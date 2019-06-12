В посольстве РФ в Праге состоялось празднование Дня России

12 июня в Российской Федерации отмечают государственный праздник — День России. Накануне посвященные ему торжества состоялись в российском посольстве в Праге.

В рамках официальной части перед гостями выступил посол РФ в Чехии Александр Змеевский. Поздравив присутствующих, среди которых были не только россияне, но и граждане Чехии и других государств, он подчеркнул, что Российской Федерации и Чешской Республике «в нынешних непростых условиях удается сохранять позитивную повестку в двусторонних делах»: продолжают развиваться деловые межрегиональные контакты, товарооборот показывает положительную динамику, хорошие перспективы есть в отраслях с высокой добавленной стоимостью, в том числе в области медицины, высоких технологий и искусственного интеллекта. Важнейшей составляющей, по его словам, является взаимодействие в гуманитарной сфере.

«С Чешской Республикой нас связывает долгая история взаимоотношений, уходящая корнями в далекое прошлое. Есть в ней и непростые страницы, официальные оценки которым были даны руководством наших стран еще в начале девяностых годов и остаются неизменными. Важным объединяющим фактором остается память о совместной героической борьбе наших народов с нацизмом. Она позволила преодолеть трудные времена и остается одной из основ российско-чешских отношений на современном этапе», — заявил дипломат.

«Добрые, дружественные, непредвзятые отношения невозможны без развития контактов между людьми, прежде всего представителями молодого поколения», — сказал посол, отметив высокий интерес в Чехии к мероприятиям с участием творческих коллективов из России.

Официальную часть завершило награждение Андрея Никитина медалью Министерства обороны РФ за большой личный вклад в увековечивание памяти погибших в боях за освобождение Чехословакии защитников отечества. Ее вручил военный и военно-воздушный атташе при посольстве полковник Игорь Щепин.

Затем для гостей выступили солист Государственной оперы Праги, многолетний солист ансамбля имени Александрова Борис Дьяков и студентка Международной пражской консерватории Анастасия Грачева.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1991 года этот день стал нерабочим, а свое нынешнее название праздник получил в 2002 году.