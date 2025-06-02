Будущий президент Польши обещает «нормальную и безопасную» страну без нелегальных мигрантов
2 июня 2025
19:30
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Консервативный кандидат Кароль Навроцкий победил на президентских выборах в Польше с самым небольшим перевесом в истории. На воскресных выборах за него проголосовали 50,89% избирателей (более 10,6 миллиона поляков), в то время как его либеральный кандидат Рафал Тшасковский потерпел поражение с 49,11 % (более 10,2 миллиона голосов).
«Мы не позволим укрепить правительство (премьер-министра) Дональда Туска — монополию злого правительства, которое не заботится о государственных финансах, которое отнимает у нас большие мечты и лишает нас стремлений», — сказал Навроцкий в ночь выборов. «Чтобы покончить с этой монополией, мы должны победить сегодня. И мы знаем, что это произойдет», — сказал кандидат от консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), когда после закрытия избирательных участков результаты экзит-полов показали, что кандидат от правящей коалиции и мэр Варшавы Тшасковский лидирует на 0,6 процентных пункта.
«Нам удалось сделать еще одну очень важную вещь. То, что останется с нами на месяцы и годы. Нам удалось объединиться. Весь патриотический лагерь Польши, весь лагерь людей, которые хотят нормальную Польшу, которые хотят Польшу без нелегальных мигрантов, безопасную Польшу», — изложил свое видение Навроцкий.
«Нам удалось сделать еще одну очень важную вещь. То, что останется с нами на месяцы и годы. Нам удалось объединиться. Весь патриотический лагерь Польши, весь лагерь людей, которые хотят нормальную Польшу, которые хотят Польшу без нелегальных мигрантов, безопасную Польшу», — изложил свое видение Навроцкий.