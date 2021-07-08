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За два месяца в ресторанах Чехии обнаружили 350 нарушителей противоэпидемических требований

За два месяца в ресторанах Чехии обнаружили 350 нарушителей противоэпидемических требований

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С мая этого года представители санитарно-гигиенической станции проверили более 6000 посетителей ресторанов по всей стране. Необходимые документы — подтверждение о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус — отсутствовали у 351 человека.
За два месяца в ресторанах Чехии обнаружили 350 нарушителей противоэпидемических требований

С середины мая в Чехии возобновили работу летние террасы ресторанов, а в конце мая было разрешено посещать внутренние помещения заведений общественного питания. Однако гости должны иметь с собой отрицательный тест на covid-19, подтверждение о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом.

С этого времени, по данным Минздрава, было проверено в общей сложности 6275 человек, 351 из которых не предъявили отрицательный результат теста на коронавирус.

«Нарушения разрешались в основном по договоренности, в одном случае был наложен штраф на месте, а в трех случаях было возбуждено административное дело», — сказала пресс-секретарь Минздрава Мартина Човбанова.

Например, сотрудники отдела гигиены дважды посетили один из пражских ресторанов. Большинство посетителей людей имеют результаты тестов или подтверждения о вакцинации, заверила управляющая рестораном.

В Среднечешском крае было проверено 470 гостей. «Недостатки были обнаружены в 131 случае, и все они были разрешены по договоренности», — сообщила представитель KHS Среднечешского края.

Наиболее частыми нарушениями являются отсутствие результата теста на коронавирус или недействительный тест (например, антиген старше 72 часов), а также недостаточный срок после первой прививки.

«У клиентов были старые тесты, сделанные на работе, или они вообще не тестировались. Но все решалось по договоренности», — подтверждает Антонин Выкидал, директор Областной санитарно-гигиенической станции Пардубицкого края. В этом регионе было проверено более 300 посетителей ресторанов, в 20 случаях выявлены нарушения.

В Краловоградецком крае инспекция провела 154 проверки в ресторанах. «389 клиентов были проверены на соответствие установленным правилам, в трех случаях были обнаружены нарушения, который были устранены по договоренности, клиенты немедленно покинули заведение», — говорит Иван Кучера, директор KHS в городе Градец Кралове.

Инспекция также проверяет, соблюдают заведения другие противоэпидемические требования или нет, например, использование респираторов, расстояние между столами, дезинфекция или тестирование персонала.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
рестораны Чехия коронавирус
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