Шаг к миру? По словам Трампа, Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении войны
19 мая 2025
22:00
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Россия и Украина немедленно начнут переговоры, которые приведут к перемирию и окончанию войны, объявил Дональд Трамп после примерно двухчасовой телефонной беседы с Путиным. Об этом он сообщил и европейским лидерам.
Трамп написал в социальной сети Truth Social, что «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о перемирии и, что еще более важно, о прекращении войны».
«Россия хочет развернуть масштабную торговлю с Соединенными Штатами после завершения этой катастрофической "кровавой бани", и я поддерживаю эту идею,— написал американский лидер в соцсети Truth Social.— У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал — безграничен».
В заявлении по итогам телефонного разговора Трамп также написал, что Ватикан в лице Папы Римского заинтересован в проведении упомянутых переговоров о перемирии. По словам американского президента, он также немедленно проинформировал о результатах телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджо Мелони, канцлера Германии Фридриха Меркеля и президента Финляндии Александра Стубба.
По информации из Берлина, европейские лидеры договорились с Трампом о координации переговорного процесса между Россией и Украиной и о поддержке Украины на пути к перемирию.
Россия прокомментировала разговор, заявив, что готова работать с Украиной над меморандумом о будущих мирных переговорах. По данным агентства ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин после сегодняшнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Более чем двухчасовую беседу Путин, по данным агентства Интерфакс, назвал «очень содержательной», «очень открытой» и «очень полезной».
Прямые переговоры делегаций Украины и России, которые состоялись на прошлой неделе в Стамбуле, показали, по словам Путина, что обе стороны находятся на правильном пути, поскольку возобновили контакты. Российский президент также заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование и что обе страны должны найти компромиссы, приемлемые как для Киева, так и для Москвы.
«Позиция России ясна. Для нас главное — устранить коренные причины этого кризиса», — сказал глава Кремля. Когда более трех лет назад он отдал приказ о вторжении в Украину, он говорил о необходимости денацификации и демилитаризации этой страны.
По словам ТАСС, Путин заявил, что подробности телефонного разговора с Трампом позже сообщат пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и советник президента Юрий Ушаков.
Еще до телефонного разговора с Путиным Трамп поговорил с президентом Украины Зеленским, написал портал Ukrajinska pravda. Подробности неизвестны, сообщила газета.
Кремль ранее заявлял, что предпочитает достичь своих целей дипломатическим путем, а не военным, однако Москва настаивает на таких условиях, как вывод украинских войск из оккупированных регионов и нейтральный статус Украины. Эти требования затрудняют достижение соглашения.
Путин верит, что к концу года российская армия установит контроль над спорными территориями. Однако западные аналитики ставят под сомнение его оптимизм и указывают на истощение российских войск и эффективную оборону Украины, в том числе с помощью дронов. Путин сочетает переговоры с продолжающейся военной операцией.
Трамп планирует впоследствии поговорить также с «различными членами НАТО». «Надеемся, что это будет продуктивный день, наступит перемирие и эта очень жестокая война, которая никогда не должна была произойти, закончится», — добавил глава Белого дома.
Американский вице-президент Дж. Д. Вэнс в понедельник повторил, что переговоры между Россией и Украиной, похоже, зашли в тупик и что Трамп готов вести переговоры как с Путиным, так и с Зеленским.
«Россия хочет развернуть масштабную торговлю с Соединенными Штатами после завершения этой катастрофической "кровавой бани", и я поддерживаю эту идею,— написал американский лидер в соцсети Truth Social.— У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал — безграничен».
В заявлении по итогам телефонного разговора Трамп также написал, что Ватикан в лице Папы Римского заинтересован в проведении упомянутых переговоров о перемирии. По словам американского президента, он также немедленно проинформировал о результатах телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджо Мелони, канцлера Германии Фридриха Меркеля и президента Финляндии Александра Стубба.
По информации из Берлина, европейские лидеры договорились с Трампом о координации переговорного процесса между Россией и Украиной и о поддержке Украины на пути к перемирию.
Россия прокомментировала разговор, заявив, что готова работать с Украиной над меморандумом о будущих мирных переговорах. По данным агентства ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин после сегодняшнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Более чем двухчасовую беседу Путин, по данным агентства Интерфакс, назвал «очень содержательной», «очень открытой» и «очень полезной».
Прямые переговоры делегаций Украины и России, которые состоялись на прошлой неделе в Стамбуле, показали, по словам Путина, что обе стороны находятся на правильном пути, поскольку возобновили контакты. Российский президент также заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование и что обе страны должны найти компромиссы, приемлемые как для Киева, так и для Москвы.
«Позиция России ясна. Для нас главное — устранить коренные причины этого кризиса», — сказал глава Кремля. Когда более трех лет назад он отдал приказ о вторжении в Украину, он говорил о необходимости денацификации и демилитаризации этой страны.
По словам ТАСС, Путин заявил, что подробности телефонного разговора с Трампом позже сообщат пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и советник президента Юрий Ушаков.
Еще до телефонного разговора с Путиным Трамп поговорил с президентом Украины Зеленским, написал портал Ukrajinska pravda. Подробности неизвестны, сообщила газета.
Кремль ранее заявлял, что предпочитает достичь своих целей дипломатическим путем, а не военным, однако Москва настаивает на таких условиях, как вывод украинских войск из оккупированных регионов и нейтральный статус Украины. Эти требования затрудняют достижение соглашения.
Путин верит, что к концу года российская армия установит контроль над спорными территориями. Однако западные аналитики ставят под сомнение его оптимизм и указывают на истощение российских войск и эффективную оборону Украины, в том числе с помощью дронов. Путин сочетает переговоры с продолжающейся военной операцией.
Трамп планирует впоследствии поговорить также с «различными членами НАТО». «Надеемся, что это будет продуктивный день, наступит перемирие и эта очень жестокая война, которая никогда не должна была произойти, закончится», — добавил глава Белого дома.
Американский вице-президент Дж. Д. Вэнс в понедельник повторил, что переговоры между Россией и Украиной, похоже, зашли в тупик и что Трамп готов вести переговоры как с Путиным, так и с Зеленским.