Он не приехал, потому что трус, сказал Липавский о Путине

Новости и статьи 16 мая 2025 18:00 621

Министр иностранных дел Ян Липавский считает, что российский лидер Владимир Путин проявил трусость, не приехав в Стамбул на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Липавский сказал на пресс-конференции во время встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Анталье.