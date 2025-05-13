Решение принято. Выборы в парламент Чехии состоятся в начале октября

Новости 420on 13 мая 2025 10:30 732

Выборы в Палату депутатов состоятся в пятницу, 3 октября, и в субботу, 4 октября. Такое решение принял президент Чехии Петр Павел. Постановление о дате выборов еще должен подписать премьер.