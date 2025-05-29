Министр иностранных дел Чехии: Российский империализм угрожает всему демократическому миру
29 мая 2025
18:00
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Российский империализм остается постоянной угрозой не только для Украины, но и для Европы и всего демократического мира. Об этом заявил министр иностранных дел Ян Липавский на конференции по вопросам устойчивости Европы в Чернинском дворце в Праге. По его мнению, важно также не терять бдительность в отношении Китая.
«Эти угрозы должны учитываться не только правительствами и институтами, но и нашими гражданами», — заявил глава МИД. В качестве дальнейших необходимых мер он назвал защиту свободных и справедливых выборов, в том числе в цифровом пространстве, а также стратегическую коммуникацию.
Что касается российского империализма, то, по словам Липавского, он не остановится на границах Украины, которая уже более трех лет обороняется от российской военной агрессии. «Независимо от того, как и когда закончится война, Россия останется главной угрозой для европейской безопасности на годы, если не на десятилетия», — отметил он.
По словам главы МИД, украинские солдаты сражаются не только за свою родину, но и за безопасность Европы. «Украина является важным партнером в наших общих усилиях по укреплению устойчивости». По его словам, дестабилизационные кампании России сосредоточены на демократических государствах, а нынешние диверсии по всей Европе напоминают о том, что тактика Кремля усиливается как в физическом, так и в цифровом пространстве.
«Только в Европе Россия ответственна за более 80% манипуляций информацией. В то же время растут опасения по поводу влияния Китая», — отметил он. Он напомнил о сообщении о том, что китайские хакеры взломали незащищенные коммуникационные сети министерства иностранных дел, а ранее чешские учреждения стали целью атак, в которых была использована до сих пор неизвестная уязвимость приложения Microsoft Outlook, причем способ и направленность атак соответствовали профилю деятельности группы APT28, которая связана с российской военной разведкой ГРУ.
Липавский упомянул о важности санкций, но, по его мнению, также важно повысить осведомленность о данной проблеме. «Мы должны быть открытыми для наших граждан: эра относительного мира и безопасности в Европе закончилась. Если мы хотим сохранить наш образ жизни, мы должны начать серьезно относиться к нашей безопасности — от того, что мы воспринимаем в интернете, до того, с кем мы ведем торговлю, кому мы платим и кому поставляем», — добавил министр.
По словам Липавского, Россия также неоднократно использовала вмешательство в выборы и манипуляции в качестве геополитического инструмента. «Независимо от того, было ли прямое участие России подтверждено или было предметом спекуляций, вмешательство в выборы в Европе — это реальность, с которой мы сталкиваемся», — считает он. По словам главы МИД, это затрагивает всех, кто пользуется своим правом голоса, а также тех, кто борется за голоса избирателей.
В эпоху информационной войны молчание не является нейтралитетом, необходимо говорить о том, что делает Кремль. Стратегическая коммуникация является столпом национальной обороны. Правительство запустило успешные кампании, направленные на внутреннюю и международную аудиторию, отметил он.
«Россия злоупотребляет открытостью наших демократий для распространения хаоса и недоверия. Она представляет собой сфабрикованную альтернативу — иллюзию так называемого русского мира. Однако российская пропаганда не предлагает ничего, кроме потемкинских деревень», — добавил министр.
Что касается российского империализма, то, по словам Липавского, он не остановится на границах Украины, которая уже более трех лет обороняется от российской военной агрессии. «Независимо от того, как и когда закончится война, Россия останется главной угрозой для европейской безопасности на годы, если не на десятилетия», — отметил он.
По словам главы МИД, украинские солдаты сражаются не только за свою родину, но и за безопасность Европы. «Украина является важным партнером в наших общих усилиях по укреплению устойчивости». По его словам, дестабилизационные кампании России сосредоточены на демократических государствах, а нынешние диверсии по всей Европе напоминают о том, что тактика Кремля усиливается как в физическом, так и в цифровом пространстве.
«Только в Европе Россия ответственна за более 80% манипуляций информацией. В то же время растут опасения по поводу влияния Китая», — отметил он. Он напомнил о сообщении о том, что китайские хакеры взломали незащищенные коммуникационные сети министерства иностранных дел, а ранее чешские учреждения стали целью атак, в которых была использована до сих пор неизвестная уязвимость приложения Microsoft Outlook, причем способ и направленность атак соответствовали профилю деятельности группы APT28, которая связана с российской военной разведкой ГРУ.
Липавский упомянул о важности санкций, но, по его мнению, также важно повысить осведомленность о данной проблеме. «Мы должны быть открытыми для наших граждан: эра относительного мира и безопасности в Европе закончилась. Если мы хотим сохранить наш образ жизни, мы должны начать серьезно относиться к нашей безопасности — от того, что мы воспринимаем в интернете, до того, с кем мы ведем торговлю, кому мы платим и кому поставляем», — добавил министр.
По словам Липавского, Россия также неоднократно использовала вмешательство в выборы и манипуляции в качестве геополитического инструмента. «Независимо от того, было ли прямое участие России подтверждено или было предметом спекуляций, вмешательство в выборы в Европе — это реальность, с которой мы сталкиваемся», — считает он. По словам главы МИД, это затрагивает всех, кто пользуется своим правом голоса, а также тех, кто борется за голоса избирателей.
В эпоху информационной войны молчание не является нейтралитетом, необходимо говорить о том, что делает Кремль. Стратегическая коммуникация является столпом национальной обороны. Правительство запустило успешные кампании, направленные на внутреннюю и международную аудиторию, отметил он.
«Россия злоупотребляет открытостью наших демократий для распространения хаоса и недоверия. Она представляет собой сфабрикованную альтернативу — иллюзию так называемого русского мира. Однако российская пропаганда не предлагает ничего, кроме потемкинских деревень», — добавил министр.