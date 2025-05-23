Президент Павел: гуманитарная помощь в Газе превращена ХАМАСом в инструмент принуждения
23 мая 2025
19:30
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Чешская Республика поддерживает гуманитарную помощь гражданскому населению Газы, но ситуация остается неприемлемой, заявил президент Петр Павел после встречи высших конституционных чиновников в Пражском Граде. Вместе с тем, по его словам, помощь не должна попасть к палестинскому террористическому движению ХАМАС.
Во время визита в Брюссель на этой неделе Павел заявил, что гуманитарная ситуация в Газе становится неприемлемой и требует срочного решения. Чехия должна отделять свою общую поддержку Израиля от поддержки некоторых действий правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Сегодня, по его словам, некоторые из его действий не соответствуют тому, как Чехия хотела бы видеть разрешение ситуации.
На протяжении многих лет ХАМАС использовал миллиарды долларов, поступающие в Газу, для строительства военных объектов, отметил президент: «По сути, он завалил всю Газу туннелями и военными объектами». Кроме того, ХАМАС использовал гуманитарную помощь, поставляемую через UNRWA, агентство ООН по делам палестинских беженцев, для укрепления контроля и влияния на жителей Газы. «Он поставлял гуманитарную помощь в обмен на лояльность и послушание», — отметил Павел.
По его словам, Чешская Республика давно поддерживает гуманитарную помощь и на каждой встрече обращается к своим израильским партнерам с просьбой разрешить ее доставку таким образом, чтобы она помогала палестинцам, но не ХАМАСу. «Мы действительно считаем гуманитарную ситуацию в Газе все еще невыносимой, но мы не хотим решать ее таким образом, чтобы игнорировать то, как ею (помощью) злоупотребляли в прошлом», — добавил глава государства.
Ситуация на Ближнем Востоке, по словам премьер-министра Петра Фиалы, чрезвычайно сложная, и в ней играет роль целый ряд исторических факторов. «На этом основана долгосрочная позиция Чешской Республики и чешского правительства. Мы не поддерживаем какое-либо конкретное израильское правительство. Мы поддерживаем Государство Израиль в долгосрочной перспективе как страну, независимо от того, кто в настоящее время там правит», — сказал он. Премьер-министр отметил, что Чехия признает право Израиля на существование и самозащиту, и в этом смысле позиция Чехии долгосрочна, ясна и недвусмысленна.
«В то же время мы поддерживаем решение о двух государствах, но это решение невозможно до тех пор, пока часть Палестины контролируется террористической организацией», — добавил он. По его словам, когда Израиль пытается ликвидировать ХАМАС, это отвечает не только его собственным интересам, но и тому, чтобы на Ближнем Востоке воцарился мир. «Это также в интересах палестинцев, которые действительно хотят жить в мире», — добавил он. Премьер-министр отметил, что Чешская Республика занимает взвешенную позицию.
На протяжении многих лет ХАМАС использовал миллиарды долларов, поступающие в Газу, для строительства военных объектов, отметил президент: «По сути, он завалил всю Газу туннелями и военными объектами». Кроме того, ХАМАС использовал гуманитарную помощь, поставляемую через UNRWA, агентство ООН по делам палестинских беженцев, для укрепления контроля и влияния на жителей Газы. «Он поставлял гуманитарную помощь в обмен на лояльность и послушание», — отметил Павел.
По его словам, Чешская Республика давно поддерживает гуманитарную помощь и на каждой встрече обращается к своим израильским партнерам с просьбой разрешить ее доставку таким образом, чтобы она помогала палестинцам, но не ХАМАСу. «Мы действительно считаем гуманитарную ситуацию в Газе все еще невыносимой, но мы не хотим решать ее таким образом, чтобы игнорировать то, как ею (помощью) злоупотребляли в прошлом», — добавил глава государства.
Ситуация на Ближнем Востоке, по словам премьер-министра Петра Фиалы, чрезвычайно сложная, и в ней играет роль целый ряд исторических факторов. «На этом основана долгосрочная позиция Чешской Республики и чешского правительства. Мы не поддерживаем какое-либо конкретное израильское правительство. Мы поддерживаем Государство Израиль в долгосрочной перспективе как страну, независимо от того, кто в настоящее время там правит», — сказал он. Премьер-министр отметил, что Чехия признает право Израиля на существование и самозащиту, и в этом смысле позиция Чехии долгосрочна, ясна и недвусмысленна.
«В то же время мы поддерживаем решение о двух государствах, но это решение невозможно до тех пор, пока часть Палестины контролируется террористической организацией», — добавил он. По его словам, когда Израиль пытается ликвидировать ХАМАС, это отвечает не только его собственным интересам, но и тому, чтобы на Ближнем Востоке воцарился мир. «Это также в интересах палестинцев, которые действительно хотят жить в мире», — добавил он. Премьер-министр отметил, что Чешская Республика занимает взвешенную позицию.