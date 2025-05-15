«Мы здесь против Украины». Окамура начал предвыборную кампанию

Новости 420on 15 мая 2025 22:00 1036

«Мы хотим быть частью следующего правительства», — призывал толпу Окамура на первой в этом году ярмарке SPD. Она прошла на площади Масарика в Йиглаве, где собрались в основном пожилые люди. Те, кто пришел выразить другое мнение, не были приветствуемы.