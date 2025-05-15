«Мы здесь против Украины». Окамура начал предвыборную кампанию
15 мая 2025
22:00
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«Мы хотим быть частью следующего правительства», — призывал толпу Окамура на первой в этом году ярмарке SPD. Она прошла на площади Масарика в Йиглаве, где собрались в основном пожилые люди. Те, кто пришел выразить другое мнение, не были приветствуемы.
В то время как вокруг толпятся пожилые люди с сумками, полными дешевых продуктов, Хана Драбова сидит на скамейке. Увидев газету SPD, она спрашивает, где ее раздают. По ее словам, она пришла не за покупками, а чтобы послушать речь председателя SPD Томио Окамуры и его союзников. «Я пришла их послушать, потому что я их поддерживаю. Но я еще не решила, за кого голосовать, я рассматриваю коммунистов, движение ANO и SPD», — говорит она.
Больше всего ее привлекают партии, которые отстаивают интересы Чехии и меньшую поддержку Украины. В этом сходятся большинство присутствующих, которые пришли в четверг на площадь Масарика в Юбливе на первую в этом году ярмарку движения SPD. За столиками сидят в основном пожилые люди, едят колбаски и пьют пиво или малиновку — и то, и другое по пятнадцать крон.
«Это такая приманка, но мне это вообще не интересно. Мне кажется, что эти люди просто глупы, они пришли не слушать, а только за покупками», — добавляет одна из женщин. Главная причина, по которой она симпатизирует движению PRO и SPD, — это патриотизм, а сейчас еще и война в Украине. «Для меня самое важное — чтобы они отправили украинцев обратно, потому что то, что здесь происходит, просто нереально. Это не наша война», — говорит она.
Мужчина в украинском флаге подвергся оскорблениям
Подобно высказываются и другие сторонники, которые около трех часов дня с пивом в руке наслаждаются концертом. «Благодаря им у меня нелегкая жизнь», — поет под звуки электрогитары Богумил Гавел, который называет себя Ван Гавелом, в то время как в толпе начинает привлекать внимание мужчина, завернутый в украинский флаг. Г-н Хюбнер по профессии учитель и говорит, что хотел проникнуться атмосферой.
«Я хотел выразить другое политическое мнение», — добавляет он. В тот момент, когда он описывает редакции, почему пришел, на него с ларька с картошкой фри и колбасками начинают сыпаться оскорбления и рекомендации вернуться в Украину.
«Но я из Германии и живу здесь уже 25 лет. Я плачу налоги, из которых некоторые здесь получают пенсию», — говорит он. Не успев добавить больше, люди вокруг начинают кричать, что он провокатор, а продавец из ларька заставляет его уйти. «У меня здесь ларек, это мое рабочее место, отойдите. Мне мешает этот господин, мы что, в Чехии?» — говорит он несколько нервно. Он представляется Павлом и несколько напряженно говорит, что ему не нравится такое поведение.
«Я поддерживаю господина Окамуру, который против этих господ, которые приходят сюда с провокационными украинскими флагами. Мы здесь против Украины», — говорит он. Господин Хюбнер скорее улыбается подобным реакциям, говорит, что не боится, и, несмотря на упреки окружающих, возвращается к ларькам.
Но и там он привлекает внимание. Дама, укутанная чешским хоккейным шарфом и украшенная блестящими кольцами, уже издалека хмурится на учителя. «Это Чехия, украинскому флагу здесь не место», — кричит она. На вопрос, не мешают ли ей российские флаги, которые часто развеваются на мероприятиях SPD и других дружественных группировок, она отвечает, что нет. Затем, подкрепившись несколькими кружками пива из пластиковых стаканов, она кричит, что правительство грабит людей, а украинцы должны убираться туда, откуда пришли.
У ларьков с дешевыми продуктами весь день стояли очереди — килограмм лука здесь продается за восемь крон, то же самое и с картошкой. За килограмм моркови люди платят на крону больше. Масло, которое на ярмарке стоит 40 крон, было распродано уже около трех часов. По словам Окамуры, как и четыре года назад, речь идет о попытке показать «справедливые» цены, по которым, якобы, люди могли бы покупать продукты, если бы его партия прошла в Палату депутатов.
Однако данные Чешского статистического управления показывают, что средняя цена на указанные продукты
в последние пятнадцать лет всегда была выше. Овощеводческая уния Чехии и Моравии также подтвердила, что цены ниже средних по этому году. Ассоциация частного сельского хозяйства добавила, что никто из ее членов не поставляет продукты на ярмарки.
Хотя движение Окаморо представляет продавцов как чешских крестьян, в прошлом оказалось, что продукты на ярмарки поставляли крупные сельскохозяйственные и пищевые производители. Например, мясо поставлялось холдингом Rabbit CZ Зденка Яндея, который за последние десять лет получил более трех миллиардов крон в виде субсидий.
«В этом году он точно ничего поставлять не будет», — с улыбкой сказал редакции заместитель председателя движения SPD Радим Фиала.
Среди других поставщиков в 2021 году был крупный предприниматель в сфере пищевой промышленности Войтех Гожиш, владелец концерна Interlacto. Фиала не опроверг его участие в ярмарке в этом году, но в целом не хотел комментировать поставщиков. «Это организует агентство, мы как партия ничего не продаем. Мы просто предложили тем, кто хочет, поставить там свои стенды. Цены они устанавливают сами», — говорит он о дешевых продуктах.
Тридцатилетняя мать двух девочек говорит, что надеется, что правительство Фиалы скоро уйдет. «Я его ненавижу. Но Бабиш мне тоже не нравится», — говорит она, добавляя, что, по ее мнению, только движения SPD и PRO защищают интересы Чехии. «Видите, у меня двое детей. Я сначала позабочусь о них, а потом уже о соседях», — добавляет она.
