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Лучший нападающий Чехии прошлого года перешел в московское «Динамо»

Лучший нападающий Чехии прошлого года перешел в московское «Динамо»

Александра Кириченко 81 0
Футбольный клуб «Динамо» (Москва) приобрел у команды «Млада Болеслав» 24-летнего форварда Николая Комличенко. Контракт заключен на 4,5 года. По предварительным данным, москвичи заплатили за игрока 3,5 млн евро.
Фото: fcdynamo.ru
Лучший нападающий Чехии прошлого года перешел в московское «Динамо»

Комличенко играл за «Младу» с лета 2017 года, забив за неполных три сезона 46 голов в турнирах разных уровней и став в прошлом году лучшим бомбардиром чемпионата Чехии (29 голов в 32 матчах). До этого он выступал в «Краснодаре-2», «Словане» (Либерец) и «Черноморце» (Новороссийск). В 2019 году дебютировал за сборную России и забил свой первый мяч в игре против Сан-Марино.

В интервью пресс-службе «Динамо» Комличенко заявил, что главный тренер чешского клуба был расстроен его отъездом в Москву, но «все понимает». «Чехия – приятная красивая страна. Люди добрые, хорошо относятся к русским. Пиво великолепное, хотя я вообще почти не пью. Поэтому у меня только хорошие слова о Чехии и хорошие воспоминания. Ребята в команде все отличные. Тренеры все открытые, помогали всегда. В общем, все супер было», – сказал футболист.

Источник: 420on.cz

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