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МИД Чехии скептически относится к попыткам перемирия и не видит реальных шагов со стороны России

Новости 420on
12 мая 2025
09:00
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Министр иностранных дел Ян Липавский скептически относится к попыткам достичь перемирия на Украине. Он не видит реальных шагов в этом направлении со стороны России. Об этом он заявил в программе Partie на телеканале CNN Prima News.
Глава чешской дипломатии добавил, что если удастся добиться предложенного 30-дневного перемирия, необходимо также принять меры, чтобы удержать Россию от последующих атак. Евродепутат Филипп Турек указывает на то, что у россиян есть ядерное оружие, которое они могут применить под давлением. Липавский назвал угрозы ядерной войной классической российской пропагандой.

В субботу Киев и крупные европейские страны предложили России 30-дневное безусловное перемирие, которое должно вступить в силу с понедельника. Если Москва не примет его, Европа и США намерены скоординировать новые антироссийские санкции. В ответ президент России Владимир Путин предложил провести 15 мая прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Россия рассмотрит предложение о перемирии, но давить на него нет смысла. Ранее он уже заявлял, что Кремль не поддастся угрозам санкций.

«Я повторяю, что скептически отношусь к попыткам перемирия. Я не вижу реальных шагов, которые бы к этому вели», — сказал Липавский. Он упомянул реакцию России на представленные мирные предложения. «Путин сказал, что будет вести переговоры, но что с мирными планами мы должны сделать то, что я не буду говорить. Это было очень вульгарным», — сказал глава чешской дипломатии. Он добавил, что краткосрочные перемирия, объявленные Россией, были «скорее оперативной паузой», за которой последовали еще более сильные атаки. Министр сказал, что если удастся добиться 30-дневного перемирия, необходимо принять меры, чтобы после него «Россия не имела желания продолжать нападения».

По мнению Турека, если дальнейшая поддержка стран на сотни миллиардов евро приведет к вытеснению России из Украины, она может применить стратегическое ядерное оружие. Евродепутат назвал европейские антироссийские санкции смешными. Он считает, что на Россию действует только давление американского президента Дональда Трампа и что его пошлины призваны «заставить часть мира желать мира». Он также считает, что сильные заявления лидеров малых государств могут вызвать реакцию России. Он имел в виду слова президента Петра Павела, который заявил, что в некоторых отношениях Россия ведет себя как нацистская Германия. По мнению Турка, Чехия не настолько сильна, чтобы такие слова имели вес.

Липавский заявил, что Чехия не должна вести себя как маленькая и слабая страна. Он напомнил, например, о чешской инициативе по боеприпасам, благодаря которой удалось ослабить превосходство России на фронте. Он также отверг угрозу ядерным оружием. «Запугивание ядерной войной — это классический прием российской пропаганды. Евродепутат просто повторил это. Даже ядерные державы проигрывали конфликты», — сказал Липавский.

Он напомнил о поражении США во Вьетнаме и России в Афганистане. Он также отметил, что если бы санкции не работали, не было бы переговоров об их возможной отмене. Он повторил, что условия мира должна определять сама Украина.
Чехия Украина Россия война Министерство иностранных дел
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