Посол России в Праге назвал чешско-российские отношения практически нулевыми
3 июня 2025
10:30
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Отношения между Чехией и Россией на дипломатическом уровне практически отсутствуют. Посол России в Праге Александр Змеевский хотел бы их улучшения после прибытия нового чешского посла Даниэла Коштовала в Москву.
Почти нулевым назвал уровень российско-чешских двусторонних отношений посол России в Чехии Александр Змеевский в интервью российскому журналу «Международная жизнь». Дипломат также сказал, что надеется, что приезд нового чешского посла Даниэля Коштовала в Москву положительно повлияет на коммуникацию между дипломатическими службами двух стран.
«До его отъезда в Москву никаких контактов с Д. Коштовалом не было. О его подходе к работе мы можем судить по интервью, которые он дал чешским СМИ. Однако лучше будет судить по его делам», — сказал российский посол, не вдаваясь в подробности.
В интервью Змеевский среди прочего говорил о недавнем повреждении памятника красноармейцу в Пршерове, где кто-то нанес на постамент статуи красной краской букву «Z», ставшую одним из символов российского вторжения в Украину. «Посольство Российской Федерации в связи с этим инцидентом направило ноту в Министерство иностранных дел Чешской Республики. В ней было указано, что мы считаем этот инцидент провокацией, направленной на осквернение памяти солдат Красной Армии», — заявил дипломат.
Он также прокомментировал дипломатический спор вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который участвовал в освобождении Праги от нацистов. Конев является спорной фигурой, прежде всего из-за своей роли в подавлении восстания в Венгрии в 1956 году и в Берлинском кризисе пятью годами позже. В августе 2019 года мэрия Праги 6 закрыла памятник на площади Интербригады, а в начале апреля 2020 года распорядилась его демонтировать. Памятник сейчас бесплатно передан в распоряжение Музея памяти XX века.
По словам Змеевского, российское посольство недавно обратилось к чешскому Министерству иностранных дел с просьбой помочь сотрудникам посольства получить доступ к памятнику, чтобы осмотреть его состояние. Однако, по утверждению российского дипломата, ведомство фактически проигнорировало ноту России. Змеевский также говорил о том, что он назвал эмоциональной реакцией чешского министерства. По данным сайта iROZHLAS.cz, в середине мая Мариана Вернер из пресс-службы чешского МИДа заявила, что памятник не является военным захоронением и Россия не имеет на него юридических прав. Российское посольство тогда назвало это заявление циничным.
В начале мая Коштал сказал журналистам, что считает своей главной задачей понять, каковы интересы и намерения России в отношении Чехии, и передать эту информацию, чтобы чешское правительство могло принимать решения на основе фактов. В Москве он намерен прежде всего отстаивать интересы Чехии и готов к дипломатическому диалогу с российскими партнерами. Таким образом, после длительного перерыва во главе дипломатической миссии в России будет стоять посол, а не дипломаты более низкого уровня. Предыдущий посол Витезслав Пивонька официально покинул свой пост в конце мая прошлого года, однако с 2022 года он находился в Праге.
«До его отъезда в Москву никаких контактов с Д. Коштовалом не было. О его подходе к работе мы можем судить по интервью, которые он дал чешским СМИ. Однако лучше будет судить по его делам», — сказал российский посол, не вдаваясь в подробности.
В интервью Змеевский среди прочего говорил о недавнем повреждении памятника красноармейцу в Пршерове, где кто-то нанес на постамент статуи красной краской букву «Z», ставшую одним из символов российского вторжения в Украину. «Посольство Российской Федерации в связи с этим инцидентом направило ноту в Министерство иностранных дел Чешской Республики. В ней было указано, что мы считаем этот инцидент провокацией, направленной на осквернение памяти солдат Красной Армии», — заявил дипломат.
Он также прокомментировал дипломатический спор вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который участвовал в освобождении Праги от нацистов. Конев является спорной фигурой, прежде всего из-за своей роли в подавлении восстания в Венгрии в 1956 году и в Берлинском кризисе пятью годами позже. В августе 2019 года мэрия Праги 6 закрыла памятник на площади Интербригады, а в начале апреля 2020 года распорядилась его демонтировать. Памятник сейчас бесплатно передан в распоряжение Музея памяти XX века.
По словам Змеевского, российское посольство недавно обратилось к чешскому Министерству иностранных дел с просьбой помочь сотрудникам посольства получить доступ к памятнику, чтобы осмотреть его состояние. Однако, по утверждению российского дипломата, ведомство фактически проигнорировало ноту России. Змеевский также говорил о том, что он назвал эмоциональной реакцией чешского министерства. По данным сайта iROZHLAS.cz, в середине мая Мариана Вернер из пресс-службы чешского МИДа заявила, что памятник не является военным захоронением и Россия не имеет на него юридических прав. Российское посольство тогда назвало это заявление циничным.
В начале мая Коштал сказал журналистам, что считает своей главной задачей понять, каковы интересы и намерения России в отношении Чехии, и передать эту информацию, чтобы чешское правительство могло принимать решения на основе фактов. В Москве он намерен прежде всего отстаивать интересы Чехии и готов к дипломатическому диалогу с российскими партнерами. Таким образом, после длительного перерыва во главе дипломатической миссии в России будет стоять посол, а не дипломаты более низкого уровня. Предыдущий посол Витезслав Пивонька официально покинул свой пост в конце мая прошлого года, однако с 2022 года он находился в Праге.