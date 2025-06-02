Будущий президент Польши обещает «нормальную и безопасную» страну без нелегальных мигрантов

Новости и статьи 2 июня 2025 19:30 315

Консервативный кандидат Кароль Навроцкий победил на президентских выборах в Польше с самым небольшим перевесом в истории. На воскресных выборах за него проголосовали 50,89% избирателей (более 10,6 миллиона поляков), в то время как его либеральный кандидат Рафал Тшасковский потерпел поражение с 49,11 % (более 10,2 миллиона голосов).