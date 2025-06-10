Павел назначил Декруа министром юстиции

Новости и статьи 10 июня 2025 15:00 445

Во вторник президент Петр Павел назначил заместителя председателя ODS Эву Декруа новым министром юстиции. По словам Декруа, она займется расследованием всей истории, связанной с принятием миллиардного пожертвования от бывшего участника нелегального рынка наркотиков.