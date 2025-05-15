Путин не поедет на переговоры с Украиной в Стамбул, Трамп тоже не приедет

Новости 420on 15 мая 2025 09:00 1637

Без президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в четверг в Стамбуле будут проходить переговоры о прекращении войны в Украине. Переговоры начнутся в 9:00 по центральноевропейскому времени за закрытыми дверями, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.