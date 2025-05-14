Премьер Чехии начал предвыборное турне с речи в американском стиле

Новости 420on 14 мая 2025 13:00 607

«Сейчас не время колебаться, сейчас время для мужества и ответственности. Сейчас на карту поставлено все». С этим лозунгом во вторник в Праге коалиция Spolu, состоящая из ODS, TOP 09 и KDU-ČSL, начала свое предвыборное турне. Старт коалиции был оформлен как шоу в американском стиле, к которому в Чехии не привыкли. По мнению Spolu, чья амбиция состоит в том, чтобы победить оппозиционную партию ANO и остаться у власти, в осенних парламентских выборах речь пойдет о сохранении демократии.