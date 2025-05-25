Чехия присоединилась к призыву Италии и Дании. Цель — облегчить высылку преступников-мигрантов
25 мая 2025
19:00
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Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) присоединился к требованию премьер-министра Италии Джорджии Мелони и ее датской коллеги Метте Фредериксен, которые, наряду с другими европейскими лидерами, просят пересмотреть Европейскую конвенцию по правам человека, чтобы облегчить высылку мигрантов, совершивших преступления.
Лидеры двух стран хотят «открыть дебаты» о переосмыслении некоторых европейских конвенций, которые были созданы несколько десятилетий назад. Они хотят выяснить, способны ли они «решать проблемы нашего времени, начиная с миграционного вопроса».
Помимо Фиалы, инициативу Дании и Италии поддержали представители Бельгии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Австрии.
Страны, подписавшие документ, хотят, чтобы государства-члены получили более широкие полномочия по принятию решений о высылке иностранцев, совершивших преступления, а также более широкие полномочия по контролю за теми, кто не может быть выслан.
Они также хотят занять активную позицию против злоупотреблений и эксплуатации мигрантов третьими странами. В связи с этим Литва на этой неделе подала иск в Международный суд против Беларуси, которая, по ее утверждению, поощряет незаконное пересечение границ, чтобы нарушить единство ЕС.