НАТО и ЕС осудили «подлую» киберкампанию Китая против Чехии

Новости и статьи 28 мая 2025 19:30 711

Североатлантический альянс и Европейский союз выступили в поддержку Чешской Республики, министерство иностранных дел которой стало мишенью киберкампании Китая. НАТО в своем пресс-релизе осудила эту атаку, а глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что страны — члены ЕС солидарны с Чехией.