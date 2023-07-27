Полиция проверит визы спортсменов из России и Беларуси на теннисном турнире в Чехии Новости 420on 27 ИЮЛЯ 2023 19:15 828

Во время предстоящего в Праге женского теннисного турнира полиция будет следить за соблюдением постановления правительства, запрещающего спортсменам представлять Россию и Беларусь в Чехии. За ходом спортивного мероприятия будет вестись наблюдение, и если кто-то из участников нарушит визовый режим, ему будет запрещен въезд на территорию Чехии или аннулирована его краткосрочная виза.





Соревнования WTA будут проходить на площадке Sparta в Стромовке с 31 июля по 6 августа. В основном турнире принимают участие россиянка Евгения Родина и белоруска Александра Саснович. В июне, в ответ на продолжающееся вторжение в Украину, правительство утвердило запрет на участие российских спортсменов и команд в соревнованиях на территории Чехии.



Министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что правительственный запрет на участие белорусских и российских спортсменов остается в силе. По его словам, полиция должна сама принимать меры, если у нее возникнут подозрения, что эта мера не соблюдается.



«Полиция готова к активным действиям в соответствии с законом, а также с постановлением правительства Чешской Республики», — сказал Урбан. Однако председатель Национального спортивного агентства (НСА) Ондрей Себек ранее заявил, что это решение направлено против спортсменов.



«Постановление правительства и заключение Национального агентства по спорту однозначно распространяются на спортсменов, представляющих Россию или Беларусь», — говорится в сообщении на сайте НСА. «Совершенно новым элементом является отмена единой визы в случае, если российский или белорусский спортсмен въезжает в Чехию в пределах Шенгенской зоны без пограничного контроля», — добавили в агентстве. По словам Урбана, полиция аннулирует краткосрочную визу спортсмена, если он не выполняет ее условия, например цель пребывания.



Директор турнира Мирослав Малый ранее заявил, что он обратился к ответственным государственным органам по поводу сложившейся ситуации. «Мы проинформировали их, что не имеем никакого влияния на список зарегистрированных игроков и будем уважать решение правительства. Национальность этих игроков нигде и никак не будет представлена во время соревнований, и они будут выступать исключительно как частные лица, по аналогии с другими мировыми турнирами», — пояснил он.



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420on рекомендует: Об этом Чешскому агентству новостей сообщил пресс-секретарь полицейского президиума Йозеф Урбан.Соревнования WTA будут проходить на площадке Sparta в Стромовке с 31 июля по 6 августа. В основном турнире принимают участие россиянка Евгения Родина и белоруска Александра Саснович. В июне, в ответ на продолжающееся вторжение в Украину, правительство утвердило запрет на участие российских спортсменов и команд в соревнованиях на территории Чехии.Министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что правительственный запрет на участие белорусских и российских спортсменов остается в силе. По его словам, полиция должна сама принимать меры, если у нее возникнут подозрения, что эта мера не соблюдается.«Полиция готова к активным действиям в соответствии с законом, а также с постановлением правительства Чешской Республики», — сказал Урбан. Однако председатель Национального спортивного агентства (НСА) Ондрей Себек ранее заявил, что это решение направлено против спортсменов.«Постановление правительства и заключение Национального агентства по спорту однозначно распространяются на спортсменов, представляющих Россию или Беларусь», — говорится в сообщении на сайте НСА. «Совершенно новым элементом является отмена единой визы в случае, если российский или белорусский спортсмен въезжает в Чехию в пределах Шенгенской зоны без пограничного контроля», — добавили в агентстве. По словам Урбана, полиция аннулирует краткосрочную визу спортсмена, если он не выполняет ее условия, например цель пребывания.Директор турнира Мирослав Малый ранее заявил, что он обратился к ответственным государственным органам по поводу сложившейся ситуации. «Мы проинформировали их, что не имеем никакого влияния на список зарегистрированных игроков и будем уважать решение правительства. Национальность этих игроков нигде и никак не будет представлена во время соревнований, и они будут выступать исключительно как частные лица, по аналогии с другими мировыми турнирами», — пояснил он.Источник: ceskenoviny.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR



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