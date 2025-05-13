Решение принято. Выборы в парламент Чехии состоятся в начале октября
13 мая 2025
10:30
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Выборы в Палату депутатов состоятся в пятницу, 3 октября, и в субботу, 4 октября. Такое решение принял президент Чехии Петр Павел. Постановление о дате выборов еще должен подписать премьер.
«Президент Республики Петр Павел в соответствии с Конституцией и законом о выборах в Парламент Чешской Республики принял решение о назначении выборов в Палату депутатов Парламента Чешской Республики и определил даты их проведения на пятницу, 3 октября, и субботу, 4 октября 2025 года», — объявил во вторник пресс-секретарь президента Войтех Шелига.
Выборы будут объявлены в момент публикации решения в Сборнике законов. С этого момента партии и движения начнут учитывать расходы на предвыборную кампанию в пределах установленных законом лимитов. В 2021 году выборы прошли 8 и 9 октября.
Выборы будут объявлены в момент публикации решения в Сборнике законов. С этого момента партии и движения начнут учитывать расходы на предвыборную кампанию в пределах установленных законом лимитов. В 2021 году выборы прошли 8 и 9 октября.