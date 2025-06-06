Согласно опросам, победителем выборов станет партия ANO, но SPD быстро набирает баллы
6 июня 2025
13:30
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Согласно июньскому моделированию агентства NMS Market Research, выборы в Палату депутатов выиграло бы движение ANO, поддержка которого, как и в мае, составляет 30,5%. Второе место заняла коалиция Spolu, которая ослабла до 21,7% и сократила отрыв от SPD, поддерживаемой Trikolora, Svobodnými и PRO, которая третий месяц подряд укрепила свои позиции и набрала бы 16,7% голосов.
Поддержка движения STAN выросла до 11,9%, и в нижнюю палату парламента, по всей видимости, прошли бы еще «Пираты» и Stačilo!. Избирательную модель агентство предоставило сегодня ČTK.
Агентство собирало данные для июньского избирательного моделирования на фоне расследования дела о биткоинах правительства. Но пока под вопросом, повлияло ли оно на результаты или это еще предстоит.
«В ближайшие месяцы будет интересно посмотреть, как на это дело отреагируют избиратели Spolu. У них есть три варианта. Либо они продолжат поддерживать Spolu, либо перейдут на сторону одной из идеологически близких альтернатив. Последний вариант — они вообще не захотят идти на выборы. Как показывают другие исследования, серьезные этические проступки могут существенно повлиять на явку избирателей», — сказала аналитик NMS Market Research Тереза Фридрихова.
Согласно последним данным агентства, поддержка правительственной коалиции Spolu, в которую входят ODS, TOP 09 и народные демократы, по сравнению с маем снизилась на два процентных пункта, а оппозиционная SPD, напротив, выросла на три пункта. Таким образом, движение достигло лучшего результата за все время, сообщили представители агентства.
В опросе NMS Market Research, проведенном с 30 мая по 3 июня, приняли участие тысяча человек старше 18 лет.
Агентство собирало данные для июньского избирательного моделирования на фоне расследования дела о биткоинах правительства. Но пока под вопросом, повлияло ли оно на результаты или это еще предстоит.
«В ближайшие месяцы будет интересно посмотреть, как на это дело отреагируют избиратели Spolu. У них есть три варианта. Либо они продолжат поддерживать Spolu, либо перейдут на сторону одной из идеологически близких альтернатив. Последний вариант — они вообще не захотят идти на выборы. Как показывают другие исследования, серьезные этические проступки могут существенно повлиять на явку избирателей», — сказала аналитик NMS Market Research Тереза Фридрихова.
Согласно последним данным агентства, поддержка правительственной коалиции Spolu, в которую входят ODS, TOP 09 и народные демократы, по сравнению с маем снизилась на два процентных пункта, а оппозиционная SPD, напротив, выросла на три пункта. Таким образом, движение достигло лучшего результата за все время, сообщили представители агентства.
В опросе NMS Market Research, проведенном с 30 мая по 3 июня, приняли участие тысяча человек старше 18 лет.