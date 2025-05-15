Путин не поедет на переговоры с Украиной в Стамбул, Трамп тоже не приедет
15 мая 2025
09:00
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Без президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в четверг в Стамбуле будут проходить переговоры о прекращении войны в Украине. Переговоры начнутся в 9:00 по центральноевропейскому времени за закрытыми дверями, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
На этот раз в переговорах не участвует даже глава российской дипломатии Сергей Лавров. Российскую делегацию, которая уже прибыла в Стамбул, возглавляет советник Путина Владимир Мединский. В ее состав входят, в частности, заместитель министра иностранных дел Михаил Галзуин, заместитель начальника Генерального штаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Документ, определяющий состав российской делегации, был подписан Путиным в среду, сообщило агентство ТАСС.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, по данным газеты «Коммерсантъ», заявил, что у Путина на 15 мая, когда состоятся переговоры с Украиной, запланирована рабочая встреча, но не уточнил, где она пройдет.
Украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что его страна готова ко всем форматам переговоров. «Украина готова к любому формату переговоров и не боится встречи», — сказал он.
Путин, по приказу которого в феврале 2022 года Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, в ночь на воскресенье выразил готовность провести прямые переговоры с Украиной в четверг в Стамбуле. Однако, по его словам, сначала необходимо обсудить «коренные причины» конфликта, и только после этого можно будет достичь соглашения о прекращении огня. Путин предложил провести переговоры в Турции после того, как Украина, Великобритания, Франция, Германия и Польша призвали Москву согласиться на 30-дневное перемирие. Оно должно было начаться в понедельник, однако, по данным украинской армии, Россия продолжает наступательные действия.
Зеленский на предложение Путина о прямых переговорах ответил, что в четверг будет в Турции и будет ждать его там. Ранее Зеленский заявлял, что не заинтересован в переговорах только с представителями Путина. О возможности приехать в Стамбул в понедельник упомянул и американский президент Дональд Трамп, который пытается выступать посредником в достижении перемирия между Россией и Украиной. Однако в среду американский чиновник сообщил агентству Reuters, что Трамп, который сейчас находится с многодневным визитом на Ближнем Востоке, в переговорах участвовать не будет.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, по данным газеты «Коммерсантъ», заявил, что у Путина на 15 мая, когда состоятся переговоры с Украиной, запланирована рабочая встреча, но не уточнил, где она пройдет.
Украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что его страна готова ко всем форматам переговоров. «Украина готова к любому формату переговоров и не боится встречи», — сказал он.
Путин, по приказу которого в феврале 2022 года Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, в ночь на воскресенье выразил готовность провести прямые переговоры с Украиной в четверг в Стамбуле. Однако, по его словам, сначала необходимо обсудить «коренные причины» конфликта, и только после этого можно будет достичь соглашения о прекращении огня. Путин предложил провести переговоры в Турции после того, как Украина, Великобритания, Франция, Германия и Польша призвали Москву согласиться на 30-дневное перемирие. Оно должно было начаться в понедельник, однако, по данным украинской армии, Россия продолжает наступательные действия.
Зеленский на предложение Путина о прямых переговорах ответил, что в четверг будет в Турции и будет ждать его там. Ранее Зеленский заявлял, что не заинтересован в переговорах только с представителями Путина. О возможности приехать в Стамбул в понедельник упомянул и американский президент Дональд Трамп, который пытается выступать посредником в достижении перемирия между Россией и Украиной. Однако в среду американский чиновник сообщил агентству Reuters, что Трамп, который сейчас находится с многодневным визитом на Ближнем Востоке, в переговорах участвовать не будет.