Фиала вместе с несколькими министрами находится в Украине
20 мая 2025
15:00
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Премьер-министр Петр Фиала (ODS) вместе с несколькими министрами своего кабинета прибыл с однодневным визитом в Украину. В Ужгороде он встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, с которым обсудил дальнейшую поддержку Украины и экономические отношения. После встречи Шмыгаль заявил, что Украина будет приветствовать дальнейшие антироссийские санкции.
В поездке Фиалу сопровождают министр финансов Збынек Станюра, министр транспорта Мартин Купка (оба — ODS) и министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL).
Последний раз Фиала посещал Украину, которая противостоит российской агрессии с февраля 2022 года, в октябре того же года.
Утром Фиала отправился в Кошице на правительственном спецрейсе, откуда чешская колонна около 9 часов утра двинулась в сторону словацко-украинской границы. Делегация прибыла в Ужгород до полудня по местному времени (11:00 CET), и первой остановкой стал мемориал Томаша Гаррига Масарика, где Фиалу встретил его коллега Шмыгаль. Вместе они почтили память первого президента Чехословакии.
Политики также подписали соглашение о дипломатических представительствах двух стран, которое позволит бесплатно передавать землю для размещения дипломатических представительств сроком на 49 лет.
Сегодня обе делегации проведут неформальный рабочий обед, а чешская делегация вернется на словацкую границу после 15:30 по местному времени (14:30 CET). Ожидается, что Фиала возвратится в Прагу до 17:30.