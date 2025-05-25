Чехия присоединилась к призыву Италии и Дании. Цель — облегчить высылку преступников-мигрантов

Лидеры двух стран хотят «открыть дебаты» о переосмыслении некоторых европейских конвенций, которые были созданы несколько десятилетий назад. Они хотят выяснить, способны ли они «решать проблемы нашего времени, начиная с миграционного вопроса».









Помимо Фиалы, инициативу Дании и Италии поддержали представители Бельгии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Австрии.



Страны, подписавшие документ, хотят, чтобы государства-члены получили более широкие полномочия по принятию решений о высылке иностранцев, совершивших преступления, а также более широкие полномочия по контролю за теми, кто не может быть выслан.



Они также хотят занять активную позицию против злоупотреблений и эксплуатации мигрантов третьими странами. В связи с этим Литва на этой неделе подала иск в Международный суд против Беларуси, которая, по ее утверждению, поощряет незаконное пересечение границ, чтобы нарушить единство ЕС.