает, что на Россию действует только давление американского президента Дональда Трампа и что его пошлины призваны «заставить часть мира желать мира». Он также считает, что сильные заявления лидеров малых государств могут вызвать реакцию России. Он имел в виду слова президента Петра Павела, который заявил, что в некоторых отношениях Россия ведет себя как нацистская Германия. По мнению Турка, Чехия не настолько сильна, чтобы такие слова имели вес.
Липавский заявил, что Чехия не должна вести себя как маленькая и слабая страна. Он напомнил, например, о чешской инициативе по боеприпасам, благодаря которой удалось ослабить превосходство России на фронте. Он также отверг угрозу ядерным оружием. «Запугивание ядерной войной — это классический прием российской пропаганды. Евродепутат просто повторил это. Даже ядерные державы проигрывали конфликты», — сказал Липавский.
Он напомнил о поражении США во Вьетнаме и России в Афганистане. Он также отметил, что если бы санкции не работали, не было бы переговоров об их возможной отмене. Он повторил, что условия мира должна определять сама Украина.
В субботу Киев и крупные европейские страны предложили России 30-дневное безусловное перемирие, которое должно вступить в силу с понедельника. Если Москва не примет его, Европа и США намерены скоординировать новые антироссийские санкции. В ответ президент России Владимир Путин предложил провести 15 мая прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Россия рассмотрит предложение о перемирии, но давить на него нет смысла. Ранее он уже заявлял, что Кремль не поддастся угрозам санкций.
«Я повторяю, что скептически отношусь к попыткам перемирия. Я не вижу реальных шагов, которые бы к этому вели», — сказал Липавский. Он упомянул реакцию России на представленные мирные предложения. «Путин сказал, что будет вести переговоры, но что с мирными планами мы должны сделать то, что я не буду говорить. Это было очень вульгарным», — сказал глава чешской дипломатии. Он добавил, что краткосрочные перемирия, объявленные Россией, были «скорее оперативной паузой», за которой последовали еще более сильные атаки. Министр сказал, что если удастся добиться 30-дневного перемирия, необходимо принять меры, чтобы после него «Россия не имела желания продолжать нападения».
По мнению Турека, если дальнейшая поддержка стран на сотни миллиардов евро приведет к вытеснению России из Украины, она может применить стратегическое ядерное оружие. Евродепутат назвал европейские антироссийские санкции смешными. Он считает, что на Россию действует только давление американского президента Дональда Трампа и что его пошлины призваны «заставить часть мира желать мира». Он также считает, что сильные заявления лидеров малых государств могут вызвать реакцию России. Он имел в виду слова президента Петра Павела, который заявил, что в некоторых отношениях Россия ведет себя как нацистская Германия. По мнению Турка, Чехия не настолько сильна, чтобы такие слова имели вес.
Липавский заявил, что Чехия не должна вести себя как маленькая и слабая страна. Он напомнил, например, о чешской инициативе по боеприпасам, благодаря которой удалось ослабить превосходство России на фронте. Он также отверг угрозу ядерным оружием. «Запугивание ядерной войной — это классический прием российской пропаганды. Евродепутат просто повторил это. Даже ядерные державы проигрывали конфликты», — сказал Липавский.
Он напомнил о поражении США во Вьетнаме и России в Афганистане. Он также отметил, что если бы санкции не работали, не было бы переговоров об их возможной отмене. Он повторил, что условия мира должна определять сама Украина.