Зеленский: Украина примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле в понедельник
1 июня 2025
17:00
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Украинская делегация примет участие в прямых переговорах с представителями России в Стамбуле в понедельник, чтобы обсудить возможности прекращения конфликта, который длится уже более трех лет, сообщил сегодня президент Украины Владимир Зеленский.
Он сообщил, что определил позицию Украины перед переговорами в Стамбуле. По словам Зеленского, Киев требует полного и безусловного прекращения огня, освобождения пленных и возвращения украинских детей, похищенных Россией. В интересах прочного мира и безопасности необходимо провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, также заявил украинский президент.
«Ключевые вопросы могут решить только лидеры», — отметил он.
Россия не обнародовала свои требования перед встречей с украинцами, несмотря на настойчивые просьбы Киева.
Украинскую делегацию на переговорах в понедельник возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Американский президент Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении конфликта, развязанного Россией в феврале 2022 года. Однако его усилия пока не принесли значительных результатов.
Первый раунд прямых российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 16 мая, и враждующие страны согласились только на обмен тысячами военнопленных с каждой стороны.
В последние дни Россия усилила дронные и ракетные удары по Украине. Сегодня украинские беспилотные летательные аппараты атаковали несколько баз российских ВВС. В двух российских регионах, граничащих с Украиной, в результате взрывов обрушились два моста. Погибли семь человек, десятки получили ранения.
«Ключевые вопросы могут решить только лидеры», — отметил он.
Россия не обнародовала свои требования перед встречей с украинцами, несмотря на настойчивые просьбы Киева.
Украинскую делегацию на переговорах в понедельник возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Американский президент Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении конфликта, развязанного Россией в феврале 2022 года. Однако его усилия пока не принесли значительных результатов.
Первый раунд прямых российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 16 мая, и враждующие страны согласились только на обмен тысячами военнопленных с каждой стороны.
В последние дни Россия усилила дронные и ракетные удары по Украине. Сегодня украинские беспилотные летательные аппараты атаковали несколько баз российских ВВС. В двух российских регионах, граничащих с Украиной, в результате взрывов обрушились два моста. Погибли семь человек, десятки получили ранения.