Стала известна дата выхода игры-симулятора чешской деревни Last Holiday

Действия игры происходят в чешской деревне во времена летних каникул 2000-х.

Разработчики из чешской независимой студии Boomer Games опубликовали дату выхода игры Last Holiday. Юмористический симулятор чешской деревни в ходе краудфандинговой кампании на Startovač смог собрать более 340 000 крон.

Действия игры происходят в деревне на севере Чехии в 2000-х годах во время летних каникул. Там живет один мальчик, которого выгнали из дома после провальной сдачи экзаменов. Теперь ему нужно позаботиться о себе самостоятельно.

Игра будет сопровождаться чешским дубляжом, в котором приняли участие актеры Петр Рыхлый и Якуб Прахарж. Last Holiday появится в раннем доступе на платформе Stream 18 мая.

«В трейлере показано многое. Начиная от выпивки, курения сигарет и заканчивая сбором автомобиля Trabant. Чего еще пожелать от расслабляющей игры, на протяжении которой игрока будут наставлять и давать подсказки. Для нашей команды это только первые шаги, после предоставления раннего доступа к Last Holiday мы планируем добавлять интересные фишки, чтобы взбудоражить публику. Мы будем публиковать новости, которые раскроют больше деталей игры, поэтому не забывайте следить за нашими социальными сетями», — говорят авторы о трейлере и датах выхода игры.

Источник: «Český vesnický „simulátor“ Last Holiday obdržel datum vydání»