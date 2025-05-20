Фиала вместе с несколькими министрами находится в Украине

Новости и статьи 20 мая 2025 15:00 522

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) вместе с несколькими министрами своего кабинета прибыл с однодневным визитом в Украину. В Ужгороде он встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, с которым обсудил дальнейшую поддержку Украины и экономические отношения. После встречи Шмыгаль заявил, что Украина будет приветствовать дальнейшие антироссийские санкции.