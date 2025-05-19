Шаг к миру? По словам Трампа, Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении войны

Новости 420on 19 мая 2025 22:00 280

Россия и Украина немедленно начнут переговоры, которые приведут к перемирию и окончанию войны, объявил Дональд Трамп после примерно двухчасовой телефонной беседы с Путиным. Об этом он сообщил и европейским лидерам.