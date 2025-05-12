Польша закроет российское консульство в Кракове, Москва объявила об ответных мерах
12 мая 2025
14:30
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии российского консульства в Кракове из-за прошлогоднего пожара в торговом центре в Варшаве, за которым, по мнению Польши, стоят российские спецслужбы. Глава польской дипломатии написал в сети X, что отозвал свое согласие на работу консульства Российской Федерации в Кракове.
Пресс-секретарь польского министерства Павел Вроньский позже сообщил, что в связи с этим ведомство вызвало российского посла. Между тем, как сообщает российское государственное агентство ТАСС, пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва вскоре ответит на шаг Варшавы.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в воскресенье, что за крупным пожаром, который в мае прошлого года почти уничтожил торговый центр в польской столице, стоят российские спецслужбы. «Теперь мы с уверенностью знаем, что крупный пожар в торговом центре Marywilska был вызван поджогом, организованным российскими спецслужбами. Акция координировалась лицом, проживающим в России. Некоторые преступники уже находятся под стражей, другие были идентифицированы и разыскиваются», — написал Туск в X.
«В связи с доказательствами того, что российские спецслужбы совершили преступный акт саботажа против торгового центра (на улице) Marywilska, я принял решение отозвать свое согласие на работу консульства Российской Федерации в Кракове», — написал сегодня на той же социальной платформе польский министр иностранных дел Сикорский.
Пресс-секретарь российского МИД Захарова впоследствии заявила, что Варшава «продолжает намеренно разрушать отношения» между странами. «Соответствующая реакция на эти неадекватные шаги последует в ближайшее время», — заявила пресс-секретарь агентству ТАСС.
И без того напряженные отношения между Варшавой и Москвой еще более ухудшились после вторжения России в Украину в 2022 году, отмечает сегодня агентство Reuters.
Польша стала объектом диверсионных действий, которые, по мнению ее представителей, являются частью «гибридной войны», ведомой Россией с целью дестабилизации функционирования стран, поддерживающих Украину, которая уже четвертый год сталкивается с российской агрессией. Эти действия включают, например, поджоги и кибератаки, написало ранее агентство Reuters. Москва обвинения в диверсиях отрицает.
В октябре прошлого года Сикорский сообщил о вынужденном закрытии российского консульства в польском городе Познань. Тогда он также сделал это в ответ на диверсии, в том числе поджоги в Польше, за которыми, по его мнению, стояла Москва. Российская дипломатия назвала действия Сикорского враждебным актом и пообещала Польше «болезненный ответ». Впоследствии она распорядилась закрыть польское консульство в Санкт-Петербурге. По данным Reuters, теперь у России в Польше останется консульство в Гданьске и посольство в Варшаве.
По данным польского министерства иностранных дел, теперь у Москвы будет примерно 30 дней на закрытие консульства в Кракове, где работают три дипломата и еще четыре сотрудника, написало Reuters. Сикорский также заявил сегодня журналистам, что Варшава предпримет дальнейшие шаги, если подобные саботажи будут продолжаться.
Между тем, по данным агентства PAP, министр юстиции Польши Адам Боднар заявил, что человек, причастный к пожару в торговом центре в Варшаве, также связан с подобным инцидентом в литовском Вильнюсе. В марте литовская прокуратура обвинила российскую военную разведку в организации прошлогоднего поджога магазина IKEA в столице прибалтийской страны, отмечает Reuters. Этот пожар произошел за три дня до пожара, охватившего польский торговый центр. По словам Боднара, некоторые подозреваемые в поджоге в Варшаве были арестованы, другие разыскиваются полицией и, вероятно, находятся на территории России.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в воскресенье, что за крупным пожаром, который в мае прошлого года почти уничтожил торговый центр в польской столице, стоят российские спецслужбы. «Теперь мы с уверенностью знаем, что крупный пожар в торговом центре Marywilska был вызван поджогом, организованным российскими спецслужбами. Акция координировалась лицом, проживающим в России. Некоторые преступники уже находятся под стражей, другие были идентифицированы и разыскиваются», — написал Туск в X.
«В связи с доказательствами того, что российские спецслужбы совершили преступный акт саботажа против торгового центра (на улице) Marywilska, я принял решение отозвать свое согласие на работу консульства Российской Федерации в Кракове», — написал сегодня на той же социальной платформе польский министр иностранных дел Сикорский.
Пресс-секретарь российского МИД Захарова впоследствии заявила, что Варшава «продолжает намеренно разрушать отношения» между странами. «Соответствующая реакция на эти неадекватные шаги последует в ближайшее время», — заявила пресс-секретарь агентству ТАСС.
И без того напряженные отношения между Варшавой и Москвой еще более ухудшились после вторжения России в Украину в 2022 году, отмечает сегодня агентство Reuters.
Польша стала объектом диверсионных действий, которые, по мнению ее представителей, являются частью «гибридной войны», ведомой Россией с целью дестабилизации функционирования стран, поддерживающих Украину, которая уже четвертый год сталкивается с российской агрессией. Эти действия включают, например, поджоги и кибератаки, написало ранее агентство Reuters. Москва обвинения в диверсиях отрицает.
В октябре прошлого года Сикорский сообщил о вынужденном закрытии российского консульства в польском городе Познань. Тогда он также сделал это в ответ на диверсии, в том числе поджоги в Польше, за которыми, по его мнению, стояла Москва. Российская дипломатия назвала действия Сикорского враждебным актом и пообещала Польше «болезненный ответ». Впоследствии она распорядилась закрыть польское консульство в Санкт-Петербурге. По данным Reuters, теперь у России в Польше останется консульство в Гданьске и посольство в Варшаве.
По данным польского министерства иностранных дел, теперь у Москвы будет примерно 30 дней на закрытие консульства в Кракове, где работают три дипломата и еще четыре сотрудника, написало Reuters. Сикорский также заявил сегодня журналистам, что Варшава предпримет дальнейшие шаги, если подобные саботажи будут продолжаться.
Между тем, по данным агентства PAP, министр юстиции Польши Адам Боднар заявил, что человек, причастный к пожару в торговом центре в Варшаве, также связан с подобным инцидентом в литовском Вильнюсе. В марте литовская прокуратура обвинила российскую военную разведку в организации прошлогоднего поджога магазина IKEA в столице прибалтийской страны, отмечает Reuters. Этот пожар произошел за три дня до пожара, охватившего польский торговый центр. По словам Боднара, некоторые подозреваемые в поджоге в Варшаве были арестованы, другие разыскиваются полицией и, вероятно, находятся на территории России.