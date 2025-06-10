Чешские СМИ: Нидерландские противники миграции произвольно проводят пограничные проверки

Новости и статьи 10 июня 2025 16:30 299

Нидерландские противники миграции взяли закон в свои руки и начали организовывать несанкционированные пограничные проверки. Это произошло в тот момент, когда на внутриполитической арене активно обсуждают ужесточение политики предоставления убежища, но до сих пор не могут прийти к соглашению.