Чешские СМИ: В Польше усиливаются антиукраинские настроения, ситуацию усугубляют выборы





Две недели назад дочь пришла домой и сказала, что один мальчик дразнился: «Возвращайся обратно в Украину». После этого ситуация начала ухудшаться. Девочки из ее класса начали жаловаться, что дочь говорит по-украински. Затем они притворялись, что упали на землю, и кричали: «Ракеты! Все на землю!» и начинали смеяться. За несколько дней до этих событий в школе родной город Светланы был поражен российской ракетой, в результате чего погибли десятки людей, в том числе



Светлана не единственная, кто замечает изменение настроения в Польше. Многие люди на работе говорят, что





31-летняя украинка, которую зовут Светлана, живет в Польше с дочерью. Ее девочка любила школу в новой стране до тех пор, пока одноклассники не начали издеваться над ней.Две недели назад дочь пришла домой и сказала, что один мальчик дразнился: «Возвращайся обратно в Украину». После этого ситуация начала ухудшаться. Девочки из ее класса начали жаловаться, что дочь говорит по-украински. Затем они притворялись, что упали на землю, и кричали: «Ракеты! Все на землю!» и начинали смеяться. За несколько дней до этих событий в школе родной город Светланы был поражен российской ракетой, в результате чего погибли десятки людей, в том числе дети . Ее дочь была потрясена этой новостью.Светлана не единственная, кто замечает изменение настроения в Польше. Многие люди на работе говорят, что украинцы понаехали и ведут себя неподобающе.

В Польше сейчас проживает 2,5 миллиона украинцев, что составляет почти 7% всего населения страны. Опросы показывают, что поляки, которые в начале российской агрессии в феврале 2022 года очень поддерживали их, меняют свое отношение. Опрос польской компании CBOS показывает, что только 50% поляков приветствуют прием украинцев, что на 7% меньше, чем четыре месяца назад. Два года назад поддержка среди поляков достигала 81%.



Вопрос стал острой темой в предстоящих президентских выборах, которая влияет на позицию всех кандидатов. Фаворитом президентских выборов является мэр Варшавы и кандидат от правящей проевропейской Гражданской коалиции Рафал Тшасковский. Однако в ходе предвыборной кампании он уже некоторое время сталкивается с националистическими соперниками, которые часто высказываются по поводу Украины скептически или прямо антиукраински. Поэтому и он обещает, что в случае избрания президентом будет стремиться сократить социальную поддержку для них.







После российской агрессии в Польшу официально прибыло около миллиона украинцев, еще больше жили там и до этого. Государство тратит на беженцев 4,2% своего валового внутреннего продукта (ВВП), что является самым большим показателем среди всех стран, оказывающих помощь.