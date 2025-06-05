Чехия продолжит добиваться ужесточения санкций против России
5 июня 2025
21:00
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Чешская Республика продолжит поддерживать Украину и добиваться принятия 18-го пакета жестких антироссийских санкций, заявил сегодня премьер-министр Петр Фиала (ODS). Он считает, что единство ЕС имеет решающее значение. Решение словацкого парламента обязать членов местного правительства не принимать дальнейшие санкции против России он не считает полезным для безопасности Европы.
Сегодня парламент Словакии своим постановлением обязал членов кабинета премьер-министра Роберта Фицо не голосовать на международном уровне за принятие новых санкций и торговых ограничений против России. Словакия участвует в антироссийских санкциях как страна — член Европейского союза, который в мае утвердил 17-й пакет ограничений в связи с продолжающейся военной агрессией России в Украине. Для утверждения новых и продления существующих санкций требуется единогласное согласие стран — членов европейского блока.
«При всем уважении, я не считаю решение словацкого парламента полезным для безопасности Европы. Чешская Республика воспринимает борьбу с агрессивной политикой России как важную. А единство ЕС, особенно против российской агрессии, имеет решающее значение. Поэтому Чехия будет продолжать поддерживать Украину и добиваться принятия 18-го пакета жестких антироссийских санкций», — сказал Фиала.
Он поддержал точку зрения министра иностранных дел Яна Липавского(беспартийный), который не видит причин для отмены санкций. Напротив, по его словам, пробуксовка России на переговорах по вооружениям свидетельствует о необходимости дальнейшего давления на Москву, включая ужесточение санкций.
По мнению вице-премьера Мариана Юречки, решение Словацкого национального совета не только политически опасно, но и морально неоправданно. «Отказ от санкций означает закрывать глаза на страдания тех, кто защищает свою страну и свои дома от жестокой российской агрессии», — заявил в сети X, говоря о жертвах агрессии.
«При всем уважении, я не считаю решение словацкого парламента полезным для безопасности Европы. Чешская Республика воспринимает борьбу с агрессивной политикой России как важную. А единство ЕС, особенно против российской агрессии, имеет решающее значение. Поэтому Чехия будет продолжать поддерживать Украину и добиваться принятия 18-го пакета жестких антироссийских санкций», — сказал Фиала.
Он поддержал точку зрения министра иностранных дел Яна Липавского(беспартийный), который не видит причин для отмены санкций. Напротив, по его словам, пробуксовка России на переговорах по вооружениям свидетельствует о необходимости дальнейшего давления на Москву, включая ужесточение санкций.
По мнению вице-премьера Мариана Юречки, решение Словацкого национального совета не только политически опасно, но и морально неоправданно. «Отказ от санкций означает закрывать глаза на страдания тех, кто защищает свою страну и свои дома от жестокой российской агрессии», — заявил в сети X, говоря о жертвах агрессии.