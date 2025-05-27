Самое опасное место на территории НАТО, где предсказывают начало войны
27 мая 2025
16:30
2005
Самым опасным местом на территории НАТО считается Сувальский коридор на границе с Польшей. Это полоса длиной около 65 километров, граничащая с одной стороны с Калининградской областью России, а с другой — с Беларусью. Местные, как сообщается в одной из немецких газет, уверены, что в один прекрасный день война придет к ним. Около трети из них уже рассматривают возможность покинуть район и ищут варианты переселения.
Жители Сувальского коридора, названного так в честь близлежащего польского города Сувалки, проживающие на литовской стороне границы, думают о том, чтобы переехать во внутренние районы Литвы. В основном к переезду склоняются семьи с детьми или пожилые люди.
Но другие обитатели коридора и слышать не хотят о том, чтобы покинуть свои дома, хотя уверены, что в один прекрасный день на них нападет Россия. «Путин придет. Я не жду ничего другого. У меня нет страха, я привыкла к этому, но я здесь родилась и не хочу, чтобы меня выселяли из моего дома», — говорит 23-летняя Неринга из деревни Юнгенай.
Деревня Юнгенай
Причина, по которой Сувальский коридор, скорее всего, первым окажется под ударом в случае нападения России, заключается в том, что, заняв его, русским удастся изолировать страны Балтии от остальной части Альянса.
Германия планирует разместить в этом районе 5 000 военнослужащих в 2027 году. Пока же она регулярно принимает участие в военных учениях. Литва объявила, что в ближайшие десять лет вложит в оборону своих восточных границ более 1,1 миллиарда евро (27,4 миллиарда крон). Кроме того, балтийская республика, наряду с Латвией, Эстонией и Польшей, изучают вероятность выхода из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.
Однако вопрос в том, сможет ли Литва вовремя укрепить свою оборону. Ведь уже в сентябре этого года ожидается рост напряженности в связи с российско-белорусскими военными учениями «Запад-25», которые пройдут недалеко от ее границ. Аналогичные учения под названием «Запад-21» предшествовали вторжению России в Украину в феврале 2022 года.
Но другие обитатели коридора и слышать не хотят о том, чтобы покинуть свои дома, хотя уверены, что в один прекрасный день на них нападет Россия. «Путин придет. Я не жду ничего другого. У меня нет страха, я привыкла к этому, но я здесь родилась и не хочу, чтобы меня выселяли из моего дома», — говорит 23-летняя Неринга из деревни Юнгенай.
Деревня Юнгенай
Причина, по которой Сувальский коридор, скорее всего, первым окажется под ударом в случае нападения России, заключается в том, что, заняв его, русским удастся изолировать страны Балтии от остальной части Альянса.
Германия планирует разместить в этом районе 5 000 военнослужащих в 2027 году. Пока же она регулярно принимает участие в военных учениях. Литва объявила, что в ближайшие десять лет вложит в оборону своих восточных границ более 1,1 миллиарда евро (27,4 миллиарда крон). Кроме того, балтийская республика, наряду с Латвией, Эстонией и Польшей, изучают вероятность выхода из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.
Однако вопрос в том, сможет ли Литва вовремя укрепить свою оборону. Ведь уже в сентябре этого года ожидается рост напряженности в связи с российско-белорусскими военными учениями «Запад-25», которые пройдут недалеко от ее границ. Аналогичные учения под названием «Запад-21» предшествовали вторжению России в Украину в феврале 2022 года.