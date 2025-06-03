Государством злоупотребили. Фиала созывает Государственный совет безопасности

Новости и статьи 3 июня 2025 16:30 330

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) созывает Государственный совет безопасности в связи с пожертвованием в размере почти миллиарда крон в биткойнах, которое принял уходящий министр юстиции Павел Блажек (также ODS).