Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Пресс-релизы
Стала известна дата выхода игры-симулятора чешской деревни Last Holiday

Стала известна дата выхода игры-симулятора чешской деревни Last Holiday

Партнер рубрики:
Алёна Кимлач
18 апреля
14:33
252
Действия игры происходят в чешской деревне во времена летних каникул 2000-х.

Стала известна дата выхода игры-симулятора чешской деревни Last Holiday

Разработчики из чешской независимой студии Boomer Games опубликовали дату выхода игры Last Holiday. Юмористический симулятор чешской деревни в ходе краудфандинговой кампании на Startovač смог собрать более 340 000 крон. 

Действия игры происходят в деревне на севере Чехии в 2000-х годах во время летних каникул. Там живет один мальчик, которого выгнали из дома после провальной сдачи экзаменов. Теперь ему нужно позаботиться о себе самостоятельно.

Игра будет сопровождаться чешским дубляжом, в котором приняли участие актеры Петр Рыхлый и Якуб Прахарж. Last Holiday появится в раннем доступе на платформе Stream 18 мая. 

«В трейлере показано многое. Начиная от выпивки, курения сигарет и заканчивая сбором автомобиля Trabant. Чего еще пожелать от расслабляющей игры, на протяжении которой игрока будут наставлять и давать подсказки. Для нашей команды это только первые шаги, после предоставления раннего доступа к Last Holiday мы планируем добавлять интересные фишки, чтобы взбудоражить публику. Мы будем публиковать новости, которые раскроют больше деталей игры, поэтому не забывайте следить за нашими социальными сетями», — говорят авторы о трейлере и датах выхода игры. 

Источник: «Český vesnický „simulátor“ Last Holiday obdržel datum vydání»

 

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 





популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
фестиваль
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес