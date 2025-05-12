Польша закроет российское консульство в Кракове, Москва объявила об ответных мерах

Новости 420on 12 мая 2025 14:30 268

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии российского консульства в Кракове из-за прошлогоднего пожара в торговом центре в Варшаве, за которым, по мнению Польши, стоят российские спецслужбы. Глава польской дипломатии написал в сети X, что отозвал свое согласие на работу консульства Российской Федерации в Кракове.