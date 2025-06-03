Посол России в Праге назвал чешско-российские отношения практически нулевыми

Новости 420on 3 июня 2025 10:30 796

Отношения между Чехией и Россией на дипломатическом уровне практически отсутствуют. Посол России в Праге Александр Змеевский хотел бы их улучшения после прибытия нового чешского посла Даниэла Коштовала в Москву.