Около половины пятого прибыл председатель SPD, чтобы поприветствовать своих сторонников. «Мы хотим быть частью следующего правительства», — заверил он, добавив, что правительство Петра Фиалы должно уйти. Толпа сразу же зааплодировала ему.
Больше всего ее привлекают партии, которые отстаивают интересы Чехии и меньшую поддержку Украины. В этом сходятся большинство присутствующих, которые пришли в четверг на площадь Масарика в Юбливе на первую в этом году ярмарку движения SPD. За столиками сидят в основном пожилые люди, едят колбаски и пьют пиво или малиновку — и то, и другое по пятнадцать крон.
«Это такая приманка, но мне это вообще не интересно. Мне кажется, что эти люди просто глупы, они пришли не слушать, а только за покупками», — добавляет одна из женщин. Главная причина, по которой она симпатизирует движению PRO и SPD, — это патриотизм, а сейчас еще и война в Украине. «Для меня самое важное — чтобы они отправили украинцев обратно, потому что то, что здесь происходит, просто нереально. Это не наша война», — говорит она.
Мужчина в украинском флаге подвергся оскорблениям
Подобно высказываются и другие сторонники, которые около трех часов дня с пивом в руке наслаждаются концертом. «Благодаря им у меня нелегкая жизнь», — поет под звуки электрогитары Богумил Гавел, который называет себя Ван Гавелом, в то время как в толпе начинает привлекать внимание мужчина, завернутый в украинский флаг. Г-н Хюбнер по профессии учитель и говорит, что хотел проникнуться атмосферой.
«Я хотел выразить другое политическое мнение», — добавляет он. В тот момент, когда он описывает редакции, почему пришел, на него с ларька с картошкой фри и колбасками начинают сыпаться оскорбления и рекомендации вернуться в Украину.
«Но я из Германии и живу здесь уже 25 лет. Я плачу налоги, из которых некоторые здесь получают пенсию», — говорит он. Не успев добавить больше, люди вокруг начинают кричать, что он провокатор, а продавец из ларька заставляет его уйти. «У меня здесь ларек, это мое рабочее место, отойдите. Мне мешает этот господин, мы что, в Чехии?» — говорит он несколько нервно. Он представляется Павлом и несколько напряженно говорит, что ему не нравится такое поведение.
«Я поддерживаю господина Окамуру, который против этих господ, которые приходят сюда с провокационными украинскими флагами. Мы здесь против Украины», — говорит он. Господин Хюбнер скорее улыбается подобным реакциям, говорит, что не боится, и, несмотря на упреки окружающих, возвращается к ларькам.
Но и там он привлекает внимание. Дама, укутанная чешским хоккейным шарфом и украшенная блестящими кольцами, уже издалека хмурится на учителя. «Это Чехия, украинскому флагу здесь не место», — кричит она. На вопрос, не мешают ли ей российские флаги, которые часто развеваются на мероприятиях SPD и других дружественных группировок, она отвечает, что нет. Затем, подкрепившись несколькими кружками пива из пластиковых стаканов, она кричит, что правительство грабит людей, а украинцы должны убираться туда, откуда пришли.
У ларьков с дешевыми продуктами весь день стояли очереди — килограмм лука здесь продается за восемь крон, то же самое и с картошкой. За килограмм моркови люди платят на крону больше. Масло, которое на ярмарке стоит 40 крон, было распродано уже около трех часов. По словам Окамуры, как и четыре года назад, речь идет о попытке показать «справедливые» цены, по которым, якобы, люди могли бы покупать продукты, если бы его партия прошла в Палату депутатов.
Однако данные Чешского статистического управления показывают, что средняя цена на указанные продукты
в последние пятнадцать лет всегда была выше. Овощеводческая уния Чехии и Моравии также подтвердила, что цены ниже средних по этому году. Ассоциация частного сельского хозяйства добавила, что никто из ее членов не поставляет продукты на ярмарки.
Хотя движение Окаморо представляет продавцов как чешских крестьян, в прошлом оказалось, что продукты на ярмарки поставляли крупные сельскохозяйственные и пищевые производители. Например, мясо поставлялось холдингом Rabbit CZ Зденка Яндея, который за последние десять лет получил более трех миллиардов крон в виде субсидий.
«В этом году он точно ничего поставлять не будет», — с улыбкой сказал редакции заместитель председателя движения SPD Радим Фиала.
Среди других поставщиков в 2021 году был крупный предприниматель в сфере пищевой промышленности Войтех Гожиш, владелец концерна Interlacto. Фиала не опроверг его участие в ярмарке в этом году, но в целом не хотел комментировать поставщиков. «Это организует агентство, мы как партия ничего не продаем. Мы просто предложили тем, кто хочет, поставить там свои стенды. Цены они устанавливают сами», — говорит он о дешевых продуктах.
Тридцатилетняя мать двух девочек говорит, что надеется, что правительство Фиалы скоро уйдет. «Я его ненавижу. Но Бабиш мне тоже не нравится», — говорит она, добавляя, что, по ее мнению, только движения SPD и PRO защищают интересы Чехии. «Видите, у меня двое детей. Я сначала позабочусь о них, а потом уже о соседях», — добавляет она.
Около половины пятого прибыл председатель SPD, чтобы поприветствовать своих сторонников. «Мы хотим быть частью следующего правительства», — заверил он, добавив, что правительство Петра Фиалы должно уйти. Толпа сразу же зааплодировала ему.