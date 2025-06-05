Чехия продолжит добиваться ужесточения санкций против России

Новости и статьи 5 июня 2025 21:00 401

Чешская Республика продолжит поддерживать Украину и добиваться принятия 18-го пакета жестких антироссийских санкций, заявил сегодня премьер-министр Петр Фиала (ODS). Он считает, что единство ЕС имеет решающее значение. Решение словацкого парламента обязать членов местного правительства не принимать дальнейшие санкции против России он не считает полезным для безопасности Европы.