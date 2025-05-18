Пожар в Варшаве стал причиной закрытия российского консульства в Кракове
18 мая 2025
11:00
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Польша объявила о закрытии российского консульства в Кракове в ответ на то, что в прошлом году в Варшаве сгорел торговый центр, в чем обвиняют российские спецслужбы. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сразу же заявила, что Москва примет ответные меры.
W związku z dowodami, że to rosyjskie służby specjalne dokonały karygodnego aktu dywersji wobec centrum handlowego przy Marywilskiej, podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Krakowie.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) May 12, 2025
Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил в воскресенье, что за крупным пожаром, который в мае прошлого года почти полностью уничтожил ТЦ в польской столице, стоят российские спецслужбы. «Акция координировалась лицом, проживающим в России. Некоторые преступники уже находятся под стражей, остальные идентифицированы и разыскиваются», — написал Туск.
«Учитывая доказательства того, что российские спецслужбы совершили преступный акт саботажа против торгового центра (на улице) Marywilska, я принял решение отозвать свое согласие на работу консульства Российской Федерации в Кракове», — заявил в понедельник на той же социальной платформе польский министр иностранных дел Сикорский.
Представитель российского МИД Захарова впоследствии заявила, что Варшава «продолжает намеренно разрушать отношения» между странами.
В октябре прошлого года Сикорский сообщил о вынужденном закрытии российского консульства в польском городе Познань. У России в Польше теперь осталось консульство в Гданьске и посольство в Варшаве.