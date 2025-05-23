Президент Павел: гуманитарная помощь в Газе превращена ХАМАСом в инструмент принуждения

Новости и статьи 23 мая 2025 19:30 104

Чешская Республика поддерживает гуманитарную помощь гражданскому населению Газы, но ситуация остается неприемлемой, заявил президент Петр Павел после встречи высших конституционных чиновников в Пражском Граде. Вместе с тем, по его словам, помощь не должна попасть к палестинскому террористическому движению ХАМАС.