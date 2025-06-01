Зеленский: Украина примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле в понедельник

Новости 420on 1 июня 2025 17:00 647

Украинская делегация примет участие в прямых переговорах с представителями России в Стамбуле в понедельник, чтобы обсудить возможности прекращения конфликта, который длится уже более трех лет, сообщил сегодня президент Украины Владимир Зеленский.