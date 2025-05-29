Министр иностранных дел Чехии: Российский империализм угрожает всему демократическому миру

Новости и статьи 29 мая 2025 18:00 383

Российский империализм остается постоянной угрозой не только для Украины, но и для Европы и всего демократического мира. Об этом заявил министр иностранных дел Ян Липавский на конференции по вопросам устойчивости Европы в Чернинском дворце в Праге. По его мнению, важно также не терять бдительность в отношении Китая.