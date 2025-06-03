Государством злоупотребили. Фиала созывает Государственный совет безопасности
3 июня 2025
16:30
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Премьер-министр Петр Фиала (ODS) созывает Государственный совет безопасности в связи с пожертвованием в размере почти миллиарда крон в биткойнах, которое принял уходящий министр юстиции Павел Блажек (также ODS).
«Я решил в ближайшие дни созвать Государственный совет безопасности, чтобы обсудить обстоятельства этого дела. Меня к этому подталкивает публично высказанное подозрение, что чешское государство могло быть злоупотреблено через Министерство юстиции в связи с серьезной международной преступностью», — добавил премьер-министр.
Его интересует, что об этом знают спецслужбы и насколько государство готово к новым угрозам киберпреступности.
«Мы не можем позволить себе такого рода сомнения, потому что это потенциально подрывает доверие людей к государству, а также работу чешских чиновников и их желание решать новые задачи», — продолжил премьер.
Он выступил против оппозиции и части СМИ, которые, по его мнению, распространяют «спекуляции о том, что за биткойн-скандалом стоит попытка правительства или ODS или ее лидеров пойти на сделку с криминальным миром в обмен на финансовые выгоды». «Не говорите так, не распространяйте слухи, не лгите, это неправда», — сказал Фиала.
Лично он, по его словам, верит, что уходящий министр действовал из благих побуждений и что его целью было получить финансовые средства для государства. «То, что он неправильно оценил ситуацию и сегодня признает, что, вероятно, поступил бы иначе, является причиной, по которой он после консультации со мной покинул пост члена правительства. Что бы вы ни думали о Павле Блажеке, в этом вопросе политик, который признал, что совершил ошибку, поступил образцово», — добавил премьер-министр.
В своем выступлении Фиала выступил против председателя движения ANO и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. «В этой связи я должен упомянуть Андрея Бабиша, который сейчас выкрикивает ложь обо мне и моем правительстве и совершенно не стесняется того, что сам является обвиняемым и подсудимым по делу о злоупотреблении субсидиями, а также расследуется во Франции по подозрению в финансовых преступлениях», — сказал премьер-министр. «Ведь он же сам сказал, что никогда не уйдет в отставку, в отличие от Павла Блажека, который поступил образцово».
Премьер-министр повторил, что лично узнал о пожертвовании недавно, после подписания договора и открытия биткойн-кошелька. По его словам, министр юстиции сообщил ему об этом в ходе неформальной беседы, заверив, что в этом вопросе все в порядке.
В заключение Фиала объявил, что в качестве нового министра юстиции он предложил Эву Декруа, которая, по его мнению, должна также проверить весь вопрос, связанный с биткойнами.
Его интересует, что об этом знают спецслужбы и насколько государство готово к новым угрозам киберпреступности.
«Мы не можем позволить себе такого рода сомнения, потому что это потенциально подрывает доверие людей к государству, а также работу чешских чиновников и их желание решать новые задачи», — продолжил премьер.
Он выступил против оппозиции и части СМИ, которые, по его мнению, распространяют «спекуляции о том, что за биткойн-скандалом стоит попытка правительства или ODS или ее лидеров пойти на сделку с криминальным миром в обмен на финансовые выгоды». «Не говорите так, не распространяйте слухи, не лгите, это неправда», — сказал Фиала.
Лично он, по его словам, верит, что уходящий министр действовал из благих побуждений и что его целью было получить финансовые средства для государства. «То, что он неправильно оценил ситуацию и сегодня признает, что, вероятно, поступил бы иначе, является причиной, по которой он после консультации со мной покинул пост члена правительства. Что бы вы ни думали о Павле Блажеке, в этом вопросе политик, который признал, что совершил ошибку, поступил образцово», — добавил премьер-министр.
В своем выступлении Фиала выступил против председателя движения ANO и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. «В этой связи я должен упомянуть Андрея Бабиша, который сейчас выкрикивает ложь обо мне и моем правительстве и совершенно не стесняется того, что сам является обвиняемым и подсудимым по делу о злоупотреблении субсидиями, а также расследуется во Франции по подозрению в финансовых преступлениях», — сказал премьер-министр. «Ведь он же сам сказал, что никогда не уйдет в отставку, в отличие от Павла Блажека, который поступил образцово».
Премьер-министр повторил, что лично узнал о пожертвовании недавно, после подписания договора и открытия биткойн-кошелька. По его словам, министр юстиции сообщил ему об этом в ходе неформальной беседы, заверив, что в этом вопросе все в порядке.
В заключение Фиала объявил, что в качестве нового министра юстиции он предложил Эву Декруа, которая, по его мнению, должна также проверить весь вопрос, связанный с биткойнами.
Предметом дела является пожертвование биткойнов на сумму почти миллиард крон, которое министерству юстиции сделал Томаш Йиржиковский. В 2017 году он оказался в тюрьме за растрату, торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия. Он управлял онлайн-площадкой для продажи наркотиков.
В 2021 году Йиржиковский был освобожден из тюрьмы, а затем в суде добился возвращения конфискованной полицией электроники, в том числе электронного кошелька с биткойнами. В нем было более 1561 биткойна (BTC), то есть около трех миллиардов крон.
Адвокат Йиржиковского Карим Титц обратился к Блажеку, с которым он давно знаком, с предложением пожертвовать 30% биткойнов из кошелька министерству. Блажек согласился. Кошелек был впоследствии открыт в присутствии нотариуса и экономического заместителя Блажека Радомира Даньхела.
В ходе публичных электронных аукционов государство получило от пожертвованных биткойнов 956,8 миллиона крон. Блажек хотел распределить эти деньги в рамках чешского правосудия, например, жертвам преступлений, на борьбу с киберпреступностью или для испытывающей финансовые затруднения Тюремной службы Чешской Республики. В прошлый четверг он объявил о пожертвовании, но на следующий день, в основном из-за сомнений в происхождении пожертвования, подал в отставку.