НАТО и ЕС осудили «подлую» киберкампанию Китая против Чехии
28 мая 2025
19:30
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Североатлантический альянс и Европейский союз выступили в поддержку Чешской Республики, министерство иностранных дел которой стало мишенью киберкампании Китая. НАТО в своем пресс-релизе осудила эту атаку, а глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что страны — члены ЕС солидарны с Чехией.
«Мы решительно осуждаем вредоносную кибердеятельность, направленную на подрыв нашей национальной безопасности, демократических институтов и критически важной инфраструктуры. Вредная кибердеятельность, направленная против Чешской Республики, ясно показывает, что киберпространство подвергается постоянным атакам», — говорится в пресс-релизе НАТО.
«Мы солидарны с Чешской Республикой в связи с коварной киберкампанией против ее министерства иностранных дел», — добавляется в сообщении.
Аналогично высказалась и глава европейской дипломатии Кайя Каллас, которая также поддержала Чешскую Республику.
«Европейский Союз и его государства-члены вместе с международными партнерами солидарны с Чехией в связи с злонамеренной киберкампанией, направленной против ее министерства иностранных дел», — заявила Каллас.
«Мы солидарны с Чешской Республикой в связи с коварной киберкампанией против ее министерства иностранных дел», — добавляется в сообщении.
Аналогично высказалась и глава европейской дипломатии Кайя Каллас, которая также поддержала Чешскую Республику.
«Европейский Союз и его государства-члены вместе с международными партнерами солидарны с Чехией в связи с злонамеренной киберкампанией, направленной против ее министерства иностранных дел», — заявила Каллас.
По данным чешской дипломатии, атака продолжалось с 2022 года и затронула учреждение, включенное в список критически важной инфраструктуры Чехии. Шпионаж был осуществлен кибершпионской группой APT31, публично связанной с разведывательной службой Министерства государственной безопасности Китая.
Министр иностранных дел Ян Липавский вызвал китайского посла для разговора по этому поводу.