Чешские теннисистки сразятся с россиянкой, которая поддерживает войну в Украине
29 июля 2024
10:30
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Елена Веснина вместе с соотечественницей Александровой станет одной из первых соперниц для чешек Муховой и Носковой в олимпийском парном турнире сегодня. Но, по мнению журнала Politico, Елена Веснина — одна из трех российских спортсменок, которых следует полностью отстранить от участия в Олимпиаде. Есть доказательства того, что она ставила «лайки», делилась пропагандистской информацией и тем самым поддерживала российское военное нападение на Украину в социальных сетях, что является нарушением условий Международного олимпийского комитета, согласно которым российские и белорусские спортсмены должны выступать в Париже под нейтральным флагом.
Им запретили участвовать в церемонии открытия, им не дадут сыграть гимн и показать флаг своей страны, а также им выдали нейтральные олимпийские костюмы. Но, несмотря на войну в Украине, 15 российских и 17 белорусских спортсменов прибыли в Париж и получили разрешение Международного олимпийского комитета (МОК) с тем, что они публично не поддерживают войну и не являются (не являлись) членами вооруженных сил или других силовых структур.
Однако организация Global Rights Compliance, занимающаяся мониторингом нарушений гуманитарного права в военных конфликтах, и вышеупомянутый журнал Politico рассказали о случаях, когда спортсмены попадали на Олимпиаду с серьезными нарушениями.
Global Rights Compliance (GRC) говорит о десяти россиянах и семи белорусах; Politico прямо называет трио российских спортсменок. В обоих случаях консенсус сводится к Весниной, которой нравились посты о «военных подвигах» российских солдат, убивающих в Украине, а также посты с изображением российского провоенного символа «Z». Подобным образом вели себя также российская теннисистка Диана Шнайдер и велосипедистка Алена Иванченко.
«Ей нравились посты, ставящие под сомнение право Украины на существование или поддерживающие аннексию Россией украинских территорий Донецка и Луганска», — пишет GRC.
Против Анжелы Бладцевой, выступающей на соревнованиях по прыжкам на батуте, свидетельствуют видео, на которых она позирует рядом с пророссийской военной символикой. Российский каноист Коровашков имеет связи с органами национальной безопасности и в ныне удаленных сообщениях грубо оскорблял украинцев.
Однако организация Global Rights Compliance, занимающаяся мониторингом нарушений гуманитарного права в военных конфликтах, и вышеупомянутый журнал Politico рассказали о случаях, когда спортсмены попадали на Олимпиаду с серьезными нарушениями.
Global Rights Compliance (GRC) говорит о десяти россиянах и семи белорусах; Politico прямо называет трио российских спортсменок. В обоих случаях консенсус сводится к Весниной, которой нравились посты о «военных подвигах» российских солдат, убивающих в Украине, а также посты с изображением российского провоенного символа «Z». Подобным образом вели себя также российская теннисистка Диана Шнайдер и велосипедистка Алена Иванченко.
«Ей нравились посты, ставящие под сомнение право Украины на существование или поддерживающие аннексию Россией украинских территорий Донецка и Луганска», — пишет GRC.
Против Анжелы Бладцевой, выступающей на соревнованиях по прыжкам на батуте, свидетельствуют видео, на которых она позирует рядом с пророссийской военной символикой. Российский каноист Коровашков имеет связи с органами национальной безопасности и в ныне удаленных сообщениях грубо оскорблял украинцев.
Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. За победу во Франции будут бороться 111 чешских спортсменов; исторически чехи завоевали ровно 100 олимпийских медалей.
Как отмечает Politico, в Париж также прибыл глава российского тенниса Шамиль Тарпищев, который активно поддерживает мобилизацию спортсменов страны на борьбу с Украиной.
Именно поэтому украинские спортсмены и официальные лица громко выражают свое неодобрение. «У нас много спортсменов, которые сейчас находятся на передовой или даже погибли», — заявил тренер Виталий Дуброва от имени дзюдоистов. В общей сложности, по данным Украины, 487 ее спортсменов погибли в войне после российского вторжения.
Разрешение МОК на участие российских и белорусских спортсменов вызвало серьезную полемику. Некоторые спонсоры выступили с резкой критикой и отказались от поддержки. В день открытия премьер-министр Чехии Петр Фиала также высказался против их участия.
«Давайте представим себе олимпийскую идею, идею мира, идею состязаний по правилам. Россия не соблюдает никаких правил, она агрессивно нападает на мирных жителей Украины. Это то, что просто нельзя терпеть; а потом представьте, что там будут украинские спортсмены, которые не смогли подготовиться. Их спортивные сооружения разбомблены, и многие вместо того, чтобы тренироваться, сражаются за свою страну на фронте».
Когда Sport.cz спросил теннисистку Каролину Мухову, не беспокоит ли ее участие россиян, она просто ответила: «У меня нет мнения на этот счет». В конце концов, старты российских теннисисток на соревнованиях WTA — обычное дело, а некоторые из них уже не живут в России. Однако Олимпиада также имеет этическое и мирное измерение. Премьер-министр Фиала добавил, что считает 15 российских спортсменов в нейтральных цветах «разумным количеством». «По моим сведениям, они не столь репрезентативны для путинского режима».
Правда, например, российские федерации борьбы и дзюдо решили полностью бойкотировать Игры. Они не хотели, чтобы их представители в России оказались предателями, принявшими унизительные условия МОК. Кремль же компенсирует «мужество» спортсменов материально: например, за отказ от участия претенденты на медали получают до 500 000 рублей.
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