Чешский премьер пообещал всестороннюю поддержку Украине со стороны Чехии









По словам Фиалы, Украина является и остается высшим приоритетом внешней политики чешского правительства. «Чешская Республика поддерживает и будет поддерживать Украину всеми доступными средствами, политически, экономически и военно. Мы осознаем, что Украина борется не только за свою безопасность, но и за безопасность всей Европы», — заявил чешский премьер.

Шмыгаль выразил убежденность, что сегодняшняя встреча демонстрирует непоколебимую единство и солидарность в борьбе за справедливый мир в Украине. «Украина ценит всестороннюю помощь Чешской Республики и чешского народа», — отметил он и напомнил о чешской инициативе по поставкам боеприпасов, которую он оценил как «невероятную работу».









Сегодня оба политика вместе с делегациями обсудили также взаимное сотрудничество на международной арене, где Чехия намерена и впредь поддерживать усилия Украины по вступлению в Европейский союз, а также сотрудничество в экономической, банковской, технологической и сельскохозяйственной сферах.





Фиала упомянул контракты на экспорт чешского оружия и военного оборудования на сумму в десятки миллиардов крон в год, а также рост невоенного экспорта, который он назвал хорошей новостью. «Только в период с 2023 по 2024 год чешский экспорт в Украину вырос на 26 процентов, и мы хотим продолжать в том же духе и добиться удвоения нашего торгового оборота в ближайшие годы», — добавил он. В совместном заявлении конкретно упоминается 2029 год.









Заявление также призывает международное сообщество усилить санкционное давление на Россию и выражает полную поддержку принципам мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. В то же время в заявлении подчеркивается важность дальнейшего увеличения военной, финансовой, экономической и гуманитарной помощи Украине и осуждаются систематические военные преступления и преступления против человечности, совершаемые российскими вооруженными силами.









В документе также отмечается, что обе стороны договорились о сотрудничестве в области подготовки украинских пилотов самолетов F-16 и других типов самолетов и вертолетов, включая развитие симуляционных мощностей и практическую подготовку в Чехии и на Украине.









Однодневный визит Фиалы в Украину является его первым с конца октября 2022 года, когда в Киеве состоялись совместные переговоры правительств. Сегодня его в Ужгород сопровождали министр финансов Збынек Станьюра, министр транспорта Мартин Купка и министр сельского хозяйства Марек Выборный.









Купка сообщил, что в Ужгороде он обсуждал возможности участия чешских компаний в восстановлении Украины, в частности транспортной инфраструктуры. Речь идет, в частности, о современном железнодорожном сообщении между Польшей и Львовом или между Чопом на украинско-словацко-венгерской тройной границе и Ужгородом. Глава чешского министерства транспорта также обсудил с украинскими представителями вопросы космических технологий. «Чешская компания TRL Space готовит миссию Drak, которая позволит осуществлять детальный мониторинг территории Украины как в гражданских, так и в военных целях», – добавил он.