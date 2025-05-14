Премьер Чехии начал предвыборное турне с речи в американском стиле
14 мая 2025
13:00
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«Сейчас не время колебаться, сейчас время для мужества и ответственности. Сейчас на карту поставлено все». С этим лозунгом во вторник в Праге коалиция Spolu, состоящая из ODS, TOP 09 и KDU-ČSL, начала свое предвыборное турне. Старт коалиции был оформлен как шоу в американском стиле, к которому в Чехии не привыкли. По мнению Spolu, чья амбиция состоит в том, чтобы победить оппозиционную партию ANO и остаться у власти, в осенних парламентских выборах речь пойдет о сохранении демократии.
«Сейчас не время колебаться, сейчас время для мужества и ответственности. Сейчас на карту поставлено все», — заявил премьер-министр, председатель ODS и лидер коалиции Spolu Петр Фиала. «Этой осенью нас ждут выборы, которые повлияют на нашу страну не только на четыре года, но, возможно, на целые десятилетия. Мир, каким мы его знали последние 30 лет, заканчивается», — заявил премьер-министр, который в речи подчеркнул успехи своего правительства.
Для торжественного открытия политического дискуссионного роуд-шоу, в рамках которого в ближайшие недели политики коалиции посетят более двухсот городов и поселков и проведут дискуссии с жителями, Spolu выбрала площадь перед современным зданием архитектора Захи Хадид у Масарикова вокзала в Праге. В мероприятии приняли участие, по оценкам, несколько сотен человек.
Многие из них неоднократно скандировали имя Фиалы. «Здесь соединяется старое с новым, будущее с традицией. Мне приходит в голову много параллелей, но главная из них заключается в том, что мы определенно не хотим в октябре сесть на плохой поезд, который едет в направлении, которое нам очень невыгодно», — сказала в начале председательница TOP 09 Маркета Пекарова Адамова. Она уже не будет баллотироваться на новый срок и осенью уйдет с поста главы партии.
По ее словам, в предстоящих парламентских выборах, которые состоятся 3 и 4 октября, речь пойдет о «характере государства». «Сравним Петра Фиалу и лидера оппозиции Андрея Бабиша. Один олицетворяет последовательность, предсказуемость, однозначный характер и ценности, которые, как мы все согласны, являются ключевыми для нашего будущего. Другой олицетворяет хаос, определенно не последовательность, и воспринимает политику как средство для обогащения», — не удержалась Пекарова Адамова.
Как и на прошлых парламентских выборах, коалиция Spolu ставит своей целью победить движение ANO, которое долгое время лидирует в опросах общественного мнения, и не передать власть через четыре года обратно в руки нынешней сильнейшей оппозиционной партии.
Всю акцию громко сопровождали активисты с палестинскими флагами и плакатами, на которых обвиняли правительство в поддержке геноцида в секторе Газа. В рамках израильско-палестинского конфликта, который начался в 2014 году 7 октября нападением палестинского террористического движения ХАМАС на еврейское государство, Чехия встала на сторону Израиля.
В рамках турне Фиала планирует обсудить с гражданами вопросы, которые будут подняты в дебатах, модератором которых выступит актриса Ива Паздеркова. «Мы хотим пообщаться со всеми. С теми, кто нас поддерживает, с теми, кого мы чем-то разочаровали, и с теми, кто нас не любит. Приходите, пожалуйста, нам обязательно есть о чем поговорить», — пригласил Фиала на свои дебаты в региональных городах.
Для торжественного открытия политического дискуссионного роуд-шоу, в рамках которого в ближайшие недели политики коалиции посетят более двухсот городов и поселков и проведут дискуссии с жителями, Spolu выбрала площадь перед современным зданием архитектора Захи Хадид у Масарикова вокзала в Праге. В мероприятии приняли участие, по оценкам, несколько сотен человек.
Многие из них неоднократно скандировали имя Фиалы. «Здесь соединяется старое с новым, будущее с традицией. Мне приходит в голову много параллелей, но главная из них заключается в том, что мы определенно не хотим в октябре сесть на плохой поезд, который едет в направлении, которое нам очень невыгодно», — сказала в начале председательница TOP 09 Маркета Пекарова Адамова. Она уже не будет баллотироваться на новый срок и осенью уйдет с поста главы партии.
По ее словам, в предстоящих парламентских выборах, которые состоятся 3 и 4 октября, речь пойдет о «характере государства». «Сравним Петра Фиалу и лидера оппозиции Андрея Бабиша. Один олицетворяет последовательность, предсказуемость, однозначный характер и ценности, которые, как мы все согласны, являются ключевыми для нашего будущего. Другой олицетворяет хаос, определенно не последовательность, и воспринимает политику как средство для обогащения», — не удержалась Пекарова Адамова.
Как и на прошлых парламентских выборах, коалиция Spolu ставит своей целью победить движение ANO, которое долгое время лидирует в опросах общественного мнения, и не передать власть через четыре года обратно в руки нынешней сильнейшей оппозиционной партии.
Всю акцию громко сопровождали активисты с палестинскими флагами и плакатами, на которых обвиняли правительство в поддержке геноцида в секторе Газа. В рамках израильско-палестинского конфликта, который начался в 2014 году 7 октября нападением палестинского террористического движения ХАМАС на еврейское государство, Чехия встала на сторону Израиля.
В рамках турне Фиала планирует обсудить с гражданами вопросы, которые будут подняты в дебатах, модератором которых выступит актриса Ива Паздеркова. «Мы хотим пообщаться со всеми. С теми, кто нас поддерживает, с теми, кого мы чем-то разочаровали, и с теми, кто нас не любит. Приходите, пожалуйста, нам обязательно есть о чем поговорить», — пригласил Фиала на свои дебаты в региональных городах.