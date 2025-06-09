Фицо: Словакия будет блокировать только те санкции, которые наносят ущерб ей самой

Новости 420on 9 июня 2025 08:00 789

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня дал понять, что Братислава будет блокировать в органах Европейского союза только те из возможных новых санкций против России, которые нанесут ущерб Словакии. Решение словацкого парламента от четверга о том, что члены кабинета не должны поддерживать какие-либо новые ограничения в отношении Москвы, премьер-министр, как и конституционные юристы, считает лишь политическим заявлением, не имеющим юридической силы. Словакия пока не заблокировала ни один из 17 пакетов антироссийских санкций, последний из которых был одобрен ЕС в мае на фоне продолжающейся российской военной инвазии в Украину.