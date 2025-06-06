Согласно опросам, победителем выборов станет партия ANO, но SPD быстро набирает баллы

Новости 420on 6 июня 2025 13:30 1116

Согласно июньскому моделированию агентства NMS Market Research, выборы в Палату депутатов выиграло бы движение ANO, поддержка которого, как и в мае, составляет 30,5%. Второе место заняла коалиция Spolu, которая ослабла до 21,7% и сократила отрыв от SPD, поддерживаемой Trikolora, Svobodnými и PRO, которая третий месяц подряд укрепила свои позиции и набрала бы 16,7% голосов.