Самое опасное место на территории НАТО, где предсказывают начало войны

Новости и статьи 27 мая 2025 16:30 2005

Самым опасным местом на территории НАТО считается Сувальский коридор на границе с Польшей. Это полоса длиной около 65 километров, граничащая с одной стороны с Калининградской областью России, а с другой — с Беларусью. Местные, как сообщается в одной из немецких газет, уверены, что в один прекрасный день война придет к ним. Около трети из них уже рассматривают возможность покинуть район и ищут варианты переселения.