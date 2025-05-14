Ваша юрисдикция не распространяется ни на Крым, ни на Теплице, заявил россиянам Липавский
14 мая 2025
15:00
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Министр иностранных дел Ян Липавский выступил против распоряжения российского представителя расследовать уничтожение памятника красноармейцу в Теплице. Глава дипломатического ведомства назвал это вмешательством России. На прошлой неделе глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с недавним разрушением памятника. Липавский заявил в социальной сети X, что юрисдикция российских органов не распространяется ни на Крым, ни на Теплице.
«Я решительно протестую против очередной попытки России грубо вмешаться во внутренние дела Чехии. Я обращаю внимание г-на Бастрыкина из российского следственного комитета на то, что юрисдикция российских органов не распространяется ни на Крым, ни тем более на Теплице», — написал Липавский во вторник вечером.
Памятник советскому солдату стоял в Гавличковых садах в Теплице с 1955 года как часть мемориального комплекса. В ночь на среду на прошлой неделе неизвестные полностью уничтожили статую, сбросив ее с постамента.
Делом занимается полиция, но, по словам пресс-секретаря Илоны Газдошовой, продвижения в расследовании пока нет. «Мы продолжаем проверять обстоятельства происшествия, включая свидетелей», — заявила пресс-секретарь и призвала общественность обращаться в полицию с любой информацией по делу.
По словам Липавского, на памятник в Теплице не распространяется чешско-российское соглашение о взаимном содержании воинских захоронений. «Таким образом, о дальнейшей судьбе этого памятника будут решать исключительно граждане Чехии», — добавил министр.
Аналогично его ведомство отреагировало и на ноту России относительно определения места, где находится удаленный памятник советскому маршалу Коневу.
Мэр Теплице Йиржи Штабл (ANO) заявил, что он поддерживает создание нового мемориального места, которое будет напоминать о жертвах мировых войн, сражавшихся за свободу Чехии.
«Сначала полиция должна расследовать дело и оценить размер ущерба», — напомнил Штабл, добавив, что мэрия находится в контакте с министерством обороны. «Это для нас важный партнер для переговоров о дальнейших действиях», — сказал мэр и добавил, что о будущем мемориального места в садах Гавличковых решит городской совет.
Посольство России в Чехии на Facebook назвало уничтожение памятника в Теплице очередным возмутительным актом вандализма в отношении памятника Красной Армии. Оно также заверило, что ни в коем случае не ставит под сомнение полномочия чешских властей расследовать это дело.
«Именно исходя из этого в ноте посольства в Министерство иностранных дел Чешской Республики от 9 мая 2025 года содержится просьба к компетентным органам Чехии наказать лиц, совершивших это преступление, и предотвратить подобные действия в будущем», — заявило посольство.
Důrazně se ohrazuji proti dalšímu pokusu Ruska o hrubé vměšování se do vnitřních záležitostí Česka. Pana Bastrykina z ruského vyšetřovacího výboru upozorňuji, ze jurisdikce ruských orgánů se nevztahuje ani na Krym, natož na Teplice.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 13, 2025
Памятник советскому солдату стоял в Гавличковых садах в Теплице с 1955 года как часть мемориального комплекса. В ночь на среду на прошлой неделе неизвестные полностью уничтожили статую, сбросив ее с постамента.
Делом занимается полиция, но, по словам пресс-секретаря Илоны Газдошовой, продвижения в расследовании пока нет. «Мы продолжаем проверять обстоятельства происшествия, включая свидетелей», — заявила пресс-секретарь и призвала общественность обращаться в полицию с любой информацией по делу.
По словам Липавского, на памятник в Теплице не распространяется чешско-российское соглашение о взаимном содержании воинских захоронений. «Таким образом, о дальнейшей судьбе этого памятника будут решать исключительно граждане Чехии», — добавил министр.
Аналогично его ведомство отреагировало и на ноту России относительно определения места, где находится удаленный памятник советскому маршалу Коневу.
Мэр Теплице Йиржи Штабл (ANO) заявил, что он поддерживает создание нового мемориального места, которое будет напоминать о жертвах мировых войн, сражавшихся за свободу Чехии.
«Сначала полиция должна расследовать дело и оценить размер ущерба», — напомнил Штабл, добавив, что мэрия находится в контакте с министерством обороны. «Это для нас важный партнер для переговоров о дальнейших действиях», — сказал мэр и добавил, что о будущем мемориального места в садах Гавличковых решит городской совет.
Посольство России в Чехии на Facebook назвало уничтожение памятника в Теплице очередным возмутительным актом вандализма в отношении памятника Красной Армии. Оно также заверило, что ни в коем случае не ставит под сомнение полномочия чешских властей расследовать это дело.
«Именно исходя из этого в ноте посольства в Министерство иностранных дел Чешской Республики от 9 мая 2025 года содержится просьба к компетентным органам Чехии наказать лиц, совершивших это преступление, и предотвратить подобные действия в будущем», — заявило посольство.