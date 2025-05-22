Российская журналистка останется в Чехии, суд отклонил запрос режима Путина о ее экстрадиции
22 мая 2025
16:30
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Городской суд Праги отклонил запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции оппозиционной журналистки Фариды Курбангалеевой.
Городской суд Праги отказался выдать оппозиционную журналистку Фариду Курбангалееву для уголовного преследования в России. «Суд постановил, что экстрадиция недопустима», — заявил судья Томаш Кубовец при оглашении приговора. О выдаче просили российские власти.
Сама женщина в конечном итоге не приняла участие в заседании по состоянию здоровья и через своего адвоката попросила, чтобы судебное разбирательство проходило в ее отсутствие. Судья зачитал в зале ее письменное заявление.
Речь идет о бывшей ведущей и корреспондентке российского государственного телеканала «Россия-1», уроженке Казани. Она покинула родную страну после аннексии Крыма в 2014 году и с 2018 года живет в Чехии.
В феврале этого года Генеральная прокуратура России запросила у Чешской Республики ее выдачу, заявив, что Курбангалеева, по ее мнению, поддерживала терроризм и распространяла ложную информацию о российской армии, за что в июне прошлого года московский суд заочно заключил ее под стражу. По данным российских властей, она совершила сразу два уголовных преступления.
Министерство внутренних дел России в свою очередь приняло решение о включении Курбангалеевой в «список разыскиваемых лиц».
В октябре прошлого года российские СМИ сообщили, что в отношении Курбангалеевой выдан международный ордер на арест.
Журналистка неоднократно называла все обвинения сфабрикованными.
Предъявленные ей российскими властями пункты обвинения связаны с ее постом в социальных сетях, в котором она раскритиковала российские военные преступления в Буче, а также с интервью, которое она взяла у российского солдата, воюющего на стороне Украины в легионе «Свобода России».
Более двух месяцев ее дело рассматривала пражская прокурор, которая также предложила не выдавать Курбангалееву в Россию.
Прокурор Катерина Штепанекова повторила в суде, что выдача «недопустима». В частности, потому что действия, в которых ее обвиняют, не являются уголовным преступлением в Чехии. В ходе слушания неоднократно звучало, что преследование журналистки в России носит чисто политический характер.
«Очевидно, что разные политические взгляды не могут быть основанием для выдачи в другое государство», — заключил судья Томаш Кубовец, поставив весь случай в контекст российской агрессии на Украине.
Однако тот факт, что Курбангалеева, очень активная в социальных сетях, «не нашла смелости» предстать перед судом и присутствующими журналистами, судья назвал уклончивым подходом.
Сама женщина в конечном итоге не приняла участие в заседании по состоянию здоровья и через своего адвоката попросила, чтобы судебное разбирательство проходило в ее отсутствие. Судья зачитал в зале ее письменное заявление.
Речь идет о бывшей ведущей и корреспондентке российского государственного телеканала «Россия-1», уроженке Казани. Она покинула родную страну после аннексии Крыма в 2014 году и с 2018 года живет в Чехии.
В феврале этого года Генеральная прокуратура России запросила у Чешской Республики ее выдачу, заявив, что Курбангалеева, по ее мнению, поддерживала терроризм и распространяла ложную информацию о российской армии, за что в июне прошлого года московский суд заочно заключил ее под стражу. По данным российских властей, она совершила сразу два уголовных преступления.
Министерство внутренних дел России в свою очередь приняло решение о включении Курбангалеевой в «список разыскиваемых лиц».
В октябре прошлого года российские СМИ сообщили, что в отношении Курбангалеевой выдан международный ордер на арест.
Журналистка неоднократно называла все обвинения сфабрикованными.
Предъявленные ей российскими властями пункты обвинения связаны с ее постом в социальных сетях, в котором она раскритиковала российские военные преступления в Буче, а также с интервью, которое она взяла у российского солдата, воюющего на стороне Украины в легионе «Свобода России».
Более двух месяцев ее дело рассматривала пражская прокурор, которая также предложила не выдавать Курбангалееву в Россию.
Прокурор Катерина Штепанекова повторила в суде, что выдача «недопустима». В частности, потому что действия, в которых ее обвиняют, не являются уголовным преступлением в Чехии. В ходе слушания неоднократно звучало, что преследование журналистки в России носит чисто политический характер.
«Очевидно, что разные политические взгляды не могут быть основанием для выдачи в другое государство», — заключил судья Томаш Кубовец, поставив весь случай в контекст российской агрессии на Украине.
Однако тот факт, что Курбангалеева, очень активная в социальных сетях, «не нашла смелости» предстать перед судом и присутствующими журналистами, судья назвал уклончивым подходом.