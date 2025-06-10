Павел назначил Декруа министром юстиции
10 июня 2025
15:00
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Во вторник президент Петр Павел назначил заместителя председателя ODS Эву Декруа новым министром юстиции. По словам Декруа, она займется расследованием всей истории, связанной с принятием миллиардного пожертвования от бывшего участника нелегального рынка наркотиков.
«Должен признаться, что мне было бы приятнее назначить вас при стандартных обстоятельствах, а не в такой экстраординарной ситуации», — сказал Павел Эве Декруа.
Главной задачей нового министра он назвал успешное доведение Министерства юстиции до выборов. «В рамках этой задачи основное внимание будет уделено тому, как будет решаться скандал, который сотрясает наше общественное пространство. Далеко не все, что с ним связано, входит в вашу компетенцию. Роль министра заключается не в расследовании, а в предоставлении пространства для того, чтобы привнести в дело как можно больше света и прозрачности», — отметил президент.
На первом этапе, по его словам, Декруа должна отделить мифы от обоснованных подозрений и провести расследование. «Это будет непростой период, на вас будет оказываться большое давление, но я уверен, что вы справитесь с задачей и доведете дело до успешного завершения в условиях прозрачности», — добавил он.
Вступив в должность, Декруа поблагодарила общественность, президента и партнеров по коалиции за оказанное доверие. «Но я также хочу поблагодарить за недоверие, которое некоторые выразили мне. Я вижу в нем заботу о независимой судебной системе и желание, чтобы все это дело было должным образом объяснено. Я очень ценю это недоверие», — сказала новый министр журналистам.
Оппозиционные партии ANO и SPD выступили против назначения, опасаясь, что у заместителя председателя ODS появится повод «прикрыть» дело своего коллеги по партии. Поэтому они предпочли бы министра, например, из движения STAN.
В понедельник Декруа в разговоре с Павелом назвала имя координатора, который должен беспристрастно информировать общественность о расследовании этого дела Министерством юстиции. Она также хочет инициировать аудит для расследования этого дела и надеется, что аудиторы смогут сделать это до парламентских выборов в начале октября.
Hluboce si vážím příležitosti stát se ministryní spravedlnosti a děkuji panu premiérovi @P_Fiala a kolegům za projevenou důvěru. Svou misi na @SpravedlnostCZ přijímám s pokorou. Veškeré další kroky oznámím po svém jmenování a nástupu do funkce.— Eva DECROIX (@eva_decroix) June 3, 2025
Главной задачей нового министра он назвал успешное доведение Министерства юстиции до выборов. «В рамках этой задачи основное внимание будет уделено тому, как будет решаться скандал, который сотрясает наше общественное пространство. Далеко не все, что с ним связано, входит в вашу компетенцию. Роль министра заключается не в расследовании, а в предоставлении пространства для того, чтобы привнести в дело как можно больше света и прозрачности», — отметил президент.
На первом этапе, по его словам, Декруа должна отделить мифы от обоснованных подозрений и провести расследование. «Это будет непростой период, на вас будет оказываться большое давление, но я уверен, что вы справитесь с задачей и доведете дело до успешного завершения в условиях прозрачности», — добавил он.
Вступив в должность, Декруа поблагодарила общественность, президента и партнеров по коалиции за оказанное доверие. «Но я также хочу поблагодарить за недоверие, которое некоторые выразили мне. Я вижу в нем заботу о независимой судебной системе и желание, чтобы все это дело было должным образом объяснено. Я очень ценю это недоверие», — сказала новый министр журналистам.
Оппозиционные партии ANO и SPD выступили против назначения, опасаясь, что у заместителя председателя ODS появится повод «прикрыть» дело своего коллеги по партии. Поэтому они предпочли бы министра, например, из движения STAN.
В понедельник Декруа в разговоре с Павелом назвала имя координатора, который должен беспристрастно информировать общественность о расследовании этого дела Министерством юстиции. Она также хочет инициировать аудит для расследования этого дела и надеется, что аудиторы смогут сделать это до парламентских выборов в начале октября.
С 1993 года министерство юстиции возглавляли 17 политиков; 33-летняя Декруа — шестая женщина на этом посту.