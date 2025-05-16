Он не приехал, потому что трус, сказал Липавский о Путине
16 мая 2025
18:00
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Министр иностранных дел Ян Липавский считает, что российский лидер Владимир Путин проявил трусость, не приехав в Стамбул на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Липавский сказал на пресс-конференции во время встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Анталье.
«Это скорее трусость Путина», — сказал Липавский, отвечая на вопрос, почему российский президент не приехал на встречу с Зеленским. «Путин, очевидно, боится. Он послал одного из своих идеологических деятелей. Это само по себе большой сигнал о том, как он, скорее всего, к этому (прекращению огня) отнесется. Я имею в виду, не очень позитивно», — добавил он.
Путин вместо себя прислал своего советника Владимира Мединского, главного российского идеолога, который уже участвовал в переговорах 2022 года, которые также проходили в Турции.
Зеленский и коалиция сторонников предложили 30-дневное безоговорочное прекращение огня, которое должно было начаться в понедельник. Но Путин отклонил это предложение и вместо этого захотел провести прямые переговоры между Украиной и Россией в четверг. Впоследствии Зеленский заявил, что приедет и лично будет ждать Путина. Но он отказался от участия в переговорах и отправил делегацию более низкого уровня.
Помимо неучастия Путина, Липавский также прокомментировал требования США по расходам на оборону. Среди прочего госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что США хотели бы, чтобы члены Альянса выделяли на оборону 5% ВВП.
«Это требование максималистов. С другой стороны, они будут утверждать, что платили в прошлом. Дебаты более сложные, но никто не спорит с тем, что в сегодняшней сложной ситуации с безопасностью мы должны увеличить расходы на оборону. Мы это делаем, многие другие страны это делают, и это правильно», — сказал Липавский.
Путин вместо себя прислал своего советника Владимира Мединского, главного российского идеолога, который уже участвовал в переговорах 2022 года, которые также проходили в Турции.
Зеленский и коалиция сторонников предложили 30-дневное безоговорочное прекращение огня, которое должно было начаться в понедельник. Но Путин отклонил это предложение и вместо этого захотел провести прямые переговоры между Украиной и Россией в четверг. Впоследствии Зеленский заявил, что приедет и лично будет ждать Путина. Но он отказался от участия в переговорах и отправил делегацию более низкого уровня.
Помимо неучастия Путина, Липавский также прокомментировал требования США по расходам на оборону. Среди прочего госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что США хотели бы, чтобы члены Альянса выделяли на оборону 5% ВВП.
«Это требование максималистов. С другой стороны, они будут утверждать, что платили в прошлом. Дебаты более сложные, но никто не спорит с тем, что в сегодняшней сложной ситуации с безопасностью мы должны увеличить расходы на оборону. Мы это делаем, многие другие страны это делают, и это правильно», — сказал Липавский.