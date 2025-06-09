Фицо: Словакия будет блокировать только те санкции, которые наносят ущерб ей самой
9 июня 2025
08:00
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня дал понять, что Братислава будет блокировать в органах Европейского союза только те из возможных новых санкций против России, которые нанесут ущерб Словакии. Решение словацкого парламента от четверга о том, что члены кабинета не должны поддерживать какие-либо новые ограничения в отношении Москвы, премьер-министр, как и конституционные юристы, считает лишь политическим заявлением, не имеющим юридической силы. Словакия пока не заблокировала ни один из 17 пакетов антироссийских санкций, последний из которых был одобрен ЕС в мае на фоне продолжающейся российской военной инвазии в Украину.
«Если будут предложены санкции, которые нанесут нам ущерб, я никогда не проголосую за них. Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не в ущерб Словацкой Республике», — сказал Фицо журналистам. Он вновь заявил, что санкции против России не работают.
Фицо заявил, что не поддержит прекращение импорта российского ядерного топлива в Европейский союз. По его мнению, это приведет к закрытию словацких атомных энергоблоков, а поиск замены займет годы. Еще в мае Фицо заявил, что для Словакии неприемлема инициатива Европейской комиссии, направленная на прекращение импорта российских ископаемых видов топлива в ЕС.
Наибольшую долю в производстве электроэнергии в Словакии занимают именно атомные электростанции, которые в течение длительного времени используют российское топливо. Однако крупнейший производитель электроэнергии в стране, компания Slovenské elektrárne, в последние два года заключила соглашения с американской фирмой Westinghouse и французским предприятием Framatome о будущих поставках топлива.
Сразу после принятия парламентом резолюции о введении антироссийских санкций словацкие правительственные политики не пришли к единому мнению о том, насколько этот документ является обязательным для кабинета.
Фицо заявил, что не поддержит прекращение импорта российского ядерного топлива в Европейский союз. По его мнению, это приведет к закрытию словацких атомных энергоблоков, а поиск замены займет годы. Еще в мае Фицо заявил, что для Словакии неприемлема инициатива Европейской комиссии, направленная на прекращение импорта российских ископаемых видов топлива в ЕС.
Наибольшую долю в производстве электроэнергии в Словакии занимают именно атомные электростанции, которые в течение длительного времени используют российское топливо. Однако крупнейший производитель электроэнергии в стране, компания Slovenské elektrárne, в последние два года заключила соглашения с американской фирмой Westinghouse и французским предприятием Framatome о будущих поставках топлива.
Сразу после принятия парламентом резолюции о введении антироссийских санкций словацкие правительственные политики не пришли к единому мнению о том, насколько этот документ является обязательным для кабинета.