Пожар в Варшаве стал причиной закрытия российского консульства в Кракове

Новости и статьи 18 мая 2025 11:00 626

Польша объявила о закрытии российского консульства в Кракове в ответ на то, что в прошлом году в Варшаве сгорел торговый центр, в чем обвиняют российские спецслужбы. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сразу же заявила, что Москва примет ответные меры.