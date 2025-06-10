Чешские СМИ: Нидерландские противники миграции произвольно проводят пограничные проверки
10 июня 2025
16:30
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Нидерландские противники миграции взяли закон в свои руки и начали организовывать несанкционированные пограничные проверки. Это произошло в тот момент, когда на внутриполитической арене активно обсуждают ужесточение политики предоставления убежища, но до сих пор не могут прийти к соглашению.
Самозваные контролеры впервые появились в субботу вечером на пограничном переходе с Германией в районе города Тер-Апель, где находится голландский центр приема новоприбывших беженцев. Активисты надели светоотражающие жилеты и с помощью фонариков останавливали автомобили, прибывающие из Нижней Саксонии.
После этого десятки активистов вновь появились на месте, чтобы продолжить акцию протеста. Вечером в воскресенье вмешалась полиция.
Министр юстиции Давид ван Веел, который также пока возглавляет Министерство по делам убежища и миграции, признал, что нынешний наплыв мигрантов в Нидерланды не под силу стране и что его необходимо сократить. В то же время он призвал активистов прекратить самостоятельные операции на границе.
«Я понимаю, что это может привести к разочарованию людей, — сказал министр. — Но граждане не могут брать закон в свои руки. Оставьте полицию и военную полицию выполнять свою работу и уважайте закон».
Самопроизвольные меры пограничного контроля отвергло и руководство округа Вестервольде, в состав которого входит Тер-Апель. «Гражданам запрещено останавливать машины, как это делает полиция. Такие действия создают очень опасные ситуации на дорогах. Это неприемлемо», — заявил представитель районных властей.
Напротив, акцию активистов приветствовал глава ультраправой Партии свободы (PVV) Геерт Вилдерс, чья группа на прошлой неделе покинула правящую коалицию из-за неудачных попыток ужесточить правила предоставления убежища и миграции.
«Это фантастическая инициатива. Ее нужно провести по всей границе», — сказал Вилдерс, призвав правительство направить армию на все переходы. — «Если оно не сделает этого немедленно, мы должны сделать это сами. Я буду рад принять в этом участие в следующий раз».
После этого десятки активистов вновь появились на месте, чтобы продолжить акцию протеста. Вечером в воскресенье вмешалась полиция.
Министр юстиции Давид ван Веел, который также пока возглавляет Министерство по делам убежища и миграции, признал, что нынешний наплыв мигрантов в Нидерланды не под силу стране и что его необходимо сократить. В то же время он призвал активистов прекратить самостоятельные операции на границе.
«Я понимаю, что это может привести к разочарованию людей, — сказал министр. — Но граждане не могут брать закон в свои руки. Оставьте полицию и военную полицию выполнять свою работу и уважайте закон».
Самопроизвольные меры пограничного контроля отвергло и руководство округа Вестервольде, в состав которого входит Тер-Апель. «Гражданам запрещено останавливать машины, как это делает полиция. Такие действия создают очень опасные ситуации на дорогах. Это неприемлемо», — заявил представитель районных властей.
Напротив, акцию активистов приветствовал глава ультраправой Партии свободы (PVV) Геерт Вилдерс, чья группа на прошлой неделе покинула правящую коалицию из-за неудачных попыток ужесточить правила предоставления убежища и миграции.
«Это фантастическая инициатива. Ее нужно провести по всей границе», — сказал Вилдерс, призвав правительство направить армию на все переходы. — «Если оно не сделает этого немедленно, мы должны сделать это сами. Я буду рад принять в этом участие в следующий раз».
Антииммиграционная партия PVV победила на парламентских выборах в ноябре 2023 года, но Вилдерс не стал премьер-министром из-за противодействия трех других коалиционных партий. Теперь, когда PVV вышла из коалиции, правительство потеряло свое большинство, и 29 октября состоятся досрочные выборы